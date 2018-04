Vymysleli možná největší mobilní revoluci. Smartphonu se nebudeme dotýkat

Za vývojem asistenčního nástroje Viv stojí tým Daga Kittlause, který byl jedním z lidí, kteří v roce 2007 naprogramovali hlasovou asistentku Siri. Šéf společnosti Viv Lab před několika dny ukázal schopnosti nového asistenta na tiskové konferenci v New Yorku. A nutno dodat, že Siri a všichni ostatní méně známí virtuální pomocníci získají ve Vivu pořádného rivala.

Už to, že za Viv stojí zkušený a úspěšný tým, je zárukou, že platforma není žádným výstřelem do tmy, ale že má velkou šanci uspět. Podpořila to i prezentace, kterou si můžete prohlédnout na videu.

Kittlaus během prezentace dokázal, že Viv je schopen porozumět i poměrně komplikovaným otázkám. Ukázky totiž rozhodně nesestávaly z triviálních úkolů jako zjistit, kolik je hodin, nebo zapsat schůzku do kalendáře.

Jeden z dotazů tak například zněl: „Bude pozítří poblíž Golden Gate Bridge po páté odpoledne tepleji než 70 stupňů (21 stupňů Celsia)? Viv obratem servíruje odpověď, že nikoli a přidává podrobnou předpověď počasí pro danou lokalitu v daný den.

Systém navíc bude napojen na desítky, možná stovky nejrůznějších služeb, díky kterým nebude problém si například zajistit taxi z letiště, během jízdy najít a rezervovat vhodné ubytování a to pak následně i zaplatit. Vše půjde zařídit hlasem, bez zdlouhavého vyhledávání jednotlivých služeb na nejrůznějších portálech v telefonu. S trochou nadsázky tedy v podstatě bez toho, aniž by se člověk smartphonu vůbec dotkl.

Tyto schopnosti Viv koneckonců na konferenci prokázal. Během dvou minut Dag Kittlaus učinil několik transakcí, když si objednal hotelový pokoj, koupil květiny a zajistil transport přes službu Uber.

Viv se dokáže sám programovat

Během prezentace také nastínil, jak Viv vlastně pracuje. Postaven je na technologii zvané dynamické generování programu, kterou označuje za naprostý průlom v počítačovém programování. Systém je totiž nejen možné učit novým věcem, umí se navíc prý i sám programovat na základě nových úkolů, a to během zlomků sekundy.

Ostatně na zmíněnou otázku na počasí v okolí Golden Gate Bridge napsal systém během pouhých 10 milisekund mini-program o 44 krocích, který byl schopen na poměrně komplikovanou otázku rychle odpovědět. Právě tuto zřejmě jedinečnou schopnost „sebeprogramování“ Kittlaus označil za velmi zásadní schopnost nového asistenčního systému.

Podle něj budou mít v následující dekádě virtuální asistenti zásadní roli a budou prakticky všudypřítomní. Budou nejen ve smartphonech a tabletech, ale i v počítačích, televizorech nebo automobilech. Asistenti sice podle něj nevytěsní klasické textové vyhledávače, ale jejich rozmach a rostoucí vliv je prý nevyhnutelný.

Z Vivu chce mít komplexně propojenou síť služeb

Kittlaus dále prohlásil, že žádná společnost není schopna svépomocí propojit všechny různé zdroje a služby v jeden ucelený systém. Právě proto hodlá Viv otevřít vývojářům třetích stran, kteří budou moci své nástroje přidat do sítě Vivu a tím dále rozšiřovat jeho možnosti. Doufá, že by tímto způsobem mohl být Viv brzy schopen vykonávat stovky tisíc nejrůznějších úkolů na prakticky libovolném zařízení.

Právě jeho zamýšlená univerzálnost je velkým rozdílem oproti asistence Siri. Ta byla vytvořena pouze pro iOS, a tedy uživatele iPhonů a iPadů. Naproti tomu Viv Lab hodlá se svým asistentem zavítat do podstatně širšího spektra zařízení a systémů.

Dosud se Viv Lab spojilo s padesátkou nejrůznějších služeb (Uber, GrubHub, SeatGuru nebo Hotels.com), které do startu zajistí dostatečnou propojenost s nejčastěji používanými službami.

Samozřejmě je nutno počítat, že v první fázi bude Viv podporovat angličtinu a další jazykové mutace budou přibývat jen pozvolna. Objevit by se podle vyjádření šéfa firmy mohl ve formě aplikace pro smartphony někdy koncem letošního roku.

Z dosud prezentovaných informací se zdá, že by Viv mohl velmi snadno a rychle překonat konkurenci, ať už v podobě Siri od Applu, Google Now od Googlu, nebo Cortany od Microsoftu. Ovšem všechny uvedené systémy ovládají technologičtí giganti, kteří do vylepšovaní svých řešení pochopitelně investují nemalé prostředky. Viv to tedy určitě nebude mít jednoduché.