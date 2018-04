Zabiják zabijáka špičkových mobilů. Možná je to ale jen vtip

One Plus 2 byl představen na konci července jakožto očekávaný nástupce populárního modelu One Plus One. Za cenu okolo deseti tisíc korun nabízí specifikace, které předčí i top modely současného trhu. I takováto nabídka se dá však přebít. Mobilní nadšence o tom chce přesvědčit projekt UBIK ze serveru Kickstarter.

Hlavní přednost svého modelu výrobci staví právě na jeho ceně. První, co kampaň tohoto smartphonu hlásá, je, že současné smartphony jsou předražené, včetně samotného One Plus 2. Výrobce smartphone UBIK si totiž troufá cenu srazit pod 300 dolarů, a nabídnout tak tento špičkově vybavený mobil za cenu v přepočtu sedm tisíc korun. Cena však platí pouze pro ty, co si telefon předobjednají právě při kampani na Kickstarteru. Finální cena by stále měla být v řádech stokorun nižší než u One Plus 2.

Za tyto peníze byste měli dostat skutečně parádní výbavu. Mobil bude pohánět osmijádrový procesor o taktu 2,2 GHz, doplněný o 3 GB operační paměti. Základní paměť 16 GB půjde rozšířit až 64GB paměťovou kartou. V telefonu by měl být nainstalovaný čistý Android ve verzi 5.1. Displej smartphonu UBIK UNO nabídne úhlopříčku pět a půl palce a Full HD rozlišení s technologií IPS.

Tyto specifikace jsou s One Plus 2 v zásadě shodné, UBIK UNO nabídne o trochu rychlejší procesor a také možnost rozšířit uživatelskou paměť. V čem ale hodně svého konkurenta převyšuje, je rozlišení fotoaparát: 20 MPx oproti 13MPx snímači One Plus 2. Jeho tělo je také o téměř milimetr tenčí. Naopak má o něco málo menší baterii: 3 100 proti 3 300 mAh a také mu schází snímač otisků prstů.

Po designové stránce se chlubí minimálními rámečky po stranách displeje a hliníkovým rámem okolo celého těla. Navrch přidá i technologii NFC (které One Plus 2 nemá) a nabíječku s vylepšenou rychlostí nabíjení. Umí i rychlá data LTE, jak je to s podporou evropského standardu však z popisu produktu v kampani patrné není, výrobce se pouze zaručuje za funkčnost na LTE sítích USA a Kanady.

Projekt UBIK na Kickstarteru zatím vybral necelých 125 tisíc dolarů (přibližně tři miliony korun). K tomu, aby byla kampaň úspěšná, potřebuje ještě dalších 75 tisíc. Má na to stále víc jak měsíc. V případě, že se vybrat peníze povede, slibuje výrobce posílat telefony už následující měsíc, tedy v září. Což je vzhledem k tomu, že to bude jen pár týdnů po čerstvě ukončené kampani na podporu výroby, přinejmenším zvláštní.