Samsung chystá smartphone s odtučněným Androidem. Bude i v Evropě

Google to zkoušel s odlehčeným Androidem už dříve. Původně k tomu vytvořil Android One, který měl pohánět jednoduché smartphony, které mají slabý hardware. Primárně byly takové přístroje určené pro nenáročné trhy. Jenže Android One se nakonec od původního záměru odklonil a jako čistý systém s garantovanými aktualizacemi ho výrobci instalují na přístroje různých kategorií. Rozhodně se neomezuje na levné nevýkonné přístroje. Jeho prapůvodní použití tak Google nyní zkouší oživit s Androidem Go.

Překvapením je, že smartphone s Androidem Go chystá i Samsung. Ten proslul svými nadstavbami, bez kterých své modely na trh nevypouštěl. Dříve je označoval TouchWiz nyní jako Samsung Experience. Nadstavby byly značně „nabobtnalé“, což se pro jednoduchý smartphone nehodí.

Samsung s Androidem Go má typové označení SM-J260x, do prodeje by tak mohl jít pod názvem Galaxy J2. A podle všeho se s ním setkáme i v Evropě. Podle serveru SamMobile se pod označením SM-J260F testuje v řadě evropských zemích.

Už je známá i výbava tohoto samsungu s čistým Androidem. Podle serveru TechieDrive dostane pětipalcový displej typu Super AMOLED, což je na základní model netradičně luxusní panel. Čtyřjádrový procesor Exynos 7570 a operační paměť s kapacitou 1 GB by měly být pro čistý odlehčený Android Go dostačujícím kombem.

Že půjde o levný smartphone, dokládá i 16GB uživatelská paměť a osmimegapixelový hlavní fotoaparát. Přední kamerka bude pětimegapixelová. Slušnou výdrž pro nenáročný smartphone má zajistit baterie s kapacitou 2 600 mAh.