Revoluce už za čtyři měsíce. Co vymyslí Samsung s ohebným displejem?

Samsung jako jeden z prvních přinesl mezi smartphony zaoblené displeje. Nyní bychom se měli dočkat prvního smartphonu s displejem ohebným. Podle informací z čínské sociální sítě Weibo by se tak mělo stát už v lednu příštího roku, pravděpodobně na veletrhu CES.

Chystaný smartphone s ohebným displejem prochází vývojem pod označením Project V (Valley). Existovat má ve dvou variantách lišících se použitým procesorem. Výkonnější verze bude používat Snapdragon 820, druhé provedení má mít procesor Snapdragon 620.

Operační paměť má mít kapacitu 3 GB. Uživatelskou paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet microSD. Vzhledem ke složité konstrukci bude mít chystaný samsung zabudovanou ohebnou baterii.

Jak bude ohebný mobil vypadat, můžeme jen odhadovat. Samsung se pochlubil několika prototypy a získal v tomto směru také několik patentů. Podle původních konceptů by ohebný displej mělo jít snadno rozvinout pro lepší zobrazení, v zavřeném stavu by měl šetřit místo.

Připravovaný model by tak měl být především praktický. To bude rozdíl od nových Samsungů Galaxy S6 edge a S6 edge+ plus, u kterých má zaoblený displej především estetickou funkci.

Samsung není jediná firma, která na ohebném displeji pracuje. Konkurentem je mu především LG, které smartphone s mírně ohebným displejem už nabízí. O smartphone s ohebným displejem se pokouší také japonské Sony.