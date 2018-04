Nová značka ukázala průhledný displej. Vypadá skvěle

Společnost ZUK je novým start-upem velkého čínského výrobce. Stejně jako má Huawei značku Honor nebo Oppo OnePlus, tak ZUK je podznačkou Lenova. ZUK pravé představil svůj první smartphone Z1.

Daleko zajímavější je však prototyp, který v rámci premiéry modelu Z1 ukázal. Jde o funkční smartphone s průhlednými displejem. Prototyp se jistě jen tak do prodeje nedostane, ukazuje ale nové možnosti, kam se bude možný vývoj chytrých telefonů ubírat.

Mnoho informací o prototypu zatím známo není. Čínská značka se jen nechala slyšet, že telefon zvládá všechny funkce známé z běžných smartphonů. Jak ukazuje jeden ze snímků zveřejněných serverem GizmoChina, při zobrazení fotografie je obraz ostrý jako na běžném displeji.

Praktičnost průhledného displeje asi nebude veliká. Výhoda je snad jen v možnost čtení za chůze, aniž by uživatel narazil do sloupu. V každém případě však prototyp vypadá efektně a své zákazníky by jistě našel.

Průhledný displej v mobilu není žádná novinka. Už v roce 2009 Sony Ericsson představil mobil Xperia Pureness s průhlednými displejem. Nešlo však o smartphone, jak by mohlo napovídat označeni Xperia, ale o obyčejný mobil (více zde).

Výroba smartphonu s průhledným dotykovým displejem by byla prozatím asi hodně drahá. Jak ale čínsky výrobce dokazuje, technologie už známá je a s podobnými smartphony bychom se časem mohli běžně setkat.