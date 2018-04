Smartphone s displejem bez okrajů. Takový má být Samsung Galaxy B

Snaha neustále minimalizovat okraje displeje u zařízení je v poslední době patrná a kupříkladu Galaxy Nexus má postranní rámeček už hodně tenký. Výrobcům se tak daří do stále menšího těla smartphonu nacpat větší a větší displej. Má to ale své hranice a není vyloučeno, že prvním telefonem který tyto mantinely definuje, bude Samsung Galaxy B, jehož displej sahá po bocích až k samotnému okraji.

A nejen to, nedisplejová část má být u tohoto zařízení jen v horní části, tedy v místech, kde bývá telefonní reproduktor spolu s dnes běžnou sestavou čidel a typicky sekundárním fotoaparátem.

Neměl by tak být problém "napasovat" pětipalcový displej do těla dnešních smartphonů s 4,3" displejem (HTC Sensation, Galaxy S II). Tuto bezokrajovou konstrukci displeje dovolí pouze technologie OLED, v případě běžné TFT LCD by to nebylo možné.

Takový smartphone by působil velmi futuristicky, otazník ale zůstává nad ergonomií a vůbec praktičností zařízení. Obvodový rámeček u telefonu slouží prstům jako opěrné plochy, které by ale v tomto případě neexistovaly. O nechtěné dotyky, a tím provedení některého nezamýšleného úkonu, by tak nebyla nouze. V případě Androidu ICS by displej až po spodní okraj přístroje nevadil, systém používá již virtuální dotykové klávesy.

Nutno ale připomenout, že jde o čirou spekulaci, která zatím nebyla představiteli Samsungu komentována. Na druhou stranu je jihokorejský výrobce v segmentu displejů a obrazovek hráčem, který mnohdy určuje tempo a zpráva tak nutně nemusí být úplně nereálná. Navíc informace o Galaxy B přišla přímo z Koreje (mk.co.kr) a tamní deníky bývají o novinkách korejských výrobců většinou dobře informované.

Zdá se, že o zajímavé technické novinky zobrazovačů letos jistě nebude nouze, svoji představu o displeji budoucnosti nedávno prezentovala Nokia. Ohebný displej, tenký jako list papíru, už vědci mají a komerční nasazení očekávají do pěti let.