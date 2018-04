Výzkum: Smartphone před spaním nepoužívejte, budete špatně spát

Vědci zkoumáním 10 tisíc lidí ve věku 16 až 19 let zjistili, že čím delší čas před spaním strávili mladí muži a ženy ve společnosti displejů, tím hůře se jim spalo.

U těch, kteří do obrazovek koukali čtyři a více hodin denně, bylo o 49 procent větší riziko, že jim bude trvat více než hodinu, než „zaberou“. U této skupiny bylo také třiapůlkrát pravděpodobnější, že nebude v noci spát více než pět hodin. Spánek přitom narušuje už i více než dvouhodinové koukání do obrazovek přes den.

Téměř všichni teenageři, kteří se výzkumu účastnili, uvedli, že před spaním používají jedno, nebo více elektronických zařízení. Už dříve bylo prokázáno, že s přemírou sledování televize nebo monitoru počítače roste u dětí riziko depresí a úzkostných stavů, připomněl The Independent.

Norští vědci uvedli, že textování kamarádům nebo sledování televize může pochopitelně zkracovat dobu spánku, ale zároveň stimuluje nervový systém a narušuje biologické hodiny organismu. Zdravotnické úřady by podle nich měly v tomto směru aktualizovat svá doporučení ohledně bezpečného používání elektronických zařízení, a vzít tak v potaz rostoucí oblibu chytrých telefonů.

„Rodiče by měli mít přehled o tom, jaká elektronická zařízení se v ložnici nacházejí,“ řekla Mari Hysingová z norského ústavu Uni Research Helse v Bergenu. Dodala, že všechny obrazovky nacházející se v pokojích dětí by měly být přes noc vypnuté a v ideálním případě by mladí měli být „odlogovaní“ hodinu před ulehnutím.