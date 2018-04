Revoluce se blíží. Samsung se skládacím displejem má být ještě letos

Samsung má ve svých laboratořích skládací displej vyvíjet už několik let. Podle dřívějších spekulací se prototyp, na kterém jihokorejský gigant nyní pracuje, jmenuje Project Valley (více zde).

Výhoda skládacího displeje je zřejmá. Bez dramatického navyšování celkových rozměrů by smartphony mohly v případě nutnosti po rozložení uživateli nabídnout zhruba dvojnásobnou plochu displeje než v základním „zavřeném“ stavu.Podle analytiků banky HSBC se takového zařízení dočkáme už letos.

Novinka od Samsungu podle analytiků nemá být součástí nejvyšší modelové řady Galaxy S, což není nijak překvapivý odhad už jen vzhledem k předpokládanému načasování, kdy očekávané Galaxy S7 má být odhaleno vlastně už za několik týdnů. Cenově však bude model se skládacím displejem bez debat patřit na samotný vrchol nabídky.

Připíše si Samsung další prvenství?

Původní odhady předpokládaly, že se telefony se skládacím displejem objeví až v roce 2017. Důvodem urychlení může být snaha Samsungu co nejdříve nabídnout v segmentu nejdražších přenosných zařízení přístroj, který by se vymykal všem zvyklostem a konstrukcí by byl unikátní.

Takový krok by se podle analytiků mohl společnosti povést v případě, že by zařízení uživatelům dokázalo nabídnout to nejlepší z obou světů. Tedy tělo s proporcemi smartphonu a displej, který by odpovídal tabletu. Uživatelé by tak nepotřebovali dvě různá zařízení, možnosti a schopnosti obou by zastal jeden univerzální přístroj se skládacím OLED displejem.

Samsung by pak takovým zařízením zvyšoval tržní podíl jak v segmentu smartphonů, tak i tabletů, který bude mít v následujících letech podle odhadů spíše klesající tendenci (více u kolegů na Technetu).

Samsung si vlastně v minulosti podobné prvenství již připsal, jeho Galaxy Round se v říjnu 2013 stal vůbec prvním smartphonem s prohnutým panelem (více zde).

Samsung chce opět přijít s něčím speciálním

Samsungu se nejvíce dařilo v době, kdy jeho nabídka obsahovala něco, co ostatní výrobci neměli. Společnost byla jednou z prvních, která začala smartphony vybavovat velkými panely, na což však ostatní výrobci telefonů s Androidem velmi hbitě reagovali.

V tomto ohledu však trochu zaspal Apple. Ten ještě v září 2013 uvedl iPhone 5s se čtyřpalcovým displejem. Displeje konkurenčních přístrojů (například Samsung Galaxy S4 nebo Sony Xperia Z1) byly přitom v té době o palec větší.

Rok nato však Apple displej iPhonu citelně zvětšil na 4,7 palce a navrch současně uvedl i phablet 6 Plus s 5,5palcovou úhlopříčkou. Příznivci Applu a velkých displejů tak najednou nemuseli utíkat k Androidu, což kalifornskému výrobci v posledním kalendářním čtvrtletí roku 2014 pomohlo k historicky nejvyšším tržbám.

Ruku v ruce s tím začal Samsung klesat. Apple však nebyl jediným viníkem slabších prodejů, svým dílem se na tom podepsala také sílící čínská produkce, rostly zejména značky Xiaomi, Lenovo a Huawei, který je aktuálně největším tamním výrobcem (více zde).

S6 edge je populárnější než základní model

Letos v březnu Samsung uvedl povedenou dvojici Galaxy S6 a S6 edge s po stranách zahnutým displejem. Verze edge byla přibližně o 15 procent dražší, Samsung proto předpokládal, že značně větší zájem bude o cenově dostupnější základní model, a to přibližně v poměru 4:1. To se však značně přepočítal.

Důsledkem této chybné taktiky byly nadměrné skladové zásoby modelu S6 na jedné straně a neschopnost v plné míře uspokojit poptávku po S6 edge na straně druhé. Samsung tak sice vyrobil značně populární smartphone, což je přáním každého výrobce, ovšem chybným rozhodnutím nedokázal velký potenciál S6 edge využít.

Nelze očekávat, že by se v případě chystaného Galaxy S7 chutě uživatelů skokově změnily, a tak bude zřejmě opět větší zájem o verzi se zahnutým displejem. Samsung tak nepochybně produkci jednotlivých verzí rozplánuje jinak a spíše mírně ve prospěch verze edge.