Smartphone od Diora stojí sto tisíc. Ozdoben je zlatem a diamanty

Dior už jeden vlastní mobil připravil před třemi roky. Šlo o luxusní véčko s originálním přívěskem. Druhý pokus Dioru na poli mobilních telefonů má odlišnou konstrukci, jde o dotykový smartphone a používá operační systém Android.

Model připravila francouzská společnost ModeLabs. Techniku by si měli u Diora vypůjčit od LG.

Novinka na poli luxusních mobilů nese lakonické označení Dior Phone Touch. Kryt se skládá z 99 dílů, které jsou ručně kompletovány v továrně ve Francii. Kryt je vyroben z oceli, zlata, diamantů a perel. Displej kryje safírové sklíčko. Součástí balení je stylové kožené pouzdro.

Výbava smartphonu Dior není vůbec špatná. Dotykový displej má vysoké rozlišení 854 × 480 obrazových bodů. Displej má úhlopříčku 3,2 palce, podporuje multi-touch a zobrazí 16 milionů barev.

K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a stabilizací. Kvalitní poslech hudby zaručuje podpora technologie Dolby Mobile. Vestavěnou paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC.

Další výbava zahrnuje A-GPS navigaci s mapovými podklady Google Maps. Připojit telefon k počítači je možné přes Bluetooth 2.1 (A2DP). K dispozici je přístup na sociální sítě Facebook a Twitter.

Telefon s rozměry 103,1 × 50,3 × 12,8 milimetru podporuje sítě třetí generace. Na internet se lze připojit i přes wi-fi. Hmotnost je 137 gramů. Telefon používá baterii s kapacitou 900 mAh, která stačí pro pohotovostní režim 12 dnů. Hovorový čas dosahuje tří hodin a 45 minut.

Dior Phone Touch se už prodává za 3 900 eur, tedy v přepočtu za přibližně sto tisíc korun. Jde o cenu základního provedení. Další variace, které mají kryt s větším podílem vybraných materiálů, budou ještě dražší.

Dior není jediná módní značka, která se pustila do výroby mobilních telefonů. Módní dům Prada už několik let také spolupracuje s korejským LG. Ještě letos by se měl pod značkou Prada objevit nový smartphone s androidem. S LG spolupracuje i značka Versace. Model Unique ale není chytrý telefon.