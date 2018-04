Smartphone nemusí být drahý, nový HP iPAQ 514 to dokazuje

Společnost HP chce evidentně zpřístupnit chytrý telefon širšímu spektru uživatelů. A jak to zajistit lépe, než nízko posazenou cenou? Jistě, ve srovnání s obyčejnými telefony je částka okolo 6 000 Kč stále poměrně vysoká, avšak v oblasti WM smartphnonů jde o jasně nejlevnější model. Co vše zákazník za tyto peníze získá? No, není toho málo…

HP iPAQ Voice Messenger, jak zní úplné označení novinky, není žádný drobeček a svými rozměry 107 x 48,6 x 16,5 milimetrů se vyrovná třeba staršímu HTC Tornadu (Qtek 8310). Hmotnost se vyhoupla lehce nad deset dekagramů, konkrétně na 102 g včetně akumulátoru.

Přední i zadní část krytu je zhotovena z tmavého matného plastu a po celém obvodu přístroje se táhne černý pruh s několika zajímavými prvky – slot na microSD kartu, 2,5 mm audio jack, regulátor hlasitosti, miniUSB konektor a tlačítko pro softreset. Nový iPAQ působí docela elegantním dojmem a potenciálnímu uživateli tak ve společnosti ostudu rozhodně neudělá.



Velkou část čelní plochy zaujímá displej, se kterým však přichází i první zklamání. Tím prvním je dnes již archaické rozlišení, na displeji s 16-bitovou barevnou hloubkou totiž napočítáme jen 176 x 220 obrazových bodů. Druhým nedostatkem je úhlopříčka rovných dvou palců, což není mnoho. Na druhou stranu, podíváme-li se na HTC S310, přístroj obdobných kvalit, proporcí i cenové hladiny, pak jsou fyzické rozměry displeje naprosto totožné. Další velkou část okupuje numerická klávesnice známého rozložení. K rychlé navigaci v prostředí operačního systému jistě uvítáte čtyřsměrnou ovládací klávesu s potvrzovacím středem, dvě kontextové klávesy a obvyklé tlačítko domů a zpět. Mezi nimi je dvojice kláves k ovládání telefonu. Ergonomii klávesnice zhodnotíme až v samotné recenzi.

Uspokojivý běh systému Windows Mobile 6 Standard zajistí procesor Texas Instruments s taktem 201 MHz spolu s 64 megabajty operační paměti. Uživatelskou 128 MB FlashROM půjde rozšířit příslušným typem paměťové karty. Vestavěný GSM modul je čtyřpásmový a pracuje tak na kmitočtech 850/900/1800/1900 MHz, čímž je zabezpečeno volání ze všech koutů planety. Podporovány jsou nejen GPRS přenosy, počítá se i s rychlejším EDGE. U takto levného přístroje by integrovaný Wi-fi přijímač čekal jen málokdo, nicméně je jeho nedílnou součástí a to ve standardu 802.11 b/g. Zastoupeno je také Bluetooth, i když jen ve verzi 1.2.

Zastoupen je i digitální fotoaparát, který zvládne pořídit až 1,3 megapixelové fotografie, což odpovídá rozlišení 1280 x 1024 bodů. V poněkud nižší velikosti a to 176 x 144 px lze pořídit i krátké videosekvence.

Technické specifikace smartphonu HP iPAQ 514

Název HP iPAQ 514 Voice Messenger Rozměry (š x v x t) [mm] 48,6 x 107 x 16,3 Hmotnost 102 g Operační systém WM 6.0 Standard Procesor TI OMAP 850, 201 MHz RAM 64 MB ROM 128 MB Paměťový slot microSD Sítě Fourband GSM Data GPRS, EDGE Displej - rozlišení 176 x 220 px Displej - barvy 65 536 Displej - úhlopříčka 2,0" (50,8 mm) Wi-Fi 801.11 b/g GPS ne Bluetooth verze 1,2 Infraport ne Digitální fotoaparát 1,3 mpx Videotelefonie ne FM rádio ne Baterie 1 100 mAh Cena (nejnižší) 5 567 Kč

Cena aneb to nejlepší na konec

HP iPAQ 514 je tedy velmi dobře vybavený smartphone, který v jistých ohledech přebije i dražší přístroje. Jako jediný vážný konkurent přichází do úvahy již zmíněný HTC S310, který je však nejen dražší, ale i hůře vybavený - nejslabším článkem je přitom absence Wi-fi. Nový iPAQ je výrazně levnější a u internetových prodejců se dá pořídit i za cenu pod 6000 Kč.