Smartphone Motorola Q konečně i pro Evropu - první fotografie

Evropská varianta Motoroly Q s kódovým označením Norman bude, jak již výrobce dříve sliboval, podporovat sítě třetí generace UMTS. To je patrné z přítomnosti druhého fotoaparátu pro videohovory. Hlavní fotoaparát má rozlišení dva megapixely.

Připravovaná Motorola si zachovala tenkou konstrukci a nabízí plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Telefon používá operační systém Microsoft Windows Mobile a je možné, že nabídne novou verzi tohoto OS známou pod označením Crossbow.

Bohužel, prozatím nejsou k dispozici další informace ohledně výbavy nové Motoroly. Výrobce bude muset do telefonu vměstnat minimálně rychlá data HSDPA a možnost připojení přes Wi-Fi, aby novinka mohla konkurovat novému Samsungu i600.

Prozatím není známo, kdy výrobce nový model představí, ani kdy by se měl dostat do prodeje. Podle loga operátora na přístroji je zřejmé, že novou Motorolu do své nabídky zařadí Vodafone.

Fotografie pocházejí ze serveru Terminal.hu.