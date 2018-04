Už žádná tlačítka. Smartphone se bude ovládat chytrým rámečkem displeje

I přes neustálé zvětšování displejů nezapomínají mobilní výrobci na někdejší trend minimalizace. V současnosti je však zmenšování patrné hlavně u rámečků okolo displejů či tloušťce zařízení. Menších rozměrů dosahují i fyzická tlačítka, u nichž je však nutné pamatovat i na stále přijatelnou ovladatelnost.

Například LG zvolilo jinou strategii, ovládací tlačítka již u modelu G2 přemístilo na jeho záda. Jak však čínská společnost Manta naznačuje, mohli by mobilní výrobci již dohledné době přestat řešit velikost i umístění těchto fyzických tlačítek. ta by totiž mohla z chytrých telefonů zcela zmizet.

Nový hráč na mobilním poli totiž vyvíjí první smartphone, jehož design nebude narušovat žádné hardwarové tlačítko. Kromě absence fyzického tlačítka na čelní ploše, které již mnozí výrobci běžně nahrazují kapacitními, nemá totiž Manta X7 disponovat ani tlačítky pro ovládání hlasitosti či zapnutí/vypnutí přístroje.

Veškeré tyto funkce má převzít chytrý rámeček displeje, který by měl být na minimálně jedné straně vybaven dotykovými senzory. K ovládání hlasitosti by tak mohl postačit jen klouzavý pohyb palcem nahoru a dolu. Pravděpodobněji se však budou senzory nacházet po obou stranách displeje. Upravit úroveň hlasitosti či zapnout/vypnout přístroj by tak mohlo být možné i kombinací strany a délky stisku či směrem pohybu prstu.

K ovládání by mohla sloužit také gesta. Tedy podobně jako u smartphonů OPPO, u nichž uživatelé hlasitost nastavují tažením dvou prstů po displeji. Gesta by u X7 měla rozpoznávat oblast po pravé straně displeje. Z té levé by pak uživatel měl tažením palce vyvolat například zmenšenou numerickou klávesnici pro vytáčení.

Konkrétních informací je však v současnosti málo. To se týká i specifikací zařízení, které by se mělo na čínském trhu objevit již koncem tohoto roku. Podle informací čínského tisku má Manta X7 běžet na upraveném systému Android nazvaném MO7os a hovoří se o použití procesoru MediaTek. Zda bude první chytrý telefon bez fyzických tlačítek k dostání i mimo Čínu, není zřejmé. Velkou neznámou zůstává i cena.