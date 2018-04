Smartphone, který slibuje revoluci. Vše půjde ovládat jen jednou rukou

Nový operační systém Else Intuition vyvinula společnost Else (dřívější název Emblaze Mobile) společně se společností Access, která stála za vývojem nového operačního systému pro Palm. Ten však dal nakonec přednost vlastnímu systému WebOS.

Nový smartphone dostal prozaický název First Else, tedy první Else. Novinka přinese zcela nové uživatelské prostředí, které výrobce označuje za revoluční. Vše je navrženo tak, aby se dal telefon ovládat jednou rukou.

Hlavní ovladače jsou umístěny do míst, kam uživatel pokládá palec. Uživatelské prostředí bude možné nastavit pro praváky i pro leváky. Jak uživatelské prostředí vypadá, se můžete podívat na stránkách výrobce

Smartphone First Else používá procesor TI OMAP 3430, tedy stejný jaký používá Palm Pre nebo Motorola Droid. Vestavěná uživatelská paměť by měla mít kapacitu nejméně 32 GB.

Dotykový displej má dostatečně velkou úhlopříčku 3,5 palce a vysoké rozlišení 480 x 854 obrazových bodů. Pětimegapixelový fotoaparát je schopen pořizovat videa v rozlišení až 720 x 480 obrazových bodů v kvalitě 30 snímků za sekundu.

Ve výbavě nechybí wi-fi, GPS navigace, Bluetooth nebo audiokonektor 3,5 milimetru pro připojení klasických sluchátek. Telefon podporuje sítě třetí generace včetně datových přenosů HSDPA. Baterie by měla mít kapacitu 1450 mAh.

Novinka First Else se začne prodávat ve druhém čtvrtletí příštího roku. Zatím není jasné, zda se objeví ve volném prodeji nebo ho nabídnou pouze smluvní operátoři. Platba za aplikace z vlastního App Store nebude probíhat pomocí platební karty, ale operátor zakoupené položky vyúčtuje v měsíční platbě.