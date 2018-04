Smartphony budou jednoho dne minulostí. Co bude dál?

Přední mobilní výrobci na smartphonech v současnosti profitují a novinky namísto technologických revolucí přinášejí spíše jen evoluce. Důkazem jest například i odložení uvedení prvního ohebného smartphonu od Samsungu na trh. Revoluční přístroj slíbila společnost uvést již během prvních letošních měsíců, termín se ovšem přesunul až na třetí čtvrtletí. Ani to však již neplatí.



Podle vedoucího inženýra divize Samsung Display Kima Tae-Woonga se tak nestane dříve než v roce 2019. Není prý důvod spěchat, v současnosti totiž společnosti generují slušné zisky bezrámečkové displeje, které jsou opět jen evolučním řešením.

Existují ovšem společnosti, které v současnosti do mobilního trhu sice nikterak výrazně nezasahují, zcela netečné ovšem nejsou. Jejich snahy se totiž nesmrskávají na evoluci, chtějí naopak prorazit pomocí technologické revoluce. Revolucí bylo před lety i uvedení samotných smartphonů, oním průkopnickým produktem byl iPhone od Applu. Tedy od společnosti, která také do jeho uvedení nebyla na mobilním trhu aktivní.

A takových vizionářsky zaměřených společností je v současnosti více. Své představy mají například Facebook, Amazon či Microsoft, který se chtěl výrazně posadit již na poli smartphonů, ale jeho snaha skončila neúspěchem. A pak je tu Elonem Muskem založená společnost Neuralink, jejímž cílem je propojení lidské mysli s umělou inteligencí. Právě to by mohlo mít výrazný vliv na případný úpadek smartphonů.

Redaktor portálu Bussines Insider Matt Weinberger je ovšem přesvědčen, že podobně revolučního produktu, který by z trhu dokázal vytlačil nejen smartphony, ale ve výsledku i mobilní telefony v té podobě, jak je dosud známe, se nedočkáme minimálně dalších deset let. Jednou k tomu ovšem dojde, to je nepopíratelné.

Před deseti lety by také jen málokdo uvěřil myšlence, že smartphony jednoho dne nahradí například počítače. A dnes k tomu není příliš daleko. První vlaštovky se totiž objevily už předloni v podobě Lumií 950 a 950 XL od Microsoftu, nejnověji se touto cestou vydává Samsung. Modely Galaxy S8 a S8+ lze stejně jako dřívější lumie po připojení k monitoru přes speciální dokovací stanici proměnit v počítač, ovšem stále ne plnohodnotně srovnatelný se stolním počítačem.

Výrobcům se během uvedené doby podařilo do smartphonů implementovat i určitou formu umělé inteligence, která má podobu hlasových asistentů. Apple má Siri, Microsoft Cortanu, asistent od Google nese strohé označení Google Assistant a Samsung aktuálně představil Bixbyho. Nejen tito, ale i další asistenti budou postupem času stále více chytřejší. Podle Samsungu bude jejich prostřednictvím jednoho dne možné ovládat jakoukoli funkci telefonu či aplikaci pouze vaším hlasem.

Pronikání technologií do reálného života bude snazší než dnes

Výrazný posun kupředu lze očekávat také na poli rozšířené reality, která se v současnosti potýká s omezeními danými výpočetními a zobrazovacími schopnostmi současným smartphonů. To ovšem neznamená, že bychom se v budoucnu nemohli dočkat výrazně propracovanějších zařízení pro virtuální realitu, která by zobrazovala velmi detailní prostorové objekty. Promítat by se přitom mohly i přímo na oční sítnici.

Právě rozšířená realita by podle dřívějšího prohlášení inženýra Microsoftu Alexe Kipmana mohla v budoucnu zcela nahradit produkty osazené displeji, tedy nejen smartphony, ale například i televize. Podle technologických společnosti bude pronikání technologií do reálného života v budoucnu podstatně snazší než dnes, digitální svět by se neměl od toho fyzického lišit.

Lidstvo se tak jednoho dne dočká možná implementace speciálních čipů nebo elektrod do mozku, které jim umožní nejen spojení se vzdáleným světem, ale například i stahovat/nahrávat myšlenky z/do počítače. Lidská mysl by tím získala nepřetržitý přísun k digitálním informacím, smartphony, které nám v současnosti zajišťují zdroj informací, by tak v tu chvíli zcela pozbyly smysl.