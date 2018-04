Smartphone jako pomocník na cestách. Vyzkoušejte užitečné aplikace

Take Me To My Car

Pokud na dovolenou vyjedete autem, nezapomeňte do svého iPhonu nainstalovat jednoduchou aplikaci Take me to my car. Její název zcela jasně definuje také její funkci. Po zaparkování auta v centu a následné procházce spletitými uličkami neznámého velkoměsta totiž můžete velmi snadno zapomenout, kde přesně jste auto zanechali. A právě takovému scénáři aplikace zabrání. Jakmile zaparkujete, jednoduše v aplikaci zvolíte možnost park here, a tím zapíchnete do Google map, se kterými aplikace spolupracuje, špendlík. Při návratu směrem k autu se pak jednoduše necháte navigovat povelem get directions.

Hodnocení:Skvělý pomocník, který vás dovede zpět k autu třeba skrze spletité uličky neznámého velkoměsta.