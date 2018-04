Zkusili jsme reklamní trik výrobců. Smartphone jako okno do světa

Při prezentaci bezrámečkového modelu Mi Mix použilo Xiaomi mimo jiné obrázek, na kterém smartphone ukazuje část výřezu pohledu, kterým míří čočka fotoaparátu. Skoro jako by byl chytrý telefon jakýmsi „oknem do světa“. Samsung teď se svou kampaní na „displej bez hranic“ dělá něco podobného. A to třeba i tak, že do ulic staví jakési makety telefonu, ve kterých se pak lidé mohou nechávat fotografovat. S8 v nadživotní velikosti tak slouží jako minimalistický rámeček vybraného výjevu.

O něco podobného jsme se pokusili v reálu. Jasně, reklamní materiály jsou grafickou prací a upřímně vyrobit něco podobného v grafickém programu by nemuselo trvat dlouho. Nás ale zajímalo, jak složité je zkomponovat stejnou scénu kdykoli a kdekoli.

Vzali jsme tedy ony dva bezrámečkové kusy, které se průhledem do světa chlubí ve svých reklamách, a přidali zástupce běžných telefonů s rámečky. S kompletní trojicí Xiaomi Mi Mix, Samsung Galaxy S8+ a Huawei P10 Plus jsme se pak jali experimentovat. Výsledky vidíte níže (vždy v pořadí Xiaomi, Samsung a Huawei) a prohlédnout si je můžete v kompletní galerii ke článku.

Tento snímek používá Xiaomi k propagaci svého modelu Mi Mix. My jsme svými kompozicemi zkoušeli docílit efektu, kdy obraz na displeji nezdvojuje realitu, ale vypadá jako průhled do ní, což zase více napodobuje současnou kampaň Samsungu na jeho „displej bez hranic“.

Základem kompozice, kdy smartphone jakoby rámuje určitou scénu, je samozřejmě spuštěná aplikace fotoaparátu. V té pak stačí najít tu pravou míru digitálního přiblížení, která v dané kompozici obraz na displeji uvede do správného poměru k pozadí.

Při standardním fotografování bez zoomu je totiž pochopitelně obraz na displeji menší než realita v pozadí. Zjistili jsme, že ve většině případů je ideální zhruba dvoj až trojnásobné přiblížení. Pak už stačí jen správně smartphone natočit a zkusit strefit správné umístění tak, aby „zapadl“ na pozadí. Chce to trochu trpělivosti, ale jde to.

Určitou cestou by bylo scénu nejprve vyfotografovat, snímek otevřít v galerii a kompozici zkoušet poté, ale my jsme při experimentech níže postupovali v živém náhledu.

Líbí se vám snímky, kdy je smartphone jakýmsi oknem do pozadí? Máte také nějaké takové? Pošlete nám je a ty nejlepší zveřejníme v samostatné fotogalerii.