„Odlehčené“ verze špičkových smartphonů vždy těžily z image svých dražších sourozenců. Do nabídky je zařadila celá řada firem. Huawei modely lite nabízí tradičně od generace P7, letošní P20 lite je pátým provedením takového modelu. A upřímně řečeno, po dlouhé době konečně zajímavým.

Odlehčené smartphony u mnoha značek sklouzly ke stereotypu a nudě. U Huawei čeří vody zejména značka Honor. Zaujal i loni představený Mate 10 lite, ale zároveň se stal důkazem, že onen „lite“ přídomek je jen marketingový trik. Se svými většími a dražšími sourozenci toho měl pramálo společného, ani design nemířil stejným směrem.

Loňský model Huawei P10 lite byl slušným zklamáním. Nepřinesl snad žádnou moderní funkci, kterou dostal některý ze špičkových typů P10 a jeho design také příliš nezaujal.

Letos se s modelem P20 lite tento přístup mění. Novinka je designově i zpracováním velmi blízká drahým modelům a dostává i některé jejich funkce. P20 lite se rázem stal černým koněm střední třídy. I přesto, že s cenou 9 000 korun není zrovna levný. Jenže ani drahý. P20 lite je tak dobrý, že může nechtěně zatopit modelu P20, který stojí necelých 17 000 korun.

Co je na něm tak dobrého?

Vyvážená kombinace vlastností, jednoduše řečeno. P20 lite má solidní výbavu a k tomu přináší do střední třídy smartphonů svěží design věrný jeho dražším kolegům. Huawei tedy nabízí design ve stylu iPhonu X s oním někdy nenáviděným i vysmívaným vykrojením v displeji.

Plusy a minusy Proč koupit? prémiový design

výborné zpracování

solidní výbava

Proč nekoupit? výřez v displeji nemusí být pro každého

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 8 990 Kč

Z počátku testování jsme byli z onoho výřezu poněkud rozpačití, ale jak jsme si na něj u telefonu zvykli, začal se nám líbit. Obzvlášť to vynikne v porovnání se sourozenci bez výřezu, P20 lite díky němu působí moderně a luxusně.

Designově je P20 lite svému dražšímu předobrazu opravdu velmi věrný. Základní filosofie je shodná a liší se jen některé detaily. P20 má například onen „zářez“ do displeje ještě o něco užší, než model lite a trochu se liší provedení zad. Oba telefony mají kovový rám a skleněná záda, ale P20 lite je má rovná, zatímco plnohodnotný model má komplikovanější zaoblené sklo.

Ale to P20 lite kompenzuje zaoblením kovového rámu, takže v ruce působí rovněž výborným dojmem. Zpracování je perfektní a novinka vypadá jako vlajkový model. Umocňuje to další detail. P20 a P20 Pro mají čtečku otisků prstů vpředu, zatímco u modelu lite se přesunula dozadu. Díky tomu je čelo lite modelu čistší a spodní rámeček pod displejem není o nic větší než u typu P20.

Celkově jsou rámečky u P20 lite jen malinko větší, než u klasického typu. Odlehčený typ se od toho „dospělého“ liší minimálně i v oblasti rozměrů: lite měří 148,6 x 71,2 x 7,4 mm, zatímco P20 má míry 149,1 x 70,8 x 7,7 mm – jde o kosmetické rozdíly, někdy dokonce ve prospěch typu lite.

To platí i pro úhlopříčku displeje. U P20 lite výrobce udává hodnotu 5,84 palce, u P20 rovných 5,8 palce. Je to dáno oním výřezem, který je na výšku u lite verze vyšší: rozlišení panelu je 2 280 x 1 080 pixelů (P20 má 2 244 x 1 080 pixelů).

Je ten výřez k něčemu?

Samozřejmě, že by se bez výřezu smartphone obešel, ale úplně bez funkce není. Ony „uši“ obsahují notifikační lištu, podobně jako u iPhonu X. U Huawei P20 lite jsme se nesetkali s tím, že by se lišta zaplnila tak, že by nám výřez vadil. Ale není vyloučeno, že někomu to vadit může.

Některé aplikace umí s výřezem pracovat lépe: podbarví lišty s notifikacemi na černo a tudíž výřez opticky zmizí, jiné hůř, takže je výřez stále patrný. Bohužel, verze lite neumí začernit lišty s notifikacemi v menu telefonu, jak to umí dospělé modely P20 a P20 Pro. Záleží tedy na každé aplikaci zvlášť.

Displeje novinek P20 mají také zaoblené rohy, na což opět neumí všechny aplikace reagovat správně. U P20 lite tak někdy dojde k tomu, že spodní část displeje má ono hardwarové zaoblení, zatímco nahoře je obraz ukončen klasickým rohem, protože aplikace nevyužije plochu „uší“. Velké modely tu umí emulovat zaoblení rohů, i když na to aplikace není připravena. Typ lite to neumí a někdy to působí otravně. Většinou si toho však ani nevšimnete.

Má nějaké funkce dražších modelů?

Pár jich tu najdeme. Stejně jako špičkové modely má i P20 lite možnost odemykání obličejem a musíme uznat, že funguje překvapivě dobře. Na rozdíl od mnohých jiných přístrojů s takovou funkcí není nutné P20 lite držet přímo rovnoběžně proti obličeji, stačí jen přibližná orientace a kamera pozná obličej dobře i z úhlu. Funguje to lépe než 3D skenování obličeje u iPhonu X. Může to mít i nevýhodu: zatím jsme se k tomu nedostali, ale je možné, že technologicky jednodušší rozpoznávání obličeje u typů Huawei půjde nějak ošálit, zatímco u iPhonu X je to téměř nemožné.

Na telefonu najdeme i nový USB-C konektor, který u levnějších modelů značky doposud chyběl. To může být strategická výhoda – když si rodič pořídí špičkový model P20 nebo P20 Pro a „dítku“ levnější P20 lite, mohou sdílet nabíječky.

Fajn, co ostatní funkce?

U P20 lite nám opravdu nic nechybí, hardwarová i další funkční výbava je výborná. Procesor Kirin 659 v kombinaci se 4 GB RAM znamená dostatek výkonu, 64 GB vnitřní paměti je slušná porce. Telefon je dvousimkový s druhým hybridním slotem.

Zastavíme se ještě u čtečky otisků prstů na zadní straně. Kombinace čtečky vzadu a odemykání obličejem znamená, že uživatel může nastavit obojí a snadno se mu bude smartphone odemykat při vytahování z kapsy i ve chvíli, kdy leží na stole. Čtečka vzadu podporuje gesta, jako třeba pro stažení notifikační lišty. To dospělé modely P20 neumí, takže ovládání levnějšího typu je o něco univerzálnější a příjemnější.

Co výdrž baterie?

Huawei P20 lite dostal baterii s kapacitou 3 000 mAh, což je slušná, ale dnes už nijak ohromující porce. V kombinaci s operačním systémem Android 8.0 a daným hardwarem je ovšem výdrž velmi dobrá. Den na jedno nabití je samozřejmostí i při vysokém vytížení, dva dny nemusí být problém. Telefon je hodně úsporný v pohotovostním režimu a tak záleží na tom, jak často uživatel bude zapínat onen „vykousnutý“ displej. Telefon podporuje rychlé dobíjení, ale chce to správnou nabíječku od Huawei.

Jak fotí?

Hodně dobře. Foťák sice nemá ani specifikace ani softwarové možnosti dospělých typů P20 a P20 Pro, ale výsledky jsou na střední třídu velmi slušné. Fotoaparát už není v této třídě překážkou.

Díky duální sestavě tu dobře fungují i hrátky s hloubkou ostrosti. Na špičku ztrácí foťák hlavně při focení v horších světelných podmínkách, ale šum se dostavuje postupně a nepůsobí extrémně rušivě.

Ve tmě přichází na řadu blesk trochu dříve, než jsme zvyklí u špičkových modelů. Horší světelnost (2.4) nedovoluje ve tmě ideálně komponovat snímek, protože na displeji toho není moc vidět. O pozici nejlepšího fotomobilu se P20 lite určitě prát nebude, ale v praxi dovede příjemně překvapit.

Mám si ho pořídit?

Huawei P20 lite je podle nás v současnosti jedním z nejatraktivnějších smartphonů střední třídy. A to i přes cenovku, která se vyšplhala na 8 990 korun. Vzhledem vypadá jako model P20 s cenou o osm tisíc vyšší, což je velmi lákavá nabídka. Navíc i funkčně jde o velmi povedený kousek.

Přiznáme, že má řadu lákavých soupeřů. Ve vlastní stáji je to především dvojice modelů Huawei P Smart a Honor 9 lite, které mají velmi podobnou výbavu (mírně nižší rozlišení foťáku, malinko menší displej bez výřezu, poloviční vnitřní paměť a 3 GB RAM), ale stojí o tři tisíce korun méně. Pro ty, kdo jdou po nejlepším poměru výkon/cena jsou lepší volbou, ale P20 lite je stylovka, která svou cenu ospravedlnit dovede.

Co se konkurence týče, podle nás zatím nikdo tak stylový smartphone ve střední třídě nemá. Originálně působí Sony Xperia XA2, která stojí rovněž asi 9 000 korun. Jenže má mnohem menší displej (5,2 palce), méně RAM (3 GB) a poloviční vnitřní paměť (32 GB). Foťák s rozlišením 23 megapixelů to nezachrání, stejně jako baterie s kapacitou větší o 10 procent. Za zhruba

9 000 korun lze pořídit i loňský top-model Honor 9 s duálním foťákem. Má více výkonu, ale „konzervativní“ Full HD displej formátu 16:9.