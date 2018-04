Mobily jsou čím dál těžší. Paradoxně i kvůli tomu, že jsou tenkými plackami

Vyplývá to z průzkumu portálu GSM Arena zaměřeném na rozměry a hmotnost mobilních telefonů. Například v roce 2000 vážil průměrný mobil 120 gramů a průměrný objem činil 127 cm3. To znamená, že hustota tehdejších telefonů byla přibližně 0,94 g/cm3. V následujících letech se díky trendu zmenšování telefonů průměrné hodnoty hmotnosti a objemu dále snižovaly. U neustále se zmenšujících zařízení bylo nicméně nutné zachovat i adekvátní odolnost, výrobci tak museli začít využívat nové materiály - plast tak postupně nahradili kovem a sklem.

Jenže i kov, z něhož se vyrábí rámy telefonů, se stejně jako plast poměrně snadno ohýbá - oproti plastu navíc nevratně. Kovový rám je k této deformaci náchylný především v zeslabených místech, tedy v okolí ovládacích tlačítek či konektorů. Své o tom ví například Apple, který se v roce 2014 potýkal s kauzou bendgate (více viz Apple má velký problém. iPhone 6 Plus se ohne v kapse kalhot). O rok později provedený test pojišťovnou Square Trade pak prokázal, že stejně snadno lze ohnout i Galaxy S6 od Samsungu (více viz Samsung S6 edge se v testu ohnul jako iPhone a pak se vysypaly střepy). Po těchto nepříjemnostech výrobci dbají na dostatečně silný kovový rám, aby předešli jeho prohnutí. To se ovšem promítá do celkové hmotnosti zařízení.

Průměrná hmotnost mobilů začala však stoupat podstatně dříve, než se odehrály zmíněné kauzy, podle zjištění GSM Areny tato hodnota pravidelně roste již od roku 2006. Do té doby byla spíše jako na houpačce: po výrazném poklesu v prvních letech nového tisícíletí došlo k opětovnému nárůstu a následnému opětovnému poklesu. Zatímco v 2006 vážil průměrný mobil 105 gramů a jeho objem dosahoval 89 cm3 (hustota telefonu tedy činila 1,18 g/cm3), o rok později průměrná hmotnost stoupla na 109 gramů. Průměrný objem naopak klesl, činil pouhých 80 cm³. Hustota průměrného telefonu roku 2007 tak stoupla na 1,36 g/cm3.

Důvod, proč od roku 2006 průměrná hmotnost dál neklesala, je nasnadě. Zkraje roku 2007 totiž Apple představil první generaci iPhonu, tedy na svou dobu revoluční telefon s kovovým rámečkem a sklem přes celou čelní plochu. Odstartoval tak de facto dobu smartphonů, tedy dobu rozměrných, ale postupem let stále se ztenčujících placek s velkým displejem.

Takové telefony jsou ovšem náchylnější k ohnutí a bez robustnějších kovových rámů se neobejdou. Společně s většími displeji osazenými rozměrnějšími krycími skly jde o jedny z hlavních faktorů ovlivňujících celkovou hmotnost zařízení. V těchto souvislostech tak není překvapením, že hmotnost letošního průměrného mobilu je 164 gramů, tedy o 44 gramů více, než vážil průměrný mobil v roce 2000. Jeho objem pak činí 88 cm3. Hodnota hustoty průměrného mobilu tak během sedmnácti let stoupla na téměř dvojnásobek - 1,86 g/cm3 oproti 0,94 g/cm3.

Výpočet průměrných hodnot zahrnoval vždy padesát nejoblíbenějších telefonů daného roku. Z průzkumu mimo jiné vyplývá, že od roku 2006 je průměrný objem mobilů poměrně stabilní - s výjimkou let 2008 (78 cm³) a 2014 (92 cm³) se totiž pohybuje mezi 80 a 88 cm³. Je tak zřejmé, že i přes plošně rozměrnější novinky se u nich výrobci snaží dosáhnout co nejtenčích těl, což přímo ovlivňuje celkovou hmotnost zařízení. Jedno je tedy jisté: doby, kdy jsme v kapse mobily díky jejich muší váze sotva cítili, jsou již minulostí.