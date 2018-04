Německý smartphone je precizní a dere se mezi mobilní elitu

Gigaset je německá značka, kterou znají i čeští uživatelé především z domácích telefonů. Ty se původně prodávaly pod značkou Siemens a Gigaset byla právě podznačka, před lety však koncern tuto část prodal a od té doby působí samostatně (více zde). Teď firma přichází se smartphonem, u kterého se chlubí tím, že je vyráběn v Německu.

A tak nemůže chybět příslovečná německá preciznost, která se projevuje především ve zpracování. Firma také zvolila taktiku, kterou vídáme stále častěji i u zavedených výrobců. Marketingově prodává jeden telefon, ve skutečnosti je modelová řada širší. V případě Gigaset Me jsou modely rovnou tři. Všechny mají shodné základní linky designu, které mají oblé rohy, příjemně tenké tělo a možná se i trochu podobají iPhonu.

Modely se liší použitým materiálem. Základní Gigaset Me pure má hliníkové tělo, z hliníku je tu celý kryt. Právě tenhle model připomíná iPhone nejvíc. Výkonnější a vybavenější provedení Gigaset Me a Gigaset Me pro mají rám z nerezové oceli a záda telefonu jsou skleněná. Slícování je perfektní, Gigaset si dal opravdu záležet a telefon působí velmi solidním dojmem. Zpracování je na úrovni těch nejlepších na trhu, Gigaset Me se může rovnat třeba HTC One M9 a podobným elitním kovovým modelům. Základní model má tloušťku 7,8 mm, ostatní pak 7,7 mm.

Kromě designu mají modely Gigaset i společné prvky výbavy. Výrobce se chlubí například implementací nového konektoru USB 3.0 nebo čtečkou otisků prstů, která je umístěna na zádech po vzoru modelů Huawei. Z toho, co jsme si zatím vyzkoušeli, je to nejpraktičtější umístění. Je tu i senzor pro měření tepu a UV senzor.

Dalším společným prvkem je rozlišení displeje, to je vždy Full HD. První dva modely mají pětipalcový panel, špičkový Me pro má pak úhlopříčku 5,5 palce. Displej je velmi kvalitní, ale v přítmí haly jsme se nemohli zbavit pocitu, že konkurence dovede vykouzlit o trochu atraktivnější obraz. Ale nejde o nic vážného, dojem mohlo vytvářet tmavé uživatelské prostředí, které nemohlo v přítmí haly vyniknout. Společným znakem telefonů je také Android 5.1 Lollipop, telefonům nechybí LTE a foťáky pro selfie mají rozlišení 8 megapixelů.

V určitých detailech se ovšem výbava modelů Gigaset liší. Základní Me pure má 2 GB RAM a 16 GB uživatelské paměti, pohání ho procesor Snapdragon 615. Hlavní fotoaparát má rozlišení 13 megapixelů a akumulátor kapacitu 3 320 mAh. Prostřední typ Me má už výbavu opravdových supersmartphonů, procesor je Qualcomm Snapdragon 810, telefon má 3 GB RAM a baterie kapacitu 3 000 mAh. Foťák je šestnáctimegapixelový. Velký typ Me pro pak dostal stejný hardware, jen foťák má rozlišení dvacet megapixelů a baterka skvělou kapacitu 4 000 mAh, oba větší modely také mají 32 GB uživatelské paměti, všechny modely Gigaset také podporují paměťové karty.

Výbava tedy vypadá výborně, telefony taktéž a v ruce opravdu působí prémiovým dojmem. Je až s podivem, jak se dovedl nováček na trhu výborně vypořádat se všemi aspekty prémiových chytrých telefonů. Gigaset tak dokazuje, že smartphone opravdu může vyrobit téměř kdokoli, i ten vysoce kvalitní. Značka samozřejmě začne s prodejem na domácím německém trhu, ale také v Británii, Nizozemsku, Španělsku, Francii, Belgii, Itálii, Turecku a Polsku. Je tedy možné, že by se časem mohly novinky dostat i na český trh.

Ne že by ten potřeboval další novou značku, ale přístroje Gigaset patří rozhodně k tomu nejzajímavějšímu, co se v poslední době od výrobců, kterým byly smartphony doposud cizí, objevilo. Ani ceny nevypadají vzhledem k výbavě a zpracování špatně. Nejprve se začíná prodávat prostřední model Me, ten stojí 469 eur, tedy v přepočtu něco přes 12 500 korun. Velký model vyjde na 549 eur, tedy necelých 15 tisíc, i to je v kontextu ostatních supersmartphonů stále hodně zajímavá nabídka. A základní Me pure bude k mání za lákavých 349 eur, tedy asi 9 500 korun. Za luxusně zpracovaný hliníkový smartphone s výbornou výbavou to určitě není přehnaná částka.