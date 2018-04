Smartphone DAT500 kombinuje mobil, PDA a pokladníka

Mobilní telefony se spojují stále častěji s kapesními počítači. Ovšem tím rozšiřování funkcí mobilních zařízení zdaleka nekončí. Výborným příkladem toho jsou produkty italské firmy 4P, která se na veletrhu CeBIT pochlubila také svým zatím posledním výrobkem DAT500. Jde o zařízení, kombinující nejen PDA a mobil, ale také čtečku čárových kódů, magnetických a čipových karet a malou tiskárnu účtů. To vše je spojeno do jediného, kompaktního přístroje, vhodného k použití v obchodě, dopravě, logistice a mnoha jiných oborech.

Společnost 4P se zabývá výrobou zařízení pro práci s daty, získanými z čárových kódů a různých magnetických i čipových karet. DAT500 je prvním modelem, který má v sobě zabudovaný také GSM modul pro bezdrátovou komunikaci v celulární síti. Přestože by k primárnímu použití DAT500 postačilo využívat GSM jen jako kanál pro přenos dat, přístroj funguje také jako klasický telefon. Je však nezbytné použít k tomuto účelu handsfree sadu, tedy sluchátko s mikrofonem, které se zapojí do konektoru na boku DAT500. Modul podporuje pouze klasický přenos dat rychlostí 9,6 kbps, ovšem podle vyjádření zástupců společnosti již není daleko doba, kdy by se měla začít vyrábět verze s podporu GPRS.

Při komunikaci s okolím však nejste odkázáni jen na GSM. Zabudovaný infračervený port se může hodit při přenosu dat na krátkou vzdálenost. Navíc má DAT500 ještě dva sloty pro vložení PCMCIA, takže není problém doplnit systém ještě jiným standardem pro rádiovou komunikaci, například bluetooth nebo Wifi.

Počítač, jako srdce celého mikrosystému, pracuje v systému Windows CE. Ovládání obstará kombinace černobílého dotykového LCD displeje (240 x 320 bodů) a numerické klávesnice, doplněné několika funkčními klávesami. Pro vytáčení a psaní SMS můžete tedy použít klasický a dobře známý způsob. Naopak dotyková obrazovka se vám bude hodit při práci s většinou programového vybavení, sloužícího k práci s dalšími funkcemi přístroje.

Laserovou čtečku čárového kódu velmi dobře využijete v kombinaci se slotem pro platební karty v nejrůznějších obchodních systémech, kde také dosti využijete malou tiskárnu na účty. Stejně tak se může hodit při katalogizaci, policisté jistě uvítají i vstup pro čipové karty, které by se v blízké budoucnosti mohly stát součástí osobních dokladů.

DAT500 rozhodně dokáže mnohem víc než kterýkoliv jiný kapesní počítač či mobil. Nemá sice nejposlednější vymoženosti obou těchto kategorií, jako rychlý přenos dat nebo barevný displej, zato však v jediném kompaktním balení přináší tolik funkcí, že by mu mohl závidět i plnohodnotný počítač křížený s pokladnou. Jeho použití je sice oproti obyčejnému chytrému telefonu specifické, nicméně mnoho firem by při použití tohoto zařízení mohlo ušetřit mnoho času a potíží. Přídomek All-In-One, kterým se DAT500 pyšní, je v jeho případě více než trefný.