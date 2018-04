Smartphone, co dává křídla - recenze HTC S730 (Wings)

Chytrý telefon a vysouvací QWERTY klávesnice jsou pojmy, které donedávna nešlo příliš spojovat. Jistě, plnohodnotné vysouvací klávesnice u WM zařízení nejsou žádnou novinku, dříve ale šlo výhradně o přístroje s dotykovým displejem.

V první polovině roku 2007 ale gigant HTC ukazuje, že takovéto klávesnice v budoucnu nebudou výsadou jen Pocket PC telefonů a na trh pouští velmi zajímavý HTC S710 alias Vox. Tento smartphone se na první pohled od jiných zařízení téže kategorie příliš nelišil. Pěkný jemný QVGA displej a pod ním numerická klávesnice spolu s obligátní kombinací systémových tlačítek. Jen rozměry, přesněji řečeno tloušťka telefonu byla poněkud nadprůměrná. HTC však mělo pro tento nárůst rozměrů takřka dokonalé alibi – malému smartphonu dali inženýři společnosti do vínku vysouvací plnohodnotnou klávesnici. Vox byl tedy první WM smartphonem s takovouto klaviaturou, dnes už ale není jediný. O primát se nyní dělí se svým nástupcem s označením Wings. Ten zdědil konstrukční koncepci a navíc dostal i lepší výbavu. Snese ale srovnání se svým předchůdcem ve všech ohledech? Odpovědí se vám dostane v naší recenzi.

Katalog mobilů:

Předchůdce recenzovaného modelu s názvem HTC Vox (S710) je dodnes velmi oblíbený. Nástupce Wings zdědil vysouvací klávesnici, navíc přidává lepší HW výbavu.



Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

HTC Wings (S730) je elegantní chytrý telefon využívající všech výhod OS Windows Mobile 6 Standard. Zaujme vysouvací klávesnice a univerzální telefonní modul s podporou všech možných datových přenosů.



Obsah balení:

Nabíječka, stereo headset (+molitany), synchronizační USB kabel, manuál v angličtině, CD Getting start (ActiveSync 4.5)

Vzhled, konstrukce a zpracování - lépe by to nešlo?

Zatímco starší HTC zařízení, kam lze zařadit třeba HTC Artemis, Herald, TyTN, Trinity nebo právě Vox, byla co do barevného ladění velmi odlišná, u novinek je tomu jinak. Postavíme-li totiž vedle sebe WM zařízení poslední doby, konkrétně TyTN II, Touch, Touch Dual nebo Touch Cruise, uvidíme barevně velmi sladěnou čtveřici komunikátorů. HTC Wings by tuto sestavu pěkně doplnil. I tento nových model je totiž tmavého vzezření, které působí značně elegantně.

Tvarově Wings zapadá do běžného průměru, jde o menší kvádřík se zaoblenými rohy a hranami, jen přechod čelní strany do boků je docela ostrý. Kromě tmavě šedé barvy byste jinou na celém zařízení (mimo popisek klávesnice, loga) hledali marně. Jen rámeček okolo displeje, který se tváří jako kartáčovaná ocel, je mírně světlejší.

Rozměrově se sice novinka od svého předchůdce příliš neliší, přesto se proporce navýšily ve všech ohledech, hmotnost nevyjímaje. Půdorysná čísla jsou dosti podobná, zklamáním je ale nárůst tloušťky na necelých 19,5 mm, v místě objektivu fotoaparátu je to ještě o jeden milimetr více. Hmotnost se navýšila na rovných 150 gramů, která je mnohem bližší spíše komunikátorům.

Pojďme si teď udělat malou procházku po celém vnějšku HTC Wings. Začněme, jako tradičně na čelní straně. Ta by se jen těžko obešla bez QVGA displeje a numerické klávesnice spolu s hrstkou dalších tlačítek a velkým navigačním prvkem.

Nad zobrazovačem je telefonní reproduktor zvýrazněný stylovým plastovým cvočkem, po jehož stranách na sebe upozorňuje dvojice LED (levá signalizuje aktivní BT, pravá zase příjem GSM a příslušné události). V pravém rohu je 3G kamera pro videohovory, v levém potom logo výrobce.

Pravý bok disponuje spouštěčem fotoaparátu, ve spodní části je potom slot na microSD karty chráněný páskem tuhé pryže. Levá bočnice není o nic bohatší, najdeme zde kolébkový regulátor hlasitosti a tlačítko k aktivaci správce bezdrátových modulů. Hlavní vypínač zařízení je situován na horní hraně, na spodní je potom otvor s mikrofonem telefonu a HTCExt USB konektor k připojení synchronizačního kabelu, nabíječky nebo dodávaného stereo headsetu.

Zadní strana obsahuje tři důležité prvky. Prvním je systémový reproduktor chráněný jemnou mřížkou. Druhým je potom objektiv fotoaparátu, kterému shora asistuje drobné zrcátko. To najde své uplatnění asi pouze při pořizování autoportrétu. K posouzení sebe sama je zrcadlová plocha přeci jen poněkud malá. Horní část zad je mírně vyvýšená, spodní dvě třetiny pak tvoří kryt baterie a SIM karty. Ve dolní části se svým logem opět připomíná gigant HTC.

Zatímco design přístroje hodnotíme kladně a jistě si své obdivovatele najde, u dílenského zpracování si nejsme tolik jistí. Celá skořápka je vyhotovena z plastů, které ale nevypadají příliš kvalitně. U zařízení ceny nad 10 000 Kč bychom přeci jen očekávali použití lepších materiálů. Třeba kovový obvodový lem na horní části krytu by zařízení dodal na luxusu. Takto budete mít pocit, že v rukou třímáte plastovou hračku, které ani dokonalé lícování jednotlivých dílů mnoho neříká.

Ač jsou zařízení od HTC po stránce výbavy i stability nejlepší svého druhu, konstrukční zpracování nám začíná nějak pokulhávat. Ani připravovaný Touch Cruise na nás při prvním setkání nepůsobil nijak dobře. Bohužel je to právě zpracování, co případný zájemce může při krátkém vyzkoušení před koupí jako jediné spolehlivě posoudit.

Paměť a procesor - proklatý Qualcomm MSM7200

Chytré telefony bývají od vzniku smartphone platformy vybavovány o řád hůře, než jejich univerzálnější kolegové s dotykovými displeji. U HTC Wings to ale tak úplně neplatí. Tento chytrý telefon totiž pohání identický čip jako třeba HTC TyTN II. Jde tedy o dnes již dobře známý procesor Qualcomm MSM 7200 s taktem kulatých 400 MHz. Předchozí model byl přitom pod taktovkou Texas Instruments s polovičním taktem. V tomto ohledu je to tedy výrazný posun vpřed. Kapacita operační paměti zůstala stejná, tedy 64 MB. Ta samozřejmě není k mání v plné výši a pro běh aplikací je vyhrazeno pouhých 11 MB prostoru. A to je opravdu k uzoufání, vždyť jiné přístroje vybavené stejně velkou RAM nabízejí téměř vždy hodnotu nad 20 MB! V tomto ohledu tedy Wings hodně zklamal a případný majitel pocítí nedostatek paměti velmi snadno.

Lépe je na tom FlashROM kapacity 256 MB, jejíž nezanedbatelnou část ukusují Windows Mobile 6 Standard AKU 0,4. Na zaplnění aplikacemi, muzikou, pořízenými snímky či videi tak čeká 125 MB prostoru. Investice do paměťové karty typu microSD tak bude nevyhnutelná. Výhodou je, že HTC Wings podporuje i nové HC karty, jejichž 8 GB varianta pojme tisíce MP3 skladeb a S730 se tak rázem změní v rozsáhlou hudební databázi.

Hardwarový základ je tedy v porovnání s ostatními telefony stejné třídy nadprůměrný a na rychlosti odezvy je to znát. Vstup do adresáře, složky plné textový zpráv nebo do libovolných menu je velmi rychlý. Jen při přepnutí orientace displeje při vysunutí QWERTY klávesnice lze pozorovat mírnou latenci.



Displej – hezký, ale bez regulace jasu

Zobrazovací jednotky Windows Mobile smartphonů se stále drží modelu, který před Vánoci 2005 nadefinoval HTC Tornado (Qtek 8310). Wings tedy disponuje jemným TFT LCD displejem s úhlopříčkou 2,4 palců při rozlišení 240 x 320 obrazových bodů. Zobrazení je tak velmi jemné bez viditelného rastru. Čitelnost displeje je i za slunného dne zcela bezproblémová a dlouhodobého uživatele komunikátoru příjemně překvapí.

V šeru nebo dokonce za tmy je ale jas displeje tak vysoký, až je pohled na něj nepříjemný. Žádný problém, řekli byste, v takových situacích přeci v nastavení intenzitu podsvícení jednoduše snížím. Takové nastavení byste ale u HTC Wings hledali do rána a navíc by se snažení míjelo účinkem – Wings regulaci jasu displeje jednoduše nenabízí. Stejný problém mají všechny smartphony z produkce HTC. Majitele korejského Samsungu SGH-i600 ale tento neduh netrápí. U Wingse tak lze nastavit jen interval podsvícení na bateriový provoz a dobu během nabíjení. Stejně lze nastavit i vypnutí displeje.

Klávesnice aneb jedna a jedna jsou dvě

Zatímco některé komunikátory nenabízí žádnou klávesnici, nový Wings ukrývá hned dvě. Tedy, ať jsme úplně přesní, tu menší numerickou hrdě vystavuje světu na obdiv, hlavní plnohodnotná klávesnice je ale skutečně schovaná.

Tlačítka přední numerické klávesnice jsou zhotovena z tvrdého plastu, který je s krytem přístroje dokonale sladěn. Dominujícím prvkem je čtyřsměrná navigační klávesa se středovým OK ve stříbrném provedení. Nezbytností je dvojice kontextových kláves, tlačítko “Home“ a “Zpět“. Blok dvanácti numerických kláves z každé strany obklopují protáhlá tlačítka k příjmu/ukončení hovoru.



Povrch tlačítek je zaoblený, jejich zdvih poměrně nízký. Stisk libovolné klávesy je potom doprovázen zřetelným cvaknutím. Přestože se na této klávesnici píše docela dobře, s komfortem, jenž poskytne vysouvací QWERTY klávesnice se nemůže měřit.

Klávesnice se vysouvá z pravé strany telefonu. K překonání pružiny je třeba vyvinutí docela velké síly, s kapsy tak Wings otevřený určitě nevytasíte. Vysunutí klávesnice je zčásti automatické a tak asi v půli cesty dojde k samovolnému dosunutí do konečné polohy. V té je klávesnice vidět v celé své kráse a nutno dodat, že od původního modelu doznala citelného vylepšení. Tři řady si mezi sebe rovným dílem rozdělily šestatřicet tlačítek. Nad klávesnicí je obligátní dvojice kontextových tlačítek, které při vysunutí převezmou úlohu kláves stejného typu z numerického bloku. V levém rohu je dvojice diod, které signalizují aktivní Caps lock nebo stisk selektivního tlačítka Fn.

Hlavním a vlastně i jediným materiálem kláves je měkčí plast, který je příjemný na dotyk. Tlačítka klávesnice jsou příjemně velká (6 x 8 mm), čemuž do jisté míry napomohla i absence mezer mezi nimi. Je třeba říci, že klávesnice se opravdu povedla a nemáme k ní nejmenších výhrad. Psaní bylo po chvilce velmi rychlé, dokonce rychlejší než na TyTN II. Těžko říci, zda za to může příjemnější materiál kláves (klávesnice u Kaisera je tvrdší), ale je to tak.

Rychlé textové komunikaci nezabrání ani nedostatek světla – v momentě, kdy vestavěný snímač vyhodnotí intenzitu okolního světla za příliš nízkou a k psaní nedostatečnou, aktivuje sytě bílé podsvícení (rovnoměrné). V praxi jsme však poznali, že je vhodnější snímač deaktivovat (Nastavení/Řízení spotřeby/Povolit snímač světla – vypnuto). Klávesnice tak bude podsvícena při každém vysunutí, což sice výdrži baterie nijak neprospěje, ale na druhou stranu to zamezí nezdravému mžourání na klávesnici za tmy.



Zvuk – tak takhle ne

Každý chytrý telefon může po splnění několika podmínek zastoupit multimediální přehrávač. Velikost displeje hraje roli jen v případě přehrávání videa, kvalitní zvukový výstup ale oceníte zejména při reprodukci muziky. Nutný je také nějaký paměťový prostor, kam hudební soubory ukládat. Tato podmínka je díky podpoře microSDHC karet splněna a 8 GB bude snad stačit téměř každému.

S kartou uvedené kapacity jsme Wings i otestovali, přístroj kartu bez výhrad přijal a ukázal 7,6 GB volného prostoru.





Dodávaná sluchátka jsou zhotovena z černého lesklého plastu, působí precizním dojmem, bohužel na ovládacím panelu i zde chybí regulátor hlasitosti. Reprodukce hudby bohužel nebyla ani zdaleka luxusní a i při nízké nastavené hlasitosti byl jasně patrný nepříjemný šum. V okamžiku, kdy jsme hlasitost vyhnali do maxima, zkreslení muziky bylo okamžitě patrné. O moc lépe na tom není ani hlavní systémový reproduktor. Reprodukce audia je tak v podání S730 velkým zklamáním a to nás posledně recenzovaný HTC Touch Dual tak mile překvapil.

Telefonování, SMS, MMS a emaily – tradiční nabídka

HTC Wings je čtyřpásmový telefon, který pracuje i na frekvenci 2100 MHz, která odpovídá UMTS pásmu (selekce kmitočtu probíhá automaticky). Takto univerzální telefonní modul skýtá i široké možnosti datování a tak se vedle, dnes již běžné, podpory GPRS a EDGE (obojí ve třídě 10) mohou zájemci těšit i na rychlé stahování (nebo odesílání) dat prostřednictvím HSDPA. Toho však mohou využít jen obyvatelé těch největších měst naší republiky.

Telefonování s HTC S730 je zcela bezproblémové. Hlasitost reproduktoru je dostatečná, i citlivost mikrofonu se zdála být dobrá. Telefonovat lze i použitím hlasitého odposlechu, v takovém případě ale bude obsah vašeho hovoru veřejným tajemstvím. Vhodnější je tak použít stereo headsetu. Z nabízených funkcí jmenujme blokování hovorů, jeho přesměrování či přidržení. Nabízí se i konferenční hovory a možnost vytvořit seznam povolených čísel, jehož význam asi nemá cenu rozvádět. Zmínka o svižném přijímaní hovorů bez zjevných prodlev však rozhodně není na škodu.

Textová korespondence probíhá podle zaběhnutých pravidel a zvyků Windows Mobile. I u verze WM 6 standard jsou tedy zprávy členěny do dvou kategorií, samostatnou tvoří elektronická pošta, druhou pak SMS a multimediální zprávy. Počet emailových účtů není omezen a jeho nastavením vás provede podrobný průvodce (podpora protokolů IMAP4, POP3, SMTP), kde lze zvolit i interval automatického stahování pošty, případně vše nechat na manuální režii uživatele.

Samozřejmá je podpora Direct Push a s tím spojená synchronizace s Exchange serverem. Při psaní delších emailů nebo SMS budete velmi rádi využívat vysouvací klávesnici. Tvorbu MMS zase usnadní známý rastr, takže se v ní velmi rychle zorientujete.

Konektivita - zcela kompletní

HTC Wings nabízí dva způsoby propojení se stolním počítačem. Tou jednodušší variantou je použití USB kabelu. Vzhledem k chybějící podpoře Mass Storage se však neobejdete bez nainstalovaného ActiveSync. V opačném případě totiž PC nebude o telefonu vědět.

Pokročilejší metodou je spárování s PC za pomoci vestavěného Bluetooth. Tento proces proběhl bez problémů, stejně jako následné testovací transfery souborů oběma směry. Vzhledem k nízké rychlosti přenosů (15 – 50 kBps) je efektivnější využít čtečky karet nebo kabelu. Bluetooth toho ale umí daleko víc. S pomocí BT stereo sluchátek se bez váhání můžete pustit do poslechu muziky, kterou zajišťuje technologie A2DP. Další funkcí je Bluetooth Explorer, pomocí něhož lze procházet sdílené adresáře ve spárovaném zařízení. Nabízí se také tisk dokumentů s využitím BT tiskárny.

Již původní HTC Vox svým majitelům dopřál snadné připojení k bezdrátovým sítím prostřednictvím wi-fi modulu. Wings o tento důležitý přijímač nepřišel. Připojení k domácí wi-fi síti proběhlo ihned, a k prohlížení webu v pohodlí otomanu nic nebránilo. Bezproblémové bylo i připojení k veřejné městské síti, kdy se po zadání kýženého jména a hesla dalo bez problémů surfovat. Jedinou překážkou tak může být Internet Explorer, který by snad každý uživatel ze svého zařízení vyhnal. To bohužel nejde a tak zbývá jen ho nahradit něčím použitelnějším, asi nejlepší variantou je Opera Mini.



Fotoaparát - tak už se polepšete

HTC Wings spoléhá na CMOS snímač, který obsahuje asi dva miliony světlocitlivých buněk. V praxi to znamená, že s přístrojem pořídíte fotografie velikosti až 1600 x 1200 obrazových bodů. Aplikace pochází přímo se softwarových laboratoří koncernu HTC a je velmi podobná, jakou můžeme vidět u posledních modelů komunikátorů.

Na displeji je vidět aktivní režim (fotografování, snímání videa,…), volná paměť v daném úložišti je pak přepočtena na počet snímků nebo délku videosekvence. Je zde i posuvník digitálního zoomu, kterého ale nejde využít při maximální velikosti snímku.

K fotografování slouží tlačítko, kterým se celá aplikace spouští. Není zde funkce doostření na přimáčknutí, jako bylo třeba u TyTN II. Jako hledáček samozřejmě slouží displej, zobrazení je tak dostatečně jemné. Překreslování scény je na slunci velmi svižné, v interiéru nebo při nedostatku světla rychlost logicky klesá.

Uložení snímku do paměti je docela rychlé, Asus P526 však tuto operaci zvládal za zlomek času. Zde je tedy co vylepšovat.

Kvalita výsledných snímků je pouze průměrná, na vážné focení to tedy rozhodně není. Wings má velké problémy se snímáním textu (makro), s kterým si jednoduše neporadil.

Režim fotoaparátu:



Funkce Detail CMOS 2.0 mpx Ohnisková vzdálenost pevná Clona (max.) neuvedeno Autofocus ne Rozlišení 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, Digitální zoom až 4 x (nabízí se jen při nižším rozlišení)

Kvalita základní, normální, jemná, super jemná Měření expozice průměr, střed Makro ne Samospoušť vypnuto, 5 s, 10 s Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno Efekt kresby žádný, stupnice šedé, sépiový, studený, negativ Formát snímku JPG Jas -2 až +2 Režim foto, obrázek kontaktu, obrázkový motiv, panorama, sport Zvuk závěrky ano/ne Úložiště zařízení/paměťová karta

Videokamera nepřináší nic nového. Maximální rozlišení sekvencí CIF je dnes jen průměrné.



Režim kamery:



Funkce Detail Rozlišení 352 x 288, 176 x 144, 128 x 96, 160 x 120 Formát H.263, MPEG4 Digitální zomm 2x (možno i při CIF nahrávce) Efekt kresby žádný, stupnice šedé, sépiový, studený, negativ Vyvážení bílé auto, žárovka, halogen, zářivka, přítmí, slunečno, oblačno

Jas -2 až +2 Režim pro MMS, normální Záznam zvuku volitelně Úložiště zařízení/paměťová karta

Bonusové aplikace

Snad všechny nové komunikátory a chytré telefony v základu nabízí několik zajímavých aplikací navíc. U přístrojů HTC je tato nabídka v poslední době velmi bohatá a nevyhnula se ani novému modelu S730.



Správce úloh

Důležitá aplikace, díky které máte vždy přehled o programech, které právě běží na pozadí. Kromě jejich snadného ukončování nebo aktivace dává program také přehled o stavu paměti nejen v přístroji, ale i na paměťové kartě.







Správce zvuku

Je plnohodnotný hudební přehrávač, který mimo reprodukce zvládne s audio soubory několik dalších operací. Jednoduše lze MP3 soubory přiřadit jako zvonění a předtím jej libovolně sestříhat na požadovanou velikost (délku).





Zesílení zvuku

Aplikace, která slouží k obohacení zvuku o několik známých efektů (bass, dojem prostorového zvuku). Utilitu je možno spustit jen s připojenými sluchátky.

RSS hub

Jednoduchá aplikace, která, jak již název napovídá, slouží jako RSS čtečka.







Adobe Reader LE

Známá kapesní verze prohlížeče dokumentů s koncovkou PDF, které se mohou častokrát objevit ve vaši schránce elektronické pošty v podobě přílohy. Tato situace vás ale díky této aplikaci nevyvede z míry.



Výdrž a výkon, testy - držák to není

Je zajímavé, že chytré telefony mají oproti svým rozměrnějším kolegům zvaných komunikátory zpravidla nižší výdrž. A to i v případě, že oba jsou oba typy přístrojů vybaveny stejnou čipovou sadou. Vezměme si například recenzovaný HTC Wings a Touch Cruise. Ve prospěch S730 sice mluví menší plocha displeje, který je jasně největším konzumentem cenné energie. Naproti tomu je poháněn akumulátorem s nižší kapacitou (1 050 mAh x 1 350 mAh). P3650 tedy musí energií zásobit citelně větší displej a je navíc osazen dvojnásobnou operační pamětí. Přesto v testech vykazoval vyšší výdrž ve všech ohledech. A HTC Wings? Ten při běžné práci, kterou rozumíme několik kratších hovorů, deset SMS a krátký poslech hudby vydrží na příjmu tři dny. Pokud jej potrápíte ještě víc, pak bude logicky ukazatel baterie hlásit naprostou vyčerpanost podstatně dříve. Wings tedy není žádným držákem a svému majiteli nabídne zcela průměrnou výdrž, na kterou jsme u chytrých telefonů zvyklí.

Hodnoty výdrže při konkrétním zatížení:

Přehrávání optimalizovaného videa 3 h 30 min

Přehrávání hudby do sluchátek 16 h 30 min

Prohlížení webu přes wi-fi 5 h 20 min

Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň. GSM modul přístroje zapnutý.

Výkon přístroje není překvapivě vůbec špatný a to i přesto, že Wings patří mezi ta zařízení, která spoléhají na čipovou sadu Qualcomm MSM7200. Jak již bylo řečeno v dřívější kapitole, tak při běžné práci není latence mezi stiskem tlačítka a provedením povelu téměř znát. Bez problému lze i poslouchat muziku a přitom s telefonem dále pracovat bez viditelně pomalejší odezvy. Jen ono přepnutí orientace displeje při vysunutí klávesnice není ani zdaleka bleskové, ale to bude muset případný majitel jednoduše tolerovat.

Výsledky VS Benchmark 2007:

Zařízení VS Benchmark 2007 HTC S730 (Wings) 1485 HTC Tornado (Qtek 8310) 1179 HTC Touch Dual 1424 HTC Charmer 828 Asus P526 Pegasus 870

Výsledky TCPMP benchmark:

Zařízení Výsledek (TCPMP) HTC S730 (Wings) 32,76% HTC Panda 102,83% HTC Magician 98,54 % HTC Charmer 45,72 % Asus P526 Pegasus 42,51 % HTC Touch Dual 35,14 % HTC TyTN II 35,78 %

Konkurence - jen ve vlastních řadách

Recenzovaný smartphone nemá na dnešním trhu, krom svého předchůdce, vlastně žádného protivníka. Jeho příslovečně smrtelně naostřenou zbraní je totiž vysouvací QWERTY klávesnice, která zatím není u chytrých telefonů standardem. Připomeňme navíc její bezchybné zpracování a vysoký komfort psaní, který u S710 alias Vox tak vysoké úrovně nedosahoval.

Fyzické proporce obou rivalů jsou téměř identické, i když takřka dva milimetry, o které nám Wings nakynul, budou v kapse kalhot znát. Co ale rozhodně nepoznáte bude vyšší hmotnost - ono deset gramů navíc není nic nepřijatelného, i když rovných patnáct deka je mnohem bližší komunikátorům. Pokud nás Wings něčím opravdu zklamal, pak je to jeho dílenského zpracování. Přístroj rozhodně nepůsobí luxusně a naopak jsme se během testování nemohli zbavit dojmu, že jde o lacinou napodobeninu.

Tabulka parametrů obou konkurentů:

Název HTC S730 (Wings) HTC S710 (Vox) Rozměry [mm] 51 x 105,8 x 19,4 50 x 101,5 x 17,7 Hmotnost 150 g 140 g Operační systém Windows Mobile 6 Standard Windows Mobile 6 Standard Procesor Qualcomm MSM7200, 400MHz TI OMAP 850, 201 MHz RAM 64 MB 64 MB FlashROM 256 MB 128 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Quadband GSM Data GPRS, EDGE, HSDPA GPRS, EDGE Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 2,4" (61 mm) 2,4" (61 mm) Wi-Fi 802.11 b/g 802.11 b/g GPS ne ne Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 MPix 2,0 MPix Autofocus ne ne Videotelefonie ano, 640 x 480 pix ne FM rádio ne ne Baterie 1 050 mAh 1 050 mAh Cena 10 000 Kč 8 000 Kč

Ve prospěch novinky mluví lepší HW výbava, kterou ale trochu degraduje špatný grafický čip a také nedostatek RAM i na čistém zařízení. Wings dále k GPRS a EDGE, které podporoval i starší Vox, přidává rychlé HSDPA. Parametry displeje jsou zcela totožné, zde se tedy miska vah nenakloní žádnému z porovnávaných telefonů.

Význam by ale mohla mít podpora sítí třetí generace, přesto tím nejdůležitějším parametrem zůstává cena. A ta je dosti rozdílná a budeme-li počítat nejnižší ceny, za které je možné oba přístroje pořídit, dostaneme se na cenovou diferenci okolo dvou tisícovek. A ty mohou leckdy sehrát klíčovou roli.