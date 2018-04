Chtěli jsme v Číně koupit zajímavé smartphony. Dopadli jsme špatně

Nejrůznější čínské (případně hongkongské a další asijské) internetové obchody nabízejí stovky nejrůznějších smartphonů. Obvykle hodně levných a přitom papírově zajímavých. Dobře, když mohou stát v obchodech prodávajících do celého světa tak málo, nebudou v Číně, kde se v drtivé většině vyrábějí, ještě levnější? A co teprve, když si z nich budeme moci vybírat přímo a vyzkoušíme si je v ruce.

S touto myšlenkou jsme se vydali do ulic Pekingu a Šanghaje na lov těch nejzajímavějších přístrojů. První smartphony jsme našli v prodejnách operátorů či menších obchodech, které jsou na každém rohu. Jenže ouha, iPhony nehledáme, samsungy a huaweie také ne a telefony od firem Oppo a Vivo jsou nezajímavé kvůli absenci evropské frekvence LTE na 800 MHz.

Jenže nic jiného v těchto obchodech běžně nemají. Oppo a Vivo navíc drtivě vedou v reklamách v obchodech i na vývěsních štítech a bilboardech. U čínských operátorů a ve většině obchodů se zkrátka prodává přesná kopie tabulek největších světových a vlastně i čínských výrobců smartphonů.

Aktuálně je světová tabulka následující:

Samsung Apple Huawei Oppo Vivo

A čínská první pětka je:

Huawei Oppo Vivo Xiaomi Apple

Tento výsledek jsme na druhou stranu očekávali, protože podobně dopadl kolega při návštěvě Šanghaje loni (více zde). Takže snadné to není a jdeme pátrat dál. Co třeba ZTE? Kdysi to byl velký výrobce smartphonů a přímý konkurent Huaweie. Smartphony ZTE jsme nenašli, ale značka Nubia, kterou ZTE vlastní, má po Číně velkou reklamní kampaň na model N11 a ten prodává ve svých vlastních obchodech. Většinou malinkatých, tak akorát, aby tam mohli prodávat jeden jediný model. Jiný tam nemají. Jenže Nubia N11 nás moc nezajímá, tu můžeme koupit i v Česku a cena je navíc hodně podobná.

Ceny jako v Česku

To ostatně platí všeobecně. Ceny v čínských obchodech jsou zhruba stejné jako v Česku. Někdy i vyšší, občas nižší, ale rozdíly jsou vždy malé. Kvůli ceně se pro smartphone do Číny rozhodně nevyplatí jet. Ale co ty exotické přístroje, které se v Evropě běžně neprodávají?

Zkoušíme jeden z největších řetězců s elektronikou Suning. Ten má velké množství poboček, zkoušíme dvě. Ano, tady je to lepší, ale oproti nabídce na internetu mají v kamenné prodejně výběr menší.

Vedle výše uvedené velké pětky zde mají Nubii, Moto, Lenovo (včetně další podznačky Zuk), Meizu, Gionee, mají i Honor, který se jinak v Číně prodává především on-line, a to je vše. Oproti ostatním obchodům je nabídka pestřejší, ale opět zde nenacházíme nic exotického a hlavně ostentativně levného.

Nejlevnější modely zde startují na 800 RMB, tedy asi na třech tisících korun, ale to odpovídá i nabídce u nás. Nejlevnější starší Meizu M3 stálo 2 600 korun, v Česku se nástupce M3s prodává za 3 500 korun.

Nejsilněji je zastoupená třída přístrojů okolo pěti tisíc korun. Především Vivo a Oppo zde mají solidní přístroje s Full HD displeji za podobné ceny, ale jak již bylo uvedeno, tyto značky patřící pod jednu firmu (včetně u nás populárního OnePlus) nepodporují LTE na 800 MHz, protože ve většině Asie se tato frekvence nepoužívá.

Exotické Samsungy

U Samsungu nás zaujaly modely, které výrobce v Česku a i jinde v Evropě nenabízí: C7, C5, A9 nebo On5. Ale žádný z nich za tamní ceny nestojí za zvýšenou pozornost. Zuk Z2 od Lenova nás asi zaujal nejvíce. Splňuje definici exotického přístroje, Má Full HD displej, 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti a cena v přepočtu pod pět tisíc korun je zajímavá. Ale na skladě nebyl.

Vydali jsme se pátrat dál. Na doporučení místních a za pomoci vyhledávače Bing jsme si našli největší obchodní dům prodávající výhradně mobily. Jmenuje se Lively District Communications Market a mobily zde mají v šesti patrech. Jenže ani zde jsme na nic zajímavého nenarazili. V drtivé většině se zde opět prodávají značky Apple, Samsung, Huawei a dvojička Oppo a Vivo, která výrazně dominuje. Jednotlivě jsme zahlédli Sony, několik obyčejných mobilů s designem autíčka a vlastně největší exotikou bylo véčko Samsung W2016. Letošní novinku W2017 za závratnou cenu jsme neviděli.

Jako Apple ale Apple to není

Exotika? Falešné samsungy Na turistickém tržišti na stanici metra Shanghai Science and Technology Museum jsme našli omezenou nabídku falešných samsungů, konkrétně padělky modelů S5 až S7 a modely Note. Měli i falešné iPhony a Huaweie. Na první pohled za výlohou nešlo poznat, že jde o padělky, ale jakmile jsme je vzali do ruky, tak to bylo jasné okamžitě. Především „zahnutý“ displej řešený zaobleným krycím sklem působil směšně, stejně jako velký nápis na zádech Made in Vietnam. Prvotní ceny byly nesmyslně vysoké a smlouvat se nám nechtělo.

Prakticky nejzajímavější mobilní věc v Šanghaji jsme našli v luxusním obchodním domě Joy City. Samotný obchodní dům je zajímavý integrovaným velkým ruským kolem a uvnitř nás zaujal značkový obchod Xiaomi. Vypadá jako Apple Store, což není žádné velké překvapení. Xiaomi se inspirací u Applu netají a značkový obchod to dotahuje téměř k dokonalosti.

Obchod se od ostatních prodejen odlišoval tím, že všechny vystavené produkty byly funkční, jinak se to v čínských prodejnách hemží především maketami. Funkční vzorek bývá až na vyžádání. Ceny zde byly nižší než v Česku, především u drahých notebooků byl rozdíl markantní. Ale je to logické, Xiaomi v Česku distribuují přeprodejci, firma v Evropě přímo nepůsobí. Obchod nabízel celý sortiment firmy včetně chytrých doplňků, jako jsou rychlovarná konvice, robotický vysavač nebo rýžovar, vše ovládané mobilem. Naopak zde chyběl nový topmodel Xiaomi Mix.

Mimo tento značkový obchod jsou přístroje Xiaomi k dostání jen výjimečně a jen jednotlivé modely. Podobně jako Honor je i Xiaomi v Číně on-line značka a většina prodejů jde přes internet.

V drahých městech exotické smartphony nemají

Zajímavé, exotické a levné smartphony jsme prostě v Šanghaji a v Pekingu nenašli. Nemůžeme tvrdit, že se v Číně neprodávají, situace v menších městech bude pravděpodobně trochu jiná. Peking i Šanghaj jsou hodně drahá města, a to i z pohledu západní Evropy nebo USA. Zájem o levné mobily zde nebude velký, ale jinde to může být jiné. Z vlastní zkušenosti víme, že obchody s elektronikou v Šenčenu měly ještě před pár lety pestřejší sortiment, jenže tam jsme se tentokrát nedostali.

Levný smartphone z Číny je tak nejsnáze dostupný přes nejrůznější internetové prodejce. S rizikem, že až po rozbalení zjistíte, jak doopravdy vypadá a jak funguje. Bohužel, smartphonovou cukrárnu, na kterou jsme se tak těšili, jsme nenašli.