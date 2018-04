Z východu se blíží značková revoluce. Vládne jí matka zabijáka top smartphonů

13:33 , aktualizováno 13:33

Chcete důkaz, že svět smartphonů se mění a zavedené značky drtí levná čínská konkurence? Pak zamiřte do Asie (nikoliv přímo do Číny) a budete překvapeni, kdo je králem výloh a vývěsních štítů. Samsung to většinou není a HTC je mimo hru. Některé ze značek navíc již začaly dobývat Evropu.