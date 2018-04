Smartphone od Amazonu bude mít šest kamer, v prodeji bude do půl roku

O tom, že Amazon připravuje vlastní smartphone, se spekuluje už dlouho. Nyní server BGR cituje analytika Ming-Chi Kuoa ze společnosti KGI Securities, jehož predikce se už dříve ukázaly jako přesné. Amazon by podle něj měl začít svůj smartphone ve Spojených státech prodávat už možná za tři měsíce, nejpozději za půl roku.

Nový chytrý telefon od Amazonu bude unikátní tím, že bude mít šest fotoaparátů nebo spíše kamer. Dva fotoaparáty budou sloužit pro běžné focení, zbylé čtyři pro ovládání smartphonu gesty před telefonem. Uživatel by se tak vůbec nemusel dotýkat displeje.

Specifikace nového smartphonu by měla zahrnovat 4,7palcový displej s jemností mezi 300 až 320 obrazových bodů na palec, procesor Qualcomm Snapdragon 801 a hlavní 13megapixelový fotoaparát od Sony. Zbylé fotoaparáty/kamery dodá společnost Primax. Baterie by měla mít kapacitu mezi 2 000 až 2 300 mAh. Kryt telefonu bude plastový.

Smartphone od Amazonu zopakuje stejnou strategii, s jakou uspěl při uvedení svých tabletů. Smartphone by tak měl být navázán na služby Amazonu. Analytik Ming-Chi Kuo očekává, že ve druhém čtvrtletí letošního roku by mohl Amazon prodat 300 až 600 tisíc smartphonů, za celý rok by se mohlo prodat mezi dvěma až třemi miliony kusů.

To nejsou závratná čísla, Amazon ale bude vydělávat zejména na provázaných službách. Navíc se očekává, že pokud smartphone od Amazonu uspěje, prodeje v dalších letech výrazně porostou.