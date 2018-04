SmartMovie 2.10, DivX a XviD video na mobilních telefonech

SmartMovie společnosti Lonely Cat Games je poměrně zajímavý projekt v oblasti přehrání videa na mobilních telefonech s operačním systémem Symbian. Balík prodávaný za 30 USD se skládá z aplikací SmartMovie Player a SmartMovie Converter. Zatímco SmartMovie Player existuje ve verzích pro Nokia Series 60 a Symbian OS 7 UIQ kompatibilní zařízení, konvertor videa SmartMovie Converter je určen pouze pro Windows 98/ME/2000/XP.



Konvertor videa není nijak komplikovaný a například ve srovnání s VirtualDubem zdaleka není tak flexibilní, zato ale umí do AVI videa přidat interní textové titulky! SmartMovie Player je tak patrně prvním přehrávačem videa pro smartphony, který umí zobrazovat u videa titulky, jejichž zobrazování formou textu si řídí sám. Protože by bylo trochu hloupé umět něco, co až doposud nikdo další nenabízí (alespoň o žádném jiném podobném video playeru nevím) a přitom to neumět pořádně, podporuje SmartMovie Player několik jazyků včetně Central European kódování. Dopřát si tedy můžete i zobrazení titulků v češtině a několika dalších jazycích.



Konvertor umí AVI, MPEG a WMV video rozdělit na několik částí s přesně vymezeným časem, které pak můžete postupně převádět do formátu MPEG-4. V rámci konverze si můžete vybrat, zda budete upřednostňovat přehrávání videa v portrait nebo landscape módu a také zda se spokojíte s vynecháním některých snímků pro plynulejší přehrávání videa s vyšším rozlišením. Video kodek si samozřejmě můžete nastavit téměř libovolný, audio se automaticky ukládá (přes LAME kodek) ve formátu MP3. Resampling videa i audia je samozřejmostí stejně jako možnost zvýšit hlasitost videa a převést audio do úspornějšího a na přehrávání méně náročného monofonního formátu s různým datovým tokem. Volba kodeku není u SmartMovie Converteru samoúčelná, neboť SmartMovie Player umí přehrát všechno, k čemu má interní či externí kodek. Momentálně si můžete stáhnout kodek XviD, který současně umí přehrávat i adekvátní MPEG-4 video s interní identifikátorem DivX, DX50, 3IVX a 3IV2. Verze přehrávače pro Series 60 kompatibilní zařízení navíc podporuje ještě video ve formátu DIB.





































SmartMovie Player vyžaduje cca 300 kB paměti a funguje podobně jako třeba VICS Player výhradně ve fullscreenu. Přehrávač má vlastní grafické prostředí, které ničím nepřipomíná Symbian OS 7 UIQ ani Series 60. Video si můžete přehrát, smazat nebo přesunout do jiného adresáře s pomocí integrovaného správce souborů, který rovnou zobrazuje velikost souborů. Preference přehrávače najdete v další sekci programu. Můžete si v nich nastavit permanentní zobrazování času a lišty s posuvným sliderem, čas zbývající do konce videa, zobrazování titulků (včetně kódování písma), jas přehrávaného videa a také prvotní "přednahrání" zvukové stopy pro lepší synchronizaci videa s audiem. Přehrávač také umožňuje skočit na zadaný čas a nemusíte tak občas poněkud složitě a nepohodlně manipulovat se sliderem v samotném přehrávači.Protože je SmartMovie Player čistě softwarový přehrávač, jeho výkon přímo závisí na rychlosti procesoru smartphonu, rozlišení přehrávaného videa a samozřejmě i na jeho formátu. Zkoušel jsem na Sony Ericssonu P800 několik rozlišení od poštovní známky v rozlišení 160 x 92 bodů (zdrojem bylo totiž širokoúhlé video) až po rozlišení 320 x 184 bodů využívající plnou šířku displeje P800. A výsledek? Dopadl i přes mou prvotní skepsi nad očekávání dobře. Video v rozlišení 320 x 184 bodů se pochopitelně dost trhalo a o plynulosti rozhodně nešlo hovořit (viz např. ukázka zobrazení dvou po sobě jdoucích snímků); kdo však čekal něco jiného, má o přehrávání videa na současných prodávaných smartphonech opravdu vysoké mínění. Při nižším rozlišení (192 x 110 bodů) odhaduji rychlost přehrávání na slušných cca 15 snímků/s včetně zobrazování titulků a trochu horšího stereozvuku s nižším bitrate. 15 snímků/s stačí například u kreslených filmů pro alespoň částečnou iluzi plynulého pohybu, u klasického "živého" DivX/XviD videa ale rychlost u současných smartphonů zřejmě už nemůže být o mnoho vyšší. Na 1 minutu videa s rozumným rozlišením i kvalitou a monofonním zvukem přitom počítejte s necelým 1 MB dat, takže na paměťovou kartu s kapacitou 128 MB by se měl vejít celý film nebo mnoho video klipů.Spolehlivost přehrávače zatím nemohu hodnotit, už ale jen mít možnost přehrát si na smartphonu video v DivX/XviD formátu stojí za pozornost. Trial verzi přehrávače i konvertoru si můžete stáhnout zdarma a nic vám tak nebrání v tom vyzkoušet si SmartMovie v praxi na svém smartphonu.