SmartMaps pro Symbian OS - kompletní autoatlas v mobilu

Mobilní telefon je dokonale kapesní zařízení a také GPS přijímač se většinou dá schovat po kapsách. Mapové a navigační systémy určené pro moderní smartphony s velkým displejem jsou proto často vyhledávaným produktem a na trhu jich najdeme hned několik s různým stupněm využitelnosti. Zahraniční mapové systémy si donedávna mohli koupit například majitelé smartphonů s operačním systémem Symbian, ovšem až na chybějící mapy České republiky. Tento poměrně vážný nedostatek se rozhodla napravit společnost PLANstudio, která na českém trhu prodává lokalizovaný německý produkt pod svým vlastním obchodním názvem SmartMaps.



SmartMaps neboli "chytré" mapy existují nově ve verzích pro smartphony Nokia Series 60 (Symbian OS 6) a Symbian OS 7 UIQ. Protože se jedná o původní německý produkt, je k dispozici řada podrobných map Německa a jeho jednotlivých měst a díky PLANstudiu také mapy České republiky. Aplikace SmartMaps pro Palm OS a Pocket PC existují i v české verzi, SmartMaps pro Symbian OS je zatím k dispozici pouze v němčině. Anglické a české verze ovládacího programu se momentálně připravují a zřejmě budou registrovaným uživatelům programu nabízeny k dodatečnému stažení zdarma.



Mapy i ovládací program můžete nainstalovat do paměti smartphonu nebo na jeho paměťovou kartu, což je u ostatně u rozsáhlejších map jediné možné řešení. Protože by instalace desítek megabajtů map a jiných dat přes infraport nebo rozhraní Bluetooth (záleží výhradně na komunikačním softwaru dodávaném k mobilnímu telefonu) trvala velmi dlouho, umožňuje instalační program navíc ještě rychlou instalaci i přes připojenou čtečku paměťových karet (musí se tvářit jako samostatný disk) a následnou instalaci ovládacího programu.



Stejně jako u verzí pro Pocket PC a Palm OS dodává PLANstudio dva hlavní druhy map - Autoatlas/Automapa a Cykloatlas/Cyklomapa, další samostatné datové balíky tvoří podrobné mapy některých velkých měst. V současné době jsou k dispozici podrobné mapy Prahy, Prahy + okolí, Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Karlových Varů a Jihlavy.



SmartMaps pro Sony Ericsson P800/P900 se skládá ze dvou částí. První z nich je hlavní ovládací program s délkou hodně pod 200 kB, který se stará i o komunikaci s případným GPS přijímačem. Druhou stěžejní částí jsou samotné mapy a jejich doplňková data. SmartMaps používá bitmapové mapy v různých měřítkách, které se velmi rychle vykreslují a lze je na displeji plynule posouvat. Datový modul SmartMaps zahrnuje velmi kvalitní bitmapové mapy, které jsou navíc pokryty interní databází míst, adres a jiných "užitečných" či turistických objektů. Mapový systém je univerzální a umožňuje velmi rychlé vyhledání požadovaného konkrétního místa či adresy, vše záleží pouze na rozsahu interní databáze. Mapa obsahuje kompletní vyhledávací rejtřík všech sídel a jejich částí. Dále jsou k dispozici databáze bodů zájmu – hrady, zámky, rozhledny a dálniční exity aj.



Každá mapa má pět úrovní v jiném měřítku, mezi jednotlivými přepínáte přímo z ovládacího programu. Protože umí SmartMaps mezi mapami přepínat, můžete si později dokoupit další mapy a používat je v rámci jednoho ovládacího programu. Používat můžete i lupu, která ale nepodporuje u verze SmartMaps pro Symbian OS žádné vyhlazování a při zvětšení či zmenšení v rozsahu "mezi" pěti defaultními měřítky tak působí trochu zubatě. Testovaný SmartMaps Autoatlas je podrobný autoatlas s volitelnými měřítky 1 : 100 000, 1: 400 000, 1 : 800 000, 1 : 1,6 miliónu a 1 : 3,2 miliónu.



Cykloatlas (1 : 100 000) a Cyklomapa (1 : 400 000) jsou opět v podstatě Autoatlasem respektive Automapou, doplněné o značené cyklotrasy, kterých by mělo být na území České republiky cca 20 000 km. Značení jednotlivých cyklotras je přitom stejné jako v reálném terénu. Cyklomapa je pouze zjednodušeným Cykloatlasem (komunikace do úrovně třetí třídy, města, obce apod.) a vejde se do cca 8 MB paměti.

















Všechny mapy nabízí tzv. "body zájmu". Jedná se o libovolné objekty na přesně daných souřadnicích, které si mohou registrovaní uživatelé programu stáhnout zdarma a doplnit jimi svou verzi SmartMaps. Body zájmu se průběžně aktualizují, po pravě řečeno ale zdaleka nedosahují kvality ani rozsahu komerčních mapových produktů (ovšem většinou výrazně vyšší cenové kategorie). Všechny databáze bodů zájmu jsou nabízeny s diakritikou nebo bez ní, záleží jen na vás, kterou verzi si stáhnete (nainstalovány mohou být dokonce obě). V současné době si můžete stáhnout například další značené cyklotrasy, významné vrcholy ČR, ski areály, hraniční přechody, kempy, golfová hřiště, databázi památek UNESCO, databázi technickým památek a zajímavosti v ČR a také rozsáhlou databázi vlakových stanic a zastávek. Pro mapu Prahy je navíc k dispozici databáze pražských a mimopražských ulic, databáze ministerstev, úřadů, zastávek MHD, kin, divadel, hotelů aj.

V nastaveních programu si můžete zapnout fullscreen mód, ve kterém ale nejde schovat spodní lišta ani vrchní menu - nějaké to místo ale přesto ušetříte. Nastavit si můžete i případné gamma korektury, což se hodí třeba v případě, když je daná mapa nebo její úsek příliš tmavý a na displeji smartphonu je bez podsvícení špatně čitelný. Ovlivnit můžete i samotné podsvícení displeje, posun mapy a několik dalších detailů souvisejících s ovládáním SmartMaps. Program se chová podobně jako jiné jednodušší navigační systémy a umí graficky znázornit vaši polohu za pomoci připojeného GPS přijímače. GPS jsme však neměli k dispozici a proto vám nemůžeme sdělit bližší podrobnosti ani údaje o podporovaných typech GPS přijímačů (USB/ sériový port/ infraport/ Bluetooth?).



Pomocí barevných vlajek si můžete na mapě vyznačit startovní a cílový bod, který pak při navigaci využijete právě například ve spojení s GPS přijímačem. Trasy komunikací nemá SmartMaps v žádné databázi, takže vyznačení celé cesty ze startovacího do cílového bodu není možné. Samozřejmostí je naopak solidní vyhledávání, které je napojeno na systémovou funkci Find a umí tudíž v případě potřeby prohledávat i systémové kontakty.



Produktů využívajících bitmapové mapy jako datový podklad pro navigaci existuje pro Symbian OS víc a SmartMaps určitě patří mezi ty nejlepší z nich. Trochu nám u SmartMaps chybí nějaký editor pro Windows či Mac OS, na kterém by se dala třeba i ručně vytáhnout cesta na mapě (a zpětně ji pak dohrát do smartphonu), navigace přes vlaječky totiž nemusí být vždy nejpřehlednější. Cena SmartMaps ve variantě Autoatlas nebo Cykloatlas je zcela přijatelná a také plány jednotlivých měst nejsou nijak drahé. Podrobných map měst je však zatím dost málo, z větších měst chybí například Plzeň a určitě by se našla i další častěji navštěvovaná města.





















Ceny SmartMaps pro Symbian OS jsou stejné jako u verzí pro Palm OS, Pocket PC a Windows. Testovaný Autoatlas ČR v relativně podrobném měřítku 1 : 100 000 (cca 50 MB dat) stojí přesně 1000 Kč bez DPH, Cykloatlas ČR ve stejném měřítku (opět cca 50 MB dat) se momentálně prodává za 1168 Kč bez DPH. Podstatně levnější jsou mapy v měřítku

1 : 400 000, které stojí zhruba polovinu. Mapy měst (většinou v měřítku 1 : 10 000) se prodávají za necelých 300 Kč bez DPH. Novinkou je pak Aeromapa ČR v měřítku 1 : 400 000 (412 Kč bez DPH), která obsahuje vyznačené CTR a nebezpečná území a její součástí jsou opět rejstříky sídel a turistických objektů.