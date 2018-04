SmartInput - skvělý pomocník pro všechny

Hlavní id

eou celé aplikace je jediná obrazovka sloužící k zadávání informací do třech vestavěných aplikací v každém Palmu, jsou jimi Diář, Úkoly a Poznámky (Diary, ToDo, Memo).



Základní obrazovka je rozdělena na tři části, v každé nalezneme určitou část příslušející dané aplikaci. Na samém začátku obrazovky je pole pro vyplnění poznámky, upozornění v diáři o schůzce nebo název úkolu. Na vypsání této události či poznámky jsou vyčleněny tři řádky na displeji. Nemusíte se bát, źe dlouhá poznámka se tam nevejde, protož

e

je zde uplatněno progresivní načítání dalśích řádku a po překročení již zobrazených tří řádků se text roluje a na pravé části se objeví posuvná lišta pro rolování. Nesmíte vśak zapomenout, že kapacita poznámkového bloku je ve vnitřní aplikací omezena na c

ca 64k.





Aplikace je velice jednoduchá na ovládání. Po zadání úkolu, poznámky či schůzky si stačí v příslušné části zvolit např. čas od kdy do kdy daná situace trvá, prioritu, vyznačit, zda jde o privátní údaj, a po stisknutí přísluśné ikony na pravé části se tento údaj zapíše do příslušné aplikace! No prostě paráda. V levém spodním rohu jsou malé ikony vestavěných aplikací a po kliknutí na ně se přímo spustí!



Menu je celkem složité, ale odpovídá faktu, źe jde vlastně o tři aplikace v jednom, takže zde od každé aplikace naleznete nastavení, zadávání vśech možných i nemožných údajů a doplňkových informací k dané poznámce, úkolu či záznamu v diáři. Nastavení Preferencí je velice jednoduché, zde si zadáte defaultní kategorii, která vám bude nabízena při zápisu vśech údajů k jednotlivým aplikacím.





Komu je aplikace určena?

Rozhodně vśem lidem, kteří aktivně používají Palm na svých cestách a zadávají do něj spousty informací ze schůzek, poznámky a úkoly. Prostě aktivně si organizují svůj denní režim a čas. Také pro ty, kteří si chtějí usnadnit práci a čas při vkládání jednotlivých údajů do vestavěných aplikací pouze z jediného okna. No a pro ty, kteří do poslední chvíle nevědí, kam danou poznámku zařadí :)

Závěr:

Velice užitečná aplikace za přijatelný peníz se může hodit opravdu všem, takže zapřemýšlejte, zda něco takového zrovna vy nepotřebujete. Poznámka na závěr: aplikace umožňuje spolupráci s aplikací DateBk4 tzn. zadávání ikon a různých fontů.