Smartphone už koupíte levněji než pět piv. Ceny klesají směšně nízko

Nedávno se v médiích proslavil americký řetězec Walmart, který začal prodávat smartphone za 10 dolarů. To je asi 250 korun, při připočítání místní daně se telefon v přepočtu vejde do tří stovek. To je v USA zhruba cena za pět lahví či plechovek piva v samoobsluze.

Za velmi podobnou cenu jsme koupili smartphone i v Thajsku. Je od operátora True a jmenuje se True Smart Touch 3,5. Přístroj stojí v předplacené sadě

690 bahtů, což je asi 490 korun. K telefonu dostanete SIM kartu s kreditem

200 bahtů (143 Kč) a cena SIM je 49 bahtů (35 Kč). Samotný přístroj tak stojí 440 bahtů, v přepočtu tedy 315 korun. To je opět přibližně stejná suma, kterou v Thajsku zaplatíte za pět piv v restauraci nebo na baru.

Samozřejmě, že tento smartphone je doslova plečka. Prostě nejjednodušší smartphone, který lze koupit. Má Android 4.4 a displej s rozlišením VGA (480 × 640 pixelů) má úhlopříčku 3,5 palce, jak napovídá už samotný název telefonu. Podporuje dvě SIM, má 2Mpix foťák, 4 GB vestavěné paměti (plus slot na paměťové karty) a podporuje 3G, což je na něm asi nejzajímavější. Protože domů si takový mobil poveze jen málokdo. Ale pro nás je to zajímavý redakční suvenýr.

Ovšem v Thajsku telefon poslouží skvěle. Už v ceně předplacené karty je 1,5 GB dat s platností jeden týden, posléze by se měla jen snížit rychlost. Dobít kredit lze i přes internet platební kartou a nebo v Thajsku skoro všude. Telefon podporuje tethering, takže data můžete sdílet na další přístroje.

A především, když vám spadne, tak bude škoda minimální, stejně jako když ho nechtěně utopíte v moři nebo v bazénu.

3G pokrytí operátora True je velmi dobré, alespoň tedy na jihu Thajska, kde jsme se pohybovali. Telefon jsme používali jako navigaci, ale mapy jsme si do něj museli nahrát, v základní výbavě tam tato aplikace chyběla. Na rozdíl od mnoha aplikací operátora, které jsou v thajštině a je dobré je z telefonu odstranit.

Telefon funguje překvapivě dobře. Displej je tedy příšerný, ale to základní na něm přečíst lze. V podstatě telefonu nemůžeme za oněch 300 korun vyčíst vůbec nic. Naopak, za tuto cenu je to fantastická koupě.

Telefon je blokovaný na SIM operátora, takže po návratu z dovolené poslouží jen jako ozdoba, ale pokud jsme v prodejně rozuměli dobře, tak by jej možná šlo legálně odblokovat. Jako rezervní přístroj by se hodil.

Pokud se v zimě do Thajska chystáte, tak telefon mají aktuálně za uvedenou cenu ve všech prodejnách 7/11, na které v Thajsku narazíte úplně všude. A pokud v okolí žádná není, tak jste na opravdové samotě. Jsou otevřené non-stop a nechte si od obsluhy aktivovat SIM (karty v Thajsku nejsou anonymní, ke koupi je potřeba doklad totožnosti). A nechte si telefon také přepnout do angličtiny. Ušetří to spoustu času.