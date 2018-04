SmartEuro – poznejte každou minci

Pokud nevíte, jak vypadají jednotlivé euro mince, nevěšte hlavu. Stačí si pořídit program SmartEuro a je vystaráno. Jak již bylo naznačeno v úvodu, aplikace v sobě skrývá fotografie všech kovových mincí euro a centů. V databázi naleznete nejenom jejich fotografie (rub i líc), ale také rozměry, hmotnost, provedení hran, použitý materiál, počet vydaných kusů v dané zemi a co bylo námětem pro zadní stranu, která je v každém státu jiná.Aplikace má jen jedinou obrazovku, která na své horní straně obsahuje rozdělení všech států EU (bez nynějších přičleněných států, resp. jen ty státy, které používají euro jako svojí národní měnu). Nalezneme tam tak AT - Rakousko, BE - Belgii, DE - Německo, ES - Španělsko, FI - Finsko, FR - Francii, GR - Řecko, IE - Irsko, IT - Itálii, LU - Lucembursko, NL - Holandsko a PT - Portugalsko.Poté následuje střední část, kde se zobrazují informace o daném typu mince.Ve spodní části můžeme stavový řádek rozdělit do dvou částí. Ta horní nám ukazuje nominální hodnoty euro mincí: počínaje 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1E a 2E. V dolní části je rozdělení podle tématických informací, a to:– fotografie (rub i líc) mince dané nominální hodnoty– velikost, hmotnost a použité materiály– kdo minci navrhl a co je tématem námětu– počet vydaných kusů v dané zemi– o vlastní aplikaci Smart EuroAplikace SmartEuro je velice pěkně zpracována. Grafika hires propůjčuje mincím dobrou ostrost a hodnověrnost. Pro sběratele je ještě dobré podotknout, že u každé mince si v horním pravém rohu mohou zaškrtnout, zda již tuto minci ve sbírce mají či nikoliv. Co v aplikaci chybí je pak export mincí, které již vlastníte, popř. ty, co vám ještě chybí. Aplikace je určena nejenom sběratelům, kterým nabídne nebývalé množství informací, ale také, a to především, laikům, kteří se chtějí podívat, jaké mince mají naši sousedé.Kvůli tomu, že aplikace v sobě obsahuje hires fotografie mincí, je její velikost tomu úměrná. Připravte si volných skoro 1 MB paměti. Program můžete stahovat z Palmare zde