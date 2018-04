Smartcall, zavolejte si za hranice

Pokud voláte často do zahraničí a účty za telefon vám nedávají spát, nabízí se zajímavá alternativa v podobě přeplacených karet a účtů Smartcall firmy Net Master s.r.o. Ceny, za které budete spojeni do většiny světových zemí, se drží o nějakou tu korunu pod tarify Telecomu. Také v porovnání s Paegas Internet Callem si vede služba Smartcall skutečně dobře. Podívejme se však na podmínky této služby, jakož i na ceny poněkud podrobněji.

Existují dvě možnosti, jak využívat Smartcall. Buď si koupíte předplacenou telefonní kartu, jež existuje v exemplářích za 300,- nebo 500,- korun, nebo si můžete zřídit předplacený či limitovaný telefonní účet (limitovaný účet je měsíčně zúčtován). Cenové rozdíly při volání nejsou žádné (až na jednu výjimku, jež zmíním později), ovšem při použití účtu vám Net Master nabízí dobře provedený, přehledný a podrobný výpis hovorů. Dozvíte se v něm, který den a v jaký čas byl uskutečněn hovor, na jaké telefonní číslo v jakém státu bylo voláno, a konečně i kolik minut a za jaký tarif bylo protelefonováno. Nakonec je uvedena konečná cena hovoru. Net Master se chlubí tím, že je schopný formu a obsah výpisu uzpůsobit i na přání jednotlivých zákazníků, což je vstřícné jednání, které na zákazníky vždy působí kladně.

Založení účtu je věc poměrně snadná, stačí vyplnit dotazník a v případně předplaceného účtu složit dohodnutou částku. Obratem dostanete svůj PIN, pod kterým se při volání budete přihlašovat.

Pokud si zvolíte nákup karty, průběh hovorů bude v podstatě stejný, jen místo obdržení PINu při zavedení účtu najdete toto číslo na kartě. Karty lze zatím sehnat v supermarketech, některých ostatních obchodech a v turistických zařízeních, jako jsou hotely a cestovní kanceláře. Pokud si zakoupíte kartu, budete samozřejmě ochuzeni a podrobný výpis, ale před každým hovorem jste informováni o zůstatku na vaší kartě.

Teď k samotnému volání. I zde přijdou na řadu dvě možnosti. Buď volat na pražské číslo, nebo na bezplatnou linku 0800. Obojí má své výhody i nevýhody. Tarify za spojení přes pražský telefon jsou nižší, ovšem musíte si k němu přičíst klasické sazby místního hovoru. Pokud tedy voláte mimo hlavní město nebo v některých případech ve špičce, zelená linka 0800 se vám i se svou o něco vyšší sazbou vyplatí více. Posledním rozdílem je účtování deseti korun za spojený hovor při volání z karty na číslo 0800. Jakmile jste spojeni, probíhá již vše stejně, ať se připojujete tak či onak.

Další postup už je velmi prostý. Vlastníte-li telefon s tónovou volbou, zadáte svůj PIN a následně můžete vytáčet zahraniční číslo, s kterým si přejete mluvit. Pokud vám není umožněn luxus tónové volby, zprostředkuje vám službu spojovatelka.

Tolik tedy k připojení, řekněme si něco o cenách. Lepší než nejasný nástin bude porovnání cen s Telecomem, potažmo Paegas Internet Callem.

Jak je známo, Telecom dělí den na takzvaný slabý a silný provoz, tedy dobu od 7:00 do 19:00 (silný) a od 19:00 do 7:00 (slabý). Ceny během silného provozu bývají asi o 10 až 50 procent vyšší, nežli v době slabého provozu. Smartcall u většiny zemí, kromě některých západoevropských, Spojených států a Kanady, špičku nemá a ceny jsou stále stejné. Špička je stejná jako u Telecomu.

Teď tedy ceny. Například výše zmiňované Spojených státy:

Špička Mimo špičku Xcall

Telecom 12,50 9,50 8,-

Paegas Internet Call 10,- (není špička)

Smartcall přažské 6,90 4,90

Smartcall 0800 9,30 7,90

(Xcall je přístupný jen mimo špičku a o víkendech.)

Poměrně zajímavá alternativa, jak je na první pohled vidět. I Xcall těžko konkuruje mimošpičkovému pražskému volání. Telefonáty do velmi blízkých zemí, jako Německo, Rakousko apod. jsou sice levnější jen o pár halířů, ale co je doma, to se počítá.

Neméně zajímavé jsou sazby na mobilní sítě v některých státech. S velkým překvapením jsem při porovnání tarifů českých mobilních operátorů a Smartcallu zjistil, že se služba firmy Net Master opět vyplatí. Jeden příklad za všechny - Německo:

Paegas od 18,90 (tarif Paegas 120, 300) až po 22,- (Twist)

Eurotel 17,70

Smartcall 8,40 (pražské); 14,- (0800)

Pokud si tedy shrneme cenovou nabídku hovorného u služby Smartcall, nemálo z těch, kteří potřebují často a hodně volat do zahraničí, začne o této možnosti vážně uvažovat. Pro "Pražáky" je celá nabídka asi o něco lákavější, ale nejspíš nejen oni se budou o Smartcall zajímat. Už jen pro přehledné vedení účtu a nabídku specifických služeb pro větší zákazníky, čímž by Net Master mohl Telecom také o něco přebít.