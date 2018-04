Smart Trinkets - vše v jednom programu PalmOS

Poměrně poklidnou hladinu programů PalmOS nedávno zčeřil zajímavý produkt Smart Trinkets, který je v poslední době docela často downloadován. Jako takový nemohl dlouho unikat naší pozornosti ...

Sám výrobce charakterizuje program jako ""integrovaný soubor užitečných aplikací činících váš život snazším". Program by vám měl pomoci spořit peníze i čas a lépe řídit vaše zdraví..." Tolik Smart Trinkets, Inc.

Základní menu programu skrývá po spuštění několik rozbalovacích oken. To nejvrchnější zobrazuje dostupné "channels", kterýžto výraz by se dal přeložit jako kanál, vhodnějším názvem by však měla být kategorie či téma.

Jednotlivé kategorie/témata jsou pevně dané takto :

- Money Channel

- Business Channel

- Time Channel

- Health Channel

- Utility Channel

Každá kategorie obsahuje určité množství jakýchsi konverzních/výpočtových tabulek (druhé rozbalovací okno s názvem Select Transform), evidenčních tabulek (Select Active Table) a tabulky s možností editovat LookUp tabulky v dané kategorii (Edit LookUp Table).

Transformační (konverzní) tabulky umožňují většinou přepočty různých měr a hmotností, kurzů, výpočty finanční matematiky.

Evidenční tabulky zase umožňují zaznamenávat různé údaje z oblastí dle kategorií - například evidenci peněžních vydání, transakcí platební kartou, evidence spotřeby potravin či léků, evidenci různých časových charakteristik a podobně. V evidenčních tabulkách jsou využívány editovatelné LookUp tabulky (například tabulka příjemců našich plateb, tabulka léků, potravin, nákupní seznamy apod.). V těchto tabulkách lze rovněž nastavovat a konfigurovat zobrazení jednotlivých sloupců.

Jednotlivé kategorie obsahují tyto tabulky :

Business Channel:

Výpočty a konverze:

- Currency Exchange - přepočty měn

Evidence:

- Expense Account - evidence vydání

Health Channel:

Evidence:

- Diet Tracker - evidence spotřeby potravin dle jejich charakteristik (tuky, kalorie atd.)

- Medication Tracker - evidence léků

Money Channel:

Výpočty a konverze:

- výpočty měsíčních splátek úvěrů a měsíčních plateb při spoření

- výpočty capital growth a true cost, složený úrok

Evidence:

- Saving Account 1-2, Checking Account 1-2, Credit Cards 1-2, Cash Trabnsactions - spoření i výběry z účtů, operace s platebními kartami, hotovostních operací

- Shopping a Grocery List - pro usnadnění nákupů

- Air Miles Tracker

Time Channel:

Evidence:

- Clocks - evidence časových pásem

- Day Countdowns, Days Off - nastavování různých událostí

- Time Tracker - měření a evidence času například pro různé projekty

Utilities Channel:

Výpočty a konverze:

- přepočty měn, konverze délkových, hmotnostních, objemových, teplotních veličin.

Celkově vzato se jedná o docela užitečný prográmek, který ovšem s sebou nese všechny nevýhody podobných "univerzálních" programů - zabývám-li se něčím každodenně, existují lepší speciální programy (například evidenci svých příjmů a vydání určitě svěřím PMT či Account and Loans, časová pásma mi propočte BigClock, na nákupy mám Handy Shopper apod.). Podružnější věci lze pohodlně evidovat v univerzální databázi typu JFile či ThinkDB. Přepočty měr a hmotností zvládnou i freewarové produkty. A bez vší škodolibosti - rychleji.

Na druhou stranu se program asi bude hodit všem, kdo trpí nedostatkem místa (jednotlivé nepotřebné moduly lze navíc z programu vymazat), nákupem takovéhoto univerzálního produktu ušetříte i za "specialisty". Program pořídíte za 20$.

+

Univerzalita - vše v jednom



-

Pomalé vykreslování

V jednotlivých kategoriích horší, než speciální programy



Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :