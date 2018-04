Smart messaging - EuroTel propásl svoji šanci o čtyři hodiny

Byl jsem jedním z těch, kdo se vsázeli, že EuroTel bude prvním, kdo v této zemi zavede smart messaging. Není se čemu divit - smart messagingová platforma vzešla od firmy Nokia, kterážto má výjimečně dobré vztahy s EuroTelem coby jeho majoritní dodavatel. Finta číslo jedna - hardware pro provoz smart messagingu - tedy server Nokia Artus - nelze připojit na jiné SMS centrum, než SMSC firmy Nokia. RadioMobil nemá SMSC od Nokie, takže se zdálo být logickým faktem, že bude hodně dlouho trvat, než si na partikulární pseudostandard firmy Nokia navykne.

Opak je pravdou - RadioMobil vybruslil ze situace brilantně, když se vykašlal na nákup dosti drahého Nokia Artus systému a na bázi specifikace Nokia Smart Messaging (mimo jiné ke stažení u nás na serveru) vyvinul na Nokia SMSC nezávislé řešení. Bravo!

Díky tomu také svého konkurenta předběhl o týden - RadioMobil smart messaging otestoval již na tiskové konferenci 2. 4., zatímco EuroTel hlásí první předváděčku a spuštění služby na Prague Internet World na den 7. dubna - což dozajista není proto, aby tomuto i tak prestižnímu veletrhu dodal lesku.

Systém smart messagingu lze provozovat pouze na telefonech Nokia 8110i (nikoliv bez toho i) a Nokia 9000i - vyloučeny jsou i telefony Nokia 6110 a 3110. Přístup firmy Nokia je tedy krajně rozpačitý - její vlastní proprietární systém není v mnoha nových modelech podporován.

EuroTel bude ve smart messagingu nabízet kompletní firemní informace včetně roamingových cenníků, charakteristik mobilních telefonů, ale i kulturní informace z hlavní města Prahy - programy kin, galerií a divadel - tedy vše, co zatím nacházíte na serveru www.culture.cz

Smart messaging je ovšem záležitostí vyhrazenou jen několika tisícům uživatelům a naděje na jeho rozšíření je malá. K aplikaci standardizovaného SIM Application Toolkit se EuroTel na tiskové konferenci nechtěl vyjadřovat.

Diskusní fórum - Co říkáte na nové SMS služby, SIM Toolkit, smart messaging? Bude to k něčemu, líbí se vám to, co byste v těchto službách rádi viděli? Vyjádřete se zde - v diskusním fóru Mobil serveru.