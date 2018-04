Smart GSM 2.1, nová verze špičkového phone manageru pro PPC (2)

SMS zprávy lze rovněž synchronizovat mezi kapesním počítačem a mobilním telefonem. Manager SMS zpráv je jedním z graficky nejdokonalejších a nejpřehlednějších SMS managerů, jaké jsem kdy na Pocket PC viděl. Totéž ostatně platí i o některých dalších funkcích programu a celém jeho intuitivním grafickém rozhraní. Indikace příchozí zprávy je opět velmi přehledná, stejně jako management všech zpráv. Jednotlivé zprávy jsou automaticky tříděny do adresářů podle svého typu a pozice uložení na SMS kartě nebo v paměti mobilního telefonu, samostatné adresáře jsou pak vyhrazeny zprávám vytvářeným či importovaným přímo do Smart GSM. Pro každou odesílanou zprávu si v programů můžete vybrat více než jednoho adresáta, u odchozích i příchozích zpráv jsou samozřejmě podporovány i dlouhé SMS zprávy (které ale samozřejmě zaplatíte zvlášť). Pokud není Smart GSM schopen zobrazit obsah zprávy importované z některého mobilního telefonu, obsahuje daná SMS zpráva pouze příslušné informační hlášení.



Obrázkové zprávy lze odesílat a přijímat pouze na některých z podporovaných typů mobilních telefonů. Obecně práce s obrázkovými zprávami funguje téměř na všech novějších mobilech Nokia; u Ericssonu / Sony Ericssonu a mobilů Siemens jsou možnosti příjmu i odesílání obrázkových SMS zatím velmi omezené. Totéž platí i o možnosti stáhnout si do programu obrázek z mobilního telefonu, nebo si nakreslit vlastní obrázek, logo operátora či startovací logo a poslat ho zpátky do mobilu nebo prostřednictvím speciální SMS zprávy. U Nokií opět vše funguje na jedničku, u Sony Ericssonu a mobilů Siemens by měla práce s logy operátora fungovat v dohledné době. Zajímavé je, že i když srovnávací tabulka na stránkách Smart Softworks uvádí, že obrázkové SMS zprávy zatím nejsou u mobilních telefonů Sony Ericsson podporovány, přesto se mi je v případě Sony Ericssonu T68i podařilo ze Smart GSM odeslat a zpětně je do programu načíst (screenshot budiž důkazem...).



Obrázkové SMS zprávy, loga operátorů, startovací loga a tzv. skupinová loga si můžete nakreslit přímo v interním grafickém editoru Smart GSM. Jedná se o poměrně komfortní a také celkem rychlý bitmapový grafický editor s řadou základních kreslících a editačních funkcí a podporou až 15násobného zvětšení. Základní kreslící plocha je průhledná, pod ní se nachází osm ikonek jednotlivých kreslících a editačních nástrojů a také dvě znaménka -/+ ovládající lupu. Obrázky ve formátech BMP, GIF, JPEG, NOL, NGG a NLM (poslední tři formáty jsou známé hlavně ze software k mobilům značky Nokia) můžete do Smart GSM importovat i z paměti nebo z paměťové karty. Program má vlastní ikonkový správce souborů, který je o něco intuitivnější než interní Explorer Windows CE, ale bohužel také o něco pomalejší. Současná verze grafického editoru ve Smart GSM 2.1 umí pracovat pouze se 2bitovou grafikou (typicky černá/bílá, nebo jedna barva a průhlednost), pro další verze programu je plánována podpora vícebarevné grafiky.





Tvorba a editace vyzváněcích melodií (polyfonní skladby zatím nejsou podporovány) je další relativně silnou stránkou programu. Interní editor používá pro vizualizaci skladby klasický notový záznam a je určitě nesrovnatelně přehlednější než editor skladeb ve většině mobilních telefonů. Hotovou melodii můžete stejně jako obrázek poslat speciální SMS zprávou nebo ji uploadnout přímo do telefonu. Podobně jako u obrázků, také u melodií má zatím Smart GSM určitá omezení daná především schopností pracovat pouze s vybranými mobilními telefony. Aktuální verze 2.1 přímo podporuje vyzvánění pro mobily Nokia včetně importu skladeb v MIDI a RTLL formátu, brzy bychom se ale měli dočkat i podpory dalších formátů vyzvánění pro mobilní telefony Ericsson/Sony Ericsson a Siemens. Plánován je i import vyzvánění ve formátech iMelody a eMelody, což určitě ocení hlavně majitelé Ericssonů.Smart GSM je cenově dostupný, komfortní a graficky skvěle navržený phone manager, jehož služby využijí zejména majitelé mobilních telefonů značky Nokia, tedy mobilů s největším podílem na trhu. Užitečné služby v oblasti práce s telefonním seznamem a SMS zprávami ale může Smart GSM nabídnout i majitelům mobilních telefonů značek Sony Ericsson a Siemens. Ti se ale zatím budou muset smířit s tím, že zatím nebudou moci naplno využít všechny ostatní funkce programu. Určitou zárukou může být i příslib autorů Smart GSM, že další vývoj programu bude spojený především s implementací komunikace a podpory speciálních formátů zpráv právě u mobilních telefonů jiných značek než Nokia.