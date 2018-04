Místo běžného hesla použijte smajlíky. Jsou bezpečnější, tvrdí vědci

Dokázali byste si představit, že váš PIN k odemknutí telefonu bude mít místo obyčejného 1234 podobu čtyř různých smajlíků? Podle týmu výzkumníků z německých univerzit, kteří k tomu naprogramovali speciální nástroj a jeho používání otestovali na skupině dobrovolníků, je to nejen bezpečnější, ale také zábavnější metoda.

Už první výhodou je počet možných kombinací. Zatímco klasické PIN kódy jsou tvořeny pouze číslicemi 0 až 9, současná databáze smajlíků Emoji zaznamenává celkem 2 666 různých obrázků, které se dají použít jako doplněk textu. Ačkoliv se samozřejmě všechny nevejdou na jednu obrazovku tak, aby bylo pohodlné je rychle zadat, už jen při výzkumu bylo použita varianta předem připravené klávesnice s 12 smajlíky, což je o dva symboly více, než kolik má běžná klávesnice pro zadání PIN kódu.

Ačkoliv byly výsledky u účastníků, kteří používali smajlíky, co do jejich zapamatovatelnosti a pohodlnosti prakticky totožné s běžnými uživateli PIN kódů, vždy se do výsledku promítl také další faktor. Používání smajlíkových hesel bylo údajně zábavnější a svěží metodou.

Mnohdy se dal také zpozorovat fakt, že lidé používají smajlíkovou klávesnici podobně, jak to známe od zámku obrazovky gesty, tedy spojováním jednotlivých bodů na obrazovce. Účastníci tak třeba vybírali postupně jednu svislou řadu smajlíků či skupinu v rohu klávesnice. Jiní byli naopak kreativnější a třeba pomocí obrázků převyprávěli část textu jejich oblíbené písně.

Asi nejzásadnějším zjištěním byl však fakt, že heslo sestavené pomocí smajlíků bylo hůře odcizitelné metodou, kdy se vám například někdo na veřejnosti dívá přes rameno. Obvykle bylo totiž jednodušší zapamatovat si touto metodou čísla či gesto než sekvenci smajlíků.