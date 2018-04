Služeb postavených na lokalizaci polohy mobilu bude víc

Lokalizace polohy bude hitem letošního podzimu

Operátoři mobilních sítí po celém světě mají v současnosti novou hračku, do které mohou vkládat naděje na velké zisky a která jim zároveň poslouží k předhánění se v pseudoprvenstvích – lokalizaci polohy mobilního telefonu. Jejich technici nyní přemýšlejí, jak tuto službu zprovoznit v síti, dodavatelé technologií se předhánějí v nabídkách svýcha v marketingových odděleních už kují plány, jak oslovit zákazníky.

Na službách založených na lokalizaci polohy mobilního telefonu pracují všichni čeští operátoři. Eurotel s RadioMobilem první služby představili na loňském Invexu. Jejich aplikace uměla pouze zobrazovat polohu mobilu na mapě a byla určena pro firemní zákazníky. Eurotel zatím finální verzi své Location based service nespustil. „Tato služba bude nabídnuta koncovým zákazníkům v řádu měsíců,“ dodává Kučmáš. Oproti tomu Paegas Locator mohou používat již od letošního května všichni zákazníci RadioMobilu s paušálními programy.

Eurotel hodlá nabídnout nejen klasickou službu zjišťující polohu mobilu, ale i několik dalších aplikací. O tom, že podobným směrem se ubírají i úvahy ostatních operátorů, svědčí slova Jiřího Hájka z RadioMobilu: „Na podzim letošního roku by zákazníci mohli očekávat v síti Paegas další lokalizační služby.“ Podle Hájka tyto aplikace nebudou určeny pro firemní zákazníky, ale pro masové spotřebitele.

Podle neoficiálních informací hodlá spustit služby založené na lokalizaci polohy ještě letos i Český Mobil. „I Oskar ověřuje komerční nabídku služeb a aplikací z této oblasti,“ říká tiskový mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský. Ani jeden z operátorů není ochoten zveřejnit konkrétní údaje o připravovaných službách. „Naši zákazníci se určitě mají na co těšit,“ dodává tajemně Hájek. Při pohledu na studie publikované dodavateli technologií pro mobilní operátory ale lze odhadovat, o které služby půjde především.

Víme, kde jste a co potřebujete

Nikdo si nemyslí, že vy sami potřebujete vědět, kde se s mobilem nacházíte. Tyto potřeby mají možná dopravní společnosti a taxislužby; rozhodně je ale necítí běžní uživatelé. Ty spíš zajímá, kde je nejbližší restaurace, lékárna, případně co hrají za hodinu v nejbližším kině a jak se potom dostanou domů. Když bude operátor znát vaši polohu, dokáže vám dát právě takové informace prostřednictvím wapového prohlížeče (ale také textovou zprávou). A když k přístupu na wapové stránky použijete rychlé datové přenosy GPRS, budete vy i operátor spokojeni.

Například Eurotel od poloviny července nabízí službu Mobilní průvodce. Ta prostřednictvím wapového prohlížeče poskytuje lokální informace. Zatím však není založena na lokalizaci polohy mobilního telefonu – místo, kde se nacházíte, musíte zadat na wapové stránce sami. Eurotel samozřejmě pracuje na tom, aby Mobilní průvodce mohl automatického zjištění polohy uživatele používat. Na podobných službách pracuje i RadioMobil. „Připravujeme celou řadu dalších služeb spojených s polohou uživatele. Společným znakem našich pozičních služeb je automatické určení polohy zákazníka,“ řekl nám Jiří Hájek.

Ve světě už funguje i jiný druh služeb založených na automatické lokalizaci polohy uživatele. Třeba ve Finsku mohou uživatelů hrát akční hru, kdy hledají jiné hráče s pomocí zjišťování jejich polohy sítí GSM. Jiní severští operátoři vás zase upozorní, zda jsou nablízku vaši přátelé. A co takhle seznamka, kdy si nastavíte svůj osobní profil, určíte, koho hledáte, a až se osoba s odpovídajícím profilem dostane do vaší blízkosti, začnou vám oběma pípat mobilní telefony? Lidská verze této seznamky sice ještě nefunguje, ale v Japonsku se už takto umí potkat virtuální Tamagotchi, které si nosíte v mobilu…

I když to žádný uživatel mobilního telefonu otevřeně nepřizná, zábavní aplikace se těší velké popularitě. Ostatně úspěšnost SMS chatů je dostatečně výmluvným důkazem. Ale přesto existuje i spousta praktických aplikací, které spoustě uživatelů usnadní život. Představte si, že operátor taxislužby na monitoru vidí, kde se nacházíte, a pošle vám nejbližší vůz. Také sanitky, hasičské a policejní vozy by se jistě na místě nehod mohly vyskytnout rychleji, než když musí dešifrovat ze zmateného popisu, kde se inkriminovaná křižovatka nachází. O tom, že vám mobil pomůže vyhnout se zácpám a navede vás na správnou objížďku, se také mluví již dlouho…

Úspěšná aplikace = lokalizace polohy + WAP + GPRS

Vše nasvědčuje tomu, že služby využívající znalosti polohy mobilního uživatele se nestanou propadákem, jak se to zatím podařilo WAPu a GPRS. Navíc by tyto technologie měli díky lokalizaci polohy projít renesancí zájmu o jejich využívání. Celý tento domeček z karet však pořád ještě může zbořit nedostatek vhodných telefonů. WAP už má dnes sice téměř každý mobil, pro zjišťování polohy se také hodí většina telefonů. Jenže GPRS zatím spíše nefunguje, než funguje a nabízí se pouze u drahých manažerských telefonů; v low-endech tato technologie zatím chybí. Samozřejmě můžete namítnout, že k přístupu na WAP není GPRS potřeba. Není, ale dokud se budou uživatelé zajímat o to, jak dlouho jsou připojeni, namísto toho, jaká data přenášejí, nebudou tyto služby příliš využívat. A to by mohlo zjišťování polohy odsoudit k podobnému osudu jako WAP a GPRS – do pozice zajímavé technologie, o kterou nikdo nemá zájem.