SLUŽBY PRONÁJMU TELEKOMUNIKAČNÍCH OKRUHŮ

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH CENÁCH

k termínu 1. října 1999

(Ceny jsou uvedeny v Kč, bez daně z přidané hodnoty)

E.1 Podmínky Služby pronájmu telekomunikačních okruhů se poskytují v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Okruhy lze poskytnout dle technických a provozních možností SPT TELECOM na dobu delší jednoho měsíce (trvalý pronájem) nebo na předem dohodnutou kratší dobu (dočasný pronájem). Za zřízení služby se účtuje jednorázová cena, za poskytování služby se účtuje cena za příslušnou dobu poskytování. Zrušení služby je bezplatné. V případě poskytnutí služby pro příležitostné televizní nebo rozhlasové přenosy se za přípravu účtují ceny dle části E.5 ceníku. Všechny ceny v ceníku pronajatých okruhů jsou určeny pro koncové uživatele a jsou uváděny bez DPH. Způsob účtování služby dočasného pronájmu okruhu: za první den se účtuje 1/5 měsíční ceny,

za každý další den se účtuje 1/30 měsíční ceny, přičemž celková sazba nemůže být vyšší než měsíční cena. Minimální doba pro poskytnutí služby dočasného pronájmu okruhu je 1 den, maximální doba je 1 měsíc. Pro výpočet ceny služby trvalého pronájmu telekomunikačního okruhu se za jeden měsíc pokládá kalendářní měsíc. Za každý den od zřízení služby do konce kalendářního měsíce se uživateli účtuje jedna třicetina ceny za měsíc. Nepočítá se den, kdy byl okruh odevzdán uživateli. Den, kdy byl okruh zrušen, se počítá. Telekomunikační okruh určený pro přenos zvuku příležitostných televizních nebo rozhlasových přenosů, poskytnutý na dobu kratší než jeden den je účtován minutovou sazbou, přičemž cena za každou minutu propojení je rovna 1/1200 měsíční ceny. Úhrnná cena za jeden den nesmí překročit 1/5 měsíční ceny. Minimální doba pro účtování přenosu je 3 minuty . Místní okruhy jsou takové okruhy, jejichž oba konce leží ve stejné obci (zóna pro účtování je L). Jednotlivé obce jsou identifikovány podle "Územně-identifikačního registru základních sídelních jednotek České republiky" (dále jen ÚIR ZSJ) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Meziměstské okruhy jsou takové okruhy, jejichž oba konce leží v různých obcích. Tyto okruhy jsou rozděleny do deseti zón A - J podle vzdušné vzdálenosti mezi uzlovými telefonními obvody (UTO), ke kterým jednotlivé konce okruhu náleží. Podrobná definice a přehledná mapa UTO je v oficiálním telefonním seznamu SPT TELECOM (Zlaté stránky). Pokud oba konce okruhu leží ve stejném UTO, je vzdušná vzdálenost rovna nule a okruh je účtován v zóně A. Při rozdílném UTO obou konců pronajatého okruhu se vzdušná vzdálenost UTO-UTO vypočte jako vzdálenost středů těchto UTO a okruhu se přiřadí příslušná zóna B až J. Střed UTO je určen jako definiční bod "středové" základní sídelní jednotky obce, která tvoří "střed", resp. "název" UTO. Hodnoty souřadnic definičních bodů vybrané ZSJ reprezentující obec, která tvoří "střed" UTO, jsou převzaty z ÚIR ZSJ. Mezinárodní okruhy jsou účtovány podle Ceníku mezinárodních telekomunikačních služeb. Služba pronájmu analogových okruhů nabízí telekomunikační okruh pro přenos analogových signálů. Služba zahrnuje následující kategorie okruhů: VOICEBAND - okruhy telefonního typu kvality podle doporučení ITU-T M.1040, M.1020 a M.1025 určené pro přenos hlasu, dat, kombinovaný provoz nebo pro jiný druh provozu např. pro telemetrii, pro fototelegraf a jiné účely, pro které bude použití telefonního okruhu povoleno

TELEGRAPH - okruhy pro přenos telegrafních nebo dálnopisných signálů

RADIO - okruhy pro přenos rozhlasové modulace a videookruhy Služby pronájmu analogových okruhů VOICEBAND jsou poskytovány v minimální garantované kvalitě M.1040. Okruhy v kvalitě M.1020 a M.1025 jsou poskytovány dle technických podmínek v ceně M.1040. 12 . Ceny jednorázových úkonů u analogových okruhů cena za zřízení pronajatého okruhu - pol. E.211

cena za přeložení jednoho místa ukončení pronajatého okruhu mimo rámec jedné budovy - pol. E.212

pokud je ukončení pronajatého okruhu zřizováno případně překládáno mimo zastavěné území obce, účtuje se za zřízení tohoto ukončení cena sjednaná. 13. Výpočet ceny za měsíční poskytování služby pronájmu analogových okruhů za základ ceny se považuje cena za okruh telefonního typu kvality M.1040 s dvoudrátovým ukončením, která je uvedena v pol. E. 221

221 pro jednotlivé služby, uvedené v pol. E.222 se základ ceny násobí příslušným koeficientem

k výsledné ceně se připočte příplatek za vícedrátové vedení podle pol. E.223, případně pol.E.224, u meziměstských okruhů pro každý konec okruhu zvlášť

Pro určení příplatku za třídrátové vedení je rozhodující počet dvoudrátových vedení použitých k jeho zřízení (tj. za jedno třídrátové vedení jeden příplatek, za dvě třídrátová vedení rovněž jeden příplatek, za tři třídrátová vedení dvakrát příplatek atd.). Služba pronájmu digitálních okruhů STANDARD nabízí digitální okruhy ukončené standardním digitálním rozhraním dle ITU-T bez možnosti automatického přesměrování v páteřní přenosové síti v případě výpadku. Služba zahrnuje okruhy místní s přenosovými rychlostmi 64 kbit/s, n x 64 kbit/s (n = 2 až 6, 8, 12, 16 a 24), 2048 kbit/s a 34 Mbit/s,

okruhy meziměstské s přenosovými rychlostmi 2048 kbit/s a 34 Mbit/s (meziměstské okruhy s přenosovou rychlostí nižší než 2Mbit/s se připravují)

okruhy s jinými přenosovými rychlostmi jsou poskytovány podle konkrétních možností SPT TELECOM a s individuální tvorbou ceny Místní digitální okruhy realizované jako přímé drátové spojení, u něhož koncové zařízení s digitálním rozhraním je ve vlastnictví uživatele nebudou počínaje 1. 10. 1999 nadále zřizovány. Stávající uživatelé mohou existující okruhy tohoto typu zřízené před 1. 10. 1999 využívat až do 1. 10. 2002. Po tomto datu bude poskytování těchto okruhů bez náhrady zrušeno. Cena těchto okruhů se řídí Ceníkem vnitrostátních telekomunikačních služeb platným od 1. 1. 1999. Pro tyto okruhy nejsou možné ani změny rychlosti, rozhraní nebo přeložení jednoho konce. 15. Ceny jednorázových úkonů u služby STANDARD cena za zřízení pronajatého okruhu - pol. E.311

cena za přeložení jednoho místa ukončení pronajatého okruhu mimo rámec jedné budovy nebo za změnu standardního rozhraní (např. V.35 na G.703) či přenosové rychlosti - pol. E.312. Pro rychlost 34 Mbit/s tato položka platí v pouze v případě, že v nové lokalitě není nutné pokládat nové optické vlákno. V opačném případě se účtuje cena sjednaná.

cena za změnu přenosové rychlosti se účtuje jedenkrát pro celý okruh podle požadované nové rychlosti, případná změna standardního rozhraní vyvolaná změnou rychlosti se neúčtuje

cena za změnu služby STANDARD na službu PREMIUM - pol. E.313

pokud je ukončení pronajatého okruhu zřizováno případně překládáno mimo zastavěné území obce, účtuje se za zřízení tohoto ukončení cena sjednaná 16. Výpočet ceny za měsíc poskytnutí služby pronájmu digitálních okruhů STANDARD koncové ceny všech nabízených druhů pronájmů jsou uvedeny v tabulkách - pol. E.321 a pol. E.322 17. Služba pronájmu digitálních okruhů PREMIUM nabízí dohlížené digitální okruhy ukončené standardním digitálním rozhraním dle ITU-T s automatickým přesměrováním v páteřní přenosové síti v případě výpadku. Služba zahrnuje okruhy s přenosovými rychlostmi 64 kbit/s, n x 64 kbit/s (n = 2 až 6, 8, 12, 16 a 24), 2048 kbit/s a 34 Mbit/s

okruhy s jinými přenosovými rychlostmi jsou poskytovány podle konkrétních možností SPT TELECOM a s individuální tvorbou ceny 18. Ceny jednorázových úkonů u služby PREMIUM cena za zřízení pronajatého okruhu - pol. E.411

cena za přeložení jednoho místa ukončení pronajatého okruhu nebo za změnu standardního rozhraní (V.35 na G.703 aj.) či přenosové rychlosti - pol. E.412. Pro rychlost 34 Mbit/s tato položka platí v pouze v případě, že v nové lokalitě není nutné pokládat nové optické vlákno. V opačném případě se účtuje cena sjednaná

cena sjednaná cena za změnu přenosové rychlosti se účtuje jedenkrát pro celý okruh, případná změna standardního rozhraní vyvolaná změnou rychlosti se neúčtuje

pokud je ukončení pronajatého okruhu zřizováno případně překládáno mimo zastavěné území obce, účtuje se za zřízení tohoto ukončení cena sjednaná 19. Výpočet ceny za měsíc poskytování služby pronájmu digitálních okruhů PREMIUM za základ ceny se považuje cena za digitální okruh Premium s přenosovou rychlostí 64 kbit/s uvedená v tabulce - pol. E.42

výsledná cena za měsíční poskytováníslužby pronájmu okruhů u služby PREMIUM se určí vynásobením příslušné ceny z tabulky v pol. E.42 koeficientem přenosové rychlosti z tabulky v pol. E.43

v případě zakončení více než 4 okruhů o rychlosti nižší než 2 Mbit/s v jedné lokalitě má uživatel možnost volby typu rozhraní jednotlivých okruhů ve formě fyzických rozhraní jednotlivých okruhů nebo ve formě strukturovaného toku E1 (rozhraní G.704). Volba rozhraní nemá vliv na výslednou cenu

cena za pronájem digitálního okruhu služby PREMIUM s přenosovou rychlostí 34 Mbit/s se určí podle pol. E.44

cena za pronájem digitálního okruhu služby PREMIUM s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s a 622 Mbit/s je uvedena podle pol. E.45 20. Nestandardní služby vyžádané uživatelem jsou účtovány dle položky E.611, cena použitého materiálu je účtována zvlášť. Přeložení konce okruhu uvnitř budovy je účtováno také dle položky E.611, nejvýše však do jednorázové ceny přeložení konce okruhu mimo budovu pro danou službu.

21. Za změnu plátce okruhu nebo převod užívacího práva na jiného uživatele je jednorázově účtována částka dle položky E.612.