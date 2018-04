Služby pomohou fotomobilům v souboji s digitály

Jedním z takových pomocníků může být například aplikace Snap2Tell. Služba pro turisty využívá naplno možností fotoaparátu v kombinaci s mobilním internetem. Aplikace pozná podle fotografie historickou památku a okamžitě dodá informace o její historii.

Mobilní průvodce na cesty zatím funguje v Singapuru. Tam dokáže rozeznat více než stovku pamětihodností. Dalších města by měla samozřejmě následovat.

Autoři aplikace mají v plánu ještě vylepšenou verzi s názvem Snap2Go, která bude turistům poskytovat i interiéry vyfocených budov.

Obraz je pro člověka mnohem přirozenější komunikační prvek než písmo. Vyhledávání na základě grafických a nikoliv textových dat je tak technologie pro fotomobily jako stvořená.

Potenciálních uživatelů těchto aplikací rychle přibývá. Vše nasvědčuje tomu, že mobil s integrovaným fotoaparátem bude mít během několika sezón úplně každý. Poptávka po nich roste a jiné na pultech, kromě výjimek, ani nebudou.

Agentura InfoTrends například uvádí, že jen v letošním roce se prodá více než 370 miliónů mobilních telefonů s fotoaparátem a v roce 2009 už by mohlo jít o 850 miliónů kusů. - více zde...

Najdu si tě podle fotky

Při vizuálním hledání odešlete fotografii z mobilního telefonu na server. Systém na obrázku identifikuje výrazné body, které jsou proloženy vektory. Jejich obrazce se pak porovnávají s údaji databázi a uživatel obdrží na mobil odpovídající záznam.

Řešení, které dokáže rozpoznat na fotografiích objekty a porovnat je s těmi naskenovanými v databázi, funguje na podobném principu jako systémy pro rozpoznávání obličejů nebo otisků prstů. - více zde...

Průkopníci těchto služeb nyní věří, že fotoaparáty mohou posunout kupředu využití mobilního internetu i mobilní marketing.

"Problém mobilního internetu není v tom, že by jej lidé nechtěli... Jen se jej stále snažíme ovládat dvanácti malými tlačítky mobilního telefonu," řekl pro server News.com Lauren Bigelow ze společnosti Mobot, která se vývojem vizuálního hledání zabývá.

Takový postup lze snadno využít například pro distribuci hudby nebo vyzvánění. Snadno si lze představit trailer k nejnovějšímu filmu, který se vám stáhne do mobilu po té, co odešlete do vyhledávače fotku billboardu nebo reklamy z časopisu. Uživatel může stejně snadno získat i mapy nebo detailní informace o cenách výrobků.

Budeme fotomobilem i platit?

První firmy zkoušejí napojit integrované fotoaparáty i přímo na bankovní aplikace. V obchodě by stačilo vyfotit čárkový kód a zadat na mobilu PIN. Cena výrobku by se pak obratem odečetla přes mobilní aplikaci z účtu a frontě u pokladny byste se mohli obloukem vyhnout.

Společnost Neven Vision už má v nabídce obdobné řešení nazvané i-Scout. Jako první jej využila v polovině října společnost Coca Cola. V časopisech pro náctileté se objevovaly inzeráty, které vyzývaly k zaslání snímku plechovky od Coly a jako dárek získali odvážlivci Java hru pro svůj mobil. Jedna z kosmetických firem zase automaticky zasílala čtenářkám tipy na líčení podle charakteristických rysů obličeje.