Služby operátorů, bez kterých se obejdete

Taky se vám stává, že často přemýšlíte nad tím, k čemu jsou některé služby nabízené našimi operátory? Často vám sice umožní něco udělat pohodlněji, ale za mnohem větší cenu, než když se budete více namáhat a použijete standardní postupy. Důvod, proč operátoři tyto služby nabízejí, je prostý – vždy se najde spousta uživatelů, kteří jsou ochotní za ně platit a kteří zaplatí jejich vývoj.

RadioMobil se velmi často chlubí tím, že je nejinovativnější operátor v České republice. Tento pocit je často oprávněný – v implementaci technologie Camel patřil k prvním na světě, SIM toolkitové bankovnictví sklízelo aplaus ve své době všude, kde bylo prezentováno, a i Navigátor a Locator jsou služby, jejichž existenci konkurence zatím úspěšně tají, přestože je její technici již úspěšně vyzkoušeli ve vlastních sítích a konkurenci Locatoru Eurotel běžně nabízí firemním zákazníkům. Jenže při tomto inovačním tempu se občas stane, že s některými službami šlápne doslova vedle.

A přitom nelze říct, že samotná služba je k ničemu. Například taková SMS na pevnou linku (článek s ceníkem je zde , test služby najdete zde ). Technologicky jde skutečně o unikátní službu – vy napíšete textovku a příjemci ji software přečte – nebo se o to alespoň pokusí. Bohužel, výsledek je málo srozumitelný. Kdyby systém hlasových SMS pracoval s předmluvenými slovy (tzn. slovo ahoj by se nesnažil hláskovat a spojovat písmena, ale přečetl by předmluvené ahoj z databáze), tak by byl velmi dobrý. Jenže takto je lepší někomu zavolat a říct mu, co potřebujete, případně nechat vzkaz v záznamníku. Je to výrazně rychlejší. Nebo poslat klasickou SMS. A když chcete poslat textovku někomu, kdo má jenom pevnou linku? Potom mu raději zavolejte, protože hlasové SMS nebude příliš rozumět a nejspíš vám zavolá nazpět, aby se vás zeptal, co jste mu chtěli říct.

Podobnou službou je i hlasová pohlednice . Nápad je to dobrý – z databáze vyberete nějaký vtipný nebo zajímavý text (třeba přání k narozeninám), přimluvíte svůj vlastní vzkaz a zadáte číslo, na které systém zavolá, a přehraje hlasovou pohlednici i váš vzkaz. Je to dobrá služba, pokud chcete pohlednici poslat kolegovi, abyste se jí mohli společně zasmát. Nevadí, že sedí na druhém konci města. Vždyť mu i přes textovku, potvrzující, že pohlednici dostal, stejně zavoláte s otázkou: „Dostal jsi to? Dobrý, ne? Jenom trochu drahý,” a budete se spolu pět minut bavit o tom, komu byste mohli poslat nějaký vtipný vzkaz. Je hlasová pohlednice skutečně drahá? Ve srovnání s papírovou pohlednicí ne. Ve srovnání s hezkým e-mailem, textovkou nebo dvouminutovým hovorem vám možná 14,90 za doručení pohlednice a 3,15 za minutu při namlouvání vzkazu a výběru pohlednice už tak zajímavé nepřijde.

Velmi poeticky nazvanou službu Platby z mobilu nabízí nejmladší síť Oskar. Nenechte se mýlit – nejde o možnost ovládat z mobilu bankovní účet, jak by se mohlo na první pohled zdát. S pomocí plateb z mobilu si můžete dobít kredit u Oskarty, zaplatit fakturu nebo navýšit volací a roamingové zálohy. Abyste mohli platbu z mobilu používat, musíte mít platební kartu. Namítáte, že platební kartu dostanete jenom k bankovnímu účtu, a proto nechápete, proč nemůžete i u Oskara provádět převody z účtů jako u ostatních operátorů? A že s GSM bankovnictvím jiných operátorů dokážete provést totéž a ještě mnohem víc? Mimochodem, netušíte, proč všechny částky u Plateb z mobilu musíte zadávat v halířích? Je otázkou, proč si Český Mobil nenechal napsat SIM toolkitové bankovnictví třeba od GE Capital nebo eBanky, které s ním mají velké zkušenosti a podobně jako jiné banky ho úspěšně nabízejí ve spolupráci s Eurotelem a RadioMobilem...

Když jsme článek připravovali, chtěli jsme upozornit na několik služeb našich operátorů, které nejsou až tak úplně potřebné nebo dodělané. Každý operátor měl mít v článku svůj díl. Jenže když jsme pátrali v nabídce služeb a ceníku Eurotelu, narazili jsme na problém – spousta služeb by mohla být levnější nebo jednodušší, případně by mohla fungovat trošku jinak, ale nenarazili jsme vyloženě na nic, co by možná někdo označil jako zbytečnost. I když, vrtá nám hlavou, proč by si někdo chtěl kupovat reklamní a propagační předměty, označené logem Eurotel, Juice a Go. Zvláště když si spoustu těchto věcí může koupit mnohdy levněji a bez reklamních log (nebude tak dělat Eurotelu za své peníze propagaci). Mimochodem, nevíte o někom, kdo by nám dokázal vysvětlit, k čemu jsou v praxi hodinky se dvěma ciferníky? Byť s logem Eurotel? Možná se najde někdo z majitelů hodinek s dvacetičtyřhodinovým ciferníkem, které rozdával RadioMobil v rámci předvánoční akce před dvěma lety...