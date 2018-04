Služby od Nokie, které vám usnadní život

Mobilní sítě nejsou jenom telefony s čím dál tím avantgardnějšími tvary a barvami, prostředky dorozumění či přístupu k internetu. Jejich nutnou součást představují nejrůznější aplikace, počínaje jednoduchými informačními službami a konče personalizovanými lokalizačními systémy. Pod nátlakem masivní reklamní kampaně se leckdo ve své bance ptá na GSM banking, přestože ho třeba použije jen jednou za měsíc. Patří to zkrátka k naší moderní civilizaci stejně neodmyslitelně jako například lednička. Nahlédněme proto k jednomu z předních vývojářů, společnosti Nokia, a poodhalme roušku kryjící nové aplikace určené běžným uživatelům.

Hry

Do centra dění se dostávají WAPové hry, které slibují nejen zábavu nudícím se uživatelům, ale také solidní zisk mobilním operátorům. Máte na výběr, zda si přejete využít čas při čekání na zastávce hraním něčeho rychlého, nebo se naopak chcete odreagovat u něčeho složitějšího a klidnějšího. Nemůžete však očekávat žádné zázraky, stále jde o textové hry, které vás přenesou o nějakých deset let zpátky do doby, kdy u nás byly na výsluní osmibitové počítače ZX Spectrum, Atari apod. Podíváte-li se po WAPových portálech našich operátorů, najdete tam mimo jiné piškvorky, tankový souboj (zadáváte úhel a směr výstřelu) či šibenici (hádání slova). S trochou nostalgie si můžete zahrát i „spectrovský“ Podraz III, který najdete na stránkách Oskara. Nové dimenze přinesou až mobilní sítě třetí generace, které svou rychlostí přenosu dovolí náročnější grafiku. Zábavné portály pak budou moci nabízet nejen zmiňované hry, ale i zajímavá videa, hudbu apod.

Chat

Užitečné inovace se připravují v oblasti chatu. Doposud jste mohli diskutovat pouze v rámci uživatelů jedné sítě, přičemž celý princip byl založen pouze na posílání krátkých textových zpráv všem aktivním přihlášeným účastníkům. Tento způsob je však trochu limitující, mimo jiné i cenou za odeslání SMS s příspěvkem. Může se tak snadno stát, že některé z chatroomů zmírají nedostatkem zájemců. Nokia proto mobilním operátorům nově nabízí možnost propojení chatu s internetem, samozřejmě s patřičnými limity délky příspěvků.

M-business

Neméně zajímavé jsou plány v oblasti elektronického obchodování. Mobilní telefon má hrát roli elektronické peněženky, s níž budete moci platit i nízké částky například za oblíbený pomerančový džus či parkování. V podstatě se jedná o softwarové řešení, kdy máte v telefonu uloženy v zašifrovaném formátu údaje potřebné pro pěněžní trasakce. Ve chvíli placení jsou pak tato data odeslána příslušnému automatu, obchodníkovi apod. Druhou možností je tzv. koncept dual chip, založený na přítomnosti bankovní smart karty v telefonu. Oba způsoby mají své přednosti, přesto lze očekávat, že v praxi se nejvíce ujme softwarová identifikace.

Lokalizace

Hlavní idea moderního elektronického obchodování však spočívá ve spojení s dalšími technologiemi. Uslyšíte-li v rádiu zajímavou píseň, pak ji bude stačit najít na internetu, eventuálně zaplatit, stáhnout a přes bluetooth nechat nahrát do MP3 přehrávače. Ještě větší komfort vzejde ze začlenění lokalizační služby M-position, pracující s přesností 10 - 1000 m v závislosti na lokalitě. Ať už sháníte cokoliv, budete moci zapomenout na porovnávání nabídek několika obchodů tím, že je budete zdlouhavě obcházet. Stačí říci systému, aby vám ukázal všechny relevantní podniky v blízkém okolí. Navštívíte pak pouze ten, který má například nejzajímavější ceny.

M-platform

Na spojení s M-position je založena i aplikace M-platform, která spojuje všechny stávající služby do jediného, vzájemně spolupracujícího celku. Najdete v ní všechno, od her až po bankovnictví. Namísto vyjmenovávání jednotlivých vlastností si rovnou uveďme malý příklad. Rádi byste šli do divadla na určité představení. Systém vám ho najde, ukáže stručnou recenzi daného výstupu, v případě sítí třetí generace může přehrát i krátkou ukázku. Zajímají-li vás informace o jednotlivých hercích, doplní i to. Pak vám zobrazí volná místa, přičemž mezi kritérii jsou samozřejmě i vaše finance. Vyberete si požadovanou cenovou hladinu, zvolíte sedadlo, zarezervujete a elektronicky zaplatíte. Aplikace mezi tím zjistí, máte-li na účtu dostatek peněz. Po představení byste rádi zašli na sklenku ušlechtilého moku. Systém vám tedy najde všechny vinárny v blízkém okolí divadla, přiblíží jejich atmosféru na videoukázce a nabídne možnost rezervace stolu. Na závěr ukáže mapu s přesným zakreslením vaší pozice, popřípadě nabídne zavolání taxislužby. Kvůli přesnosti však místo, kam má vůz dorazit, aby vás odvezl vstříc večeru, musíte zadat sami. Takovýchto scénářů můžete s M-platform vytvořit nepočítaně. Jeho předností je kromě zapamatování vašich voleb také nezávislost na použitém systému. Může být tedy provozován přes WAP i textové zprávy, ovšem s menším komfortem. Svého plnohodnotného využití se však dočká opět až s nástupem mobilních sítí třetí generace.

Poslední kapitolou inovací od finského výrobce jsou multimediální zprávy. Namísto posílání pohledů jen z digitálního fotoaparátu přes infraport přenesete obrázek do komunikátoru Nokia 9210, přibalíte k e-mailu a odešlete. Bude-li ošklivé počasí, pak na internetu stačí najít vkusnější obrázek.

Největšího rozmachu se většina uvedených aplikací dočká až v sítích třetí generace. Díky rychlejšímu datovému přenosu totiž dokážou uživatelům nabídnout daleko větší možnosti než současný WAP. V poněkud omezené formě je budeme moci používat i v rámci GSM. Záleží však na ochotě mobilních operátorů je do svých sítí implementovat.