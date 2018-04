Služby až tří operátorů v jednom telefonu

V České republice máme tři provozovatele mobilních sítí. Konkurenční boj, který se odráží v cenách hovorného a služeb, nutí šetřivé uživatele k rázným krokům a to i za cenu ztráty jistého pohodlí. Proto se někteří z nás rozhodli pro koupi druhé nebo i třetí karty jiného operátora.Důvodů pro rozšíření karetní sbírky může být hned několik. Menší sazby hovorného po určité hodině, ceny za SMS, telefonní čísla v seznamu s předvolbou jiného operátora nebo pokrytí signálem.

Pokud se tedy někdo rozhodl pro užívání většího množství karet, setkal se s problémy. Co s kartami které zrovna nemohou být v telefonu? Nastalo vylepšování v podobě nošení karet v peněžence, vkládání karty pod baterii nebo lepení páskou k samotnému přístroji. Manuální výměna karet nepříjemně zdržovala a pokoušela nervy uživatele. Nyní již je na trhu řešení tohoto problému v podobě duálních baterií nebo adaptérů, které jsou až pro tři SIM karty.

Řešení Na pultech prodejen dnes najdeme duální baterie téměř ke každému mobilnímu telefonu. Systém přepínání karet je prostý. Prvním zapnutím telefonu se aktivuje 1. SIM karta, po druhém zapnutí druhá a při třetím opět první. Čas kdy telefon začne pracovat, je s duální baterií poněkud delší, ale není to nic nesnesitelného a jedná se maximálně o jednu nebo dvě vteřiny rozdílu od standartního přihlášení přístroje do sítě. Vždy po novém zapnutí můžete využívat služby jiného operátora. Na místo, kde se vkládá původní SIM karta se vsune čip který umožňuje kontakt s oběma sloty a přepínání mezi nimi. Telefon získá sice větší objem kvůli přepínací elektronice, ale na váze se to nijak neprojeví.

Měli jsme možnost vyzkoušet duální baterie pro Alcatel OT a Nokii řady 51xx a 61xx. S Alcatelem nebyly nejmenší potíže, ale práce s Nokií 5110 trochu pokulhávala. Telefon přijal jen kartu v prvním slotu a druhou jakoby vůbec nevnímal. Dozvěděli jsme se, že u Nokií a zejména u typu 7110, je tento problém naprosto běžnou záležitostí a na rozdíl od jiných přístrojů je třeba sjednotit PIN u obou karet, aby mohly být použity.

Na stejném principu, na němž fungují duální baterie, pracuje i adaptér se třemi sloty pro tři různé SIM karty, který se zatím vyrábí jen pro Nokii 3210. Tady nenajdeme sloty zabudované v baterii, ale ve výměnném zadním krytu. Stejně jako u duálních baterií se na místo SIM karty vkládá čip, který je obvody spojen se zadním krytem, teprve potom vložíte baterii a vlastní zadní kryt. Způsob přepínání je stejný, periodicky se střídají všechny tři karty po sobě.

K dostání jsou i zadní kryty s dvěma sloty, pro telefony s výměnným zadním krytem, opět především pro Nokie.

V prodeji jsou duální NiMH baterie i Li-Ion baterie a ceny se pohybují kolem 1.500Kč až 2000 Kč. Výměnný zadní kryt dnes přijde cca na 1.200Kč a adaptér se třemi sloty cca na 2.500Kč.