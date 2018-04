Služba SMS jako nástroj zlomyslnosti

Mnohým z nás se již stalo, že obdrželi nějakou SMS zprávu, která se ukázala být naprosto nežádoucí. Jednalo se zpravidla o sprosté, výhružné či jinak urážející zprávy. Zcela jistě to však byly zprávy nevyžádané. Taková situace se ještě dá odbýt mávnutím ruky a okamžitým vymazáním došlé zprávy. Může však nastat i situace, že zpráv tohoto typu budete dostávat desítky denně. Ruku na srdce, koho by to bavilo?Nejlepší možností je dostat do ruky onoho vtipálka. V tom je ale háček. Pouze úplný šílenec by posílal podobné zprávy z vlastního telefonu. Pokud nějakou takovou nevkusnou zprávu či zprávy obdržíte, zpravidla jsou odeslány prostřednictvím internetové SMS brány, případně z anonymního e-mailu. Lze se podobným situacím vyhnout?

Pokud jste zákazníky společnosti EuroTel, řešení je velmi prosté. EuroTel totiž nabízí službu "blokování všech příchozích zpráv", posílaných z internetu či z e-mailu. A to bezplatně. Jediné, co k tomu potřebujete, je zavolat na infolinku EuroTelu (*11) a požádat o zablokování SMS z www stránek a e-mailu. Pracovník infolinky vás požádá o vaše telefonní a identifikační číslo. Poté dojde k okamžitému zablokování, takže od toho okamžiku kdokoliv vám pošle zprávu z internetu a e-mailu, má smůlu. Tato blokace je na dobu neurčitou a kdykoliv ji budete chtít zrušit, stačí opětovně kontaktovat infolinku a tam vám během okamžiku blokování zruší. Služba je však dostupná pouze pro zákazníky EuroTelu, vlastnící SIM kartu s paušálními poplatky.

Jiná je situace u Paegasu a Oskara. Jste-li zákazníkem jednoho z těchto operátorů a nějaký úchylák si vás vyhlédne jako oběť svých zvrácených choutek, jste nahraní. Při zavolání na infolinku Oskara i Paegasu se vám totiž dostane jen strohé záporné odpovědi. Paegas ani Oskar totiž podobnou službu nenabízí. Někteří operátoři na infolinkách dokonce velice sebevědomě prohlašují, že něco takového ani není v jejich síti technicky možné...

Oskar se k problému staví ještě poměrně vstřícně: "Tento jev se velmi těžko řeší, protože naráží na ochranu osobních dat a my nemůžeme nikomu zakazovat posílat SMS zprávy. Nicméně na žádost zákazníka je výjimečně možné v takových případech zablokovat přijímání popsaných SMS zpráv (ať již z internetu či z daného čísla)", uvedl David Vlk z tiskového oddělení společnosti Český Mobil.

Podle vyjádření tiskového oddělení společnosti RadioMobil, "Paegas takovou službu svým zákazníkům sice neposkytuje, ale lze si v Paegas Info Profilu nastavit doručení zpráv z www stránek tak, že se neukládají jako SMS, ale pouze se objeví na displeji.Každá nově příchozí zpráva nahradí původní SMS, která je automaticky vymazána." V ochraně zákazníků před podobným obtěžováním tak zřejmě Paegas poněkud zaspal.

Další řešení, které je však spíše nouzové, spočívá v úmyslném "zahlcení" SIM karty zprávami, takže nové zprávy už nebudou moci přicházet a po třech dnech (zde záleží na nastavení periody v telefonu) se všechny tyto zprávy, pokud vám do té doby nebudou doručeny, automaticky vymažou ze SMS centra. Toto řešení je však značně nepraktické. Především díky tomu, že vlastně nebudete moci přijmout vůbec žádnou zprávu. Tedy ani tu, kterou byste přijali rádi.

Dokud budou na světě lidé (a že budou vždy), kteří se neštítí něčeho tak podlého a ubohého, jako je anonymní vyhrožování, nadávání a urážení druhých, budou podobné ochranné služby bohužel nezbytné. Je sice pravdou, že takový servis nepatří mezi priority telekomunikačního trhu, ale rozhodně je vůči zákazníkům přinejmenším nefér nad podobnými problémy ohrnovat nos.