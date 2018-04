Služba Eurotel Duet nabízí levnější volání (podrobné informace)

Eurotel Duet je služba, která umožňuje výhodnější volání mezi dvěma čísly v síti Eurotel v rámci České republiky. Podmínkou je, že služba může být aktivována vždy mezi zákazníkem s uzavřenou písemnou smlouvu s Eurotelem, a uživatelem služeb Go. Aktivací služby Eurotel Duet získají oba dva zúčastnění dvacetiprocentní slevu na vzájemná volání. Každý zákazník Eurotelu může mít službu aktivní nejvýše s jedním partnerem.

Co tedy Eurotel Duet přinese?

Sleva 20 %

Oba zákazníci po aktivaci služby automatiky získávají slevu na vzájemné volání bez ohledu na to, který z partnerů službu aktivoval:



Zákazník Go: sleva 20 % na volání na číslo zákazníka se smlouvou v rámci ČR.



sleva 20 % na volání na číslo zákazníka se smlouvou v rámci ČR. Zákazník se smlouvou: sleva 20 % na veškerý provoz na číslo Go v rámci ČR.

V případě, že je mezi zákazníky kromě služby Eurotel Duet aktivní také služba Eurotel Team, výhody se nesčítají. Sleva 20 % platí pouze pro volání ve směru Go - Zákazník se smlouvou. V opačném směru se uplatňuje pouze cena platná pro službu Eurotel Team.



Volný kredit ve výši 10 % z dobíjené částky

Zákazník se smlouvou může dobíjet kredit zákazníkovi Go, se kterým má aktivní službu Eurotel Duet, s bonusem 10%. Je nutné použít Dobíjení Go přes účet zákazníka se smlouvou. Pro dobití s bonusem není možné použít k úhradě Benefit body. Dobíjecí bonus ze služby Eurotel Duet se nesčítá s žádným jiným dobíjecím bonusem s výjimkou programu Go Bod. Bonus 10 % je platný pouze na zaváděcí období.

Pro větší pohodlí bude služba pomocí SMS automaticky informovat zákazníka se smlouvou o nízkém stavu kreditu zákazníka Go a tedy o možnosti dobít kredit s bonusem. Zasílání informativní SMS je automaticky spuštěno s aktivací služby Eurotel Duet.

Pokud zákazník nechce informativní SMS dostávat, její zasílání je možné zrušit, a to jak ze strany zákazníka se smlouvou, tak ze strany uživatele služeb Go. Zasílání informační SMS je možné obnovit, ale aktivaci může provést pouze ten zákazník, který službu původně zrušil.

Aktivace a deaktivace služby

Službu může aktivovat kterýkoli zákazník, bez ohledu na to, jestli je to zákazník se smlouvou nebo Go zákazník. Službu lze aktivovat těmito způsoby:

Přes Menu *111*#

Zadání kódu *111*# a odeslání jako hovor. Dále se v menu zvolí příslušná položka. Pomocí SMS - Go

Aktivace - SMS na číslo 999 111 ve tvaru: DUETG A XXXXXXXXX (např: DUETG A 602123456). Číslo XXXXXXXXX je číslo zákazníka se smlouvou. Pomocí SMS - zákazník se smlouvou

Aktivace - SMS na číslo 999 111 ve tvaru: DUET A YYYYYY ZZZZZZZZZ (např: DUET A 123456 602123456).

Číslo ZZZZZZZZZ telefonní číslo Go zákazníka, číslo YYYYYY je šestimístné identifikační číslo zákazníka se smlouvou.

Pro deaktivaci je písmeno A nahrazeno písmenem D. Deaktivovat službu může kterýkoli z partnerů, bez ohledu na to, kdo službu aktivoval. V automatickém hlasovém systému na *88 a *11

Po vytočení *88 (položka č.4) nebo *11 se zákazník dostane do menu automatického hlasového systému a dále se řídí pokyny automatického hlasového systému S pomocí operátora na *88 a *11

Po vytočení *88 nebo *11 může zákazník požádat o aktivaci nebo deaktivaci operátora Go linky nebo Eurotel linky.

Ostatní podmínky použití služby

Samotná aktivace proběhne pro Go zákazníka hned po přijetí požadavku, u zákazníka se smlouvou proběhne aktivace do druhého dne od přijetí požadavku.

Po aktivaci či deaktivaci dostanou oba zákazníci informativní SMS o provedeném úkonu. V případě, že zákazník chce změnit svého partnera v rámci služby Eurotel Duet, může tak učinit deaktivací existující služby a opětovnou aktivací na nové telefonní číslo.

Aktivace služby je možná jednou měsíčně bezplatně. V případě více aktivací v průběhu jednoho kalendářního měsíce bude zákazníku provádějícímu aktivaci účtována cena:

Go zákazník zaplatí 95 korun,

Zákazník se smlouvou zaplatí 95 korun.

Aktivace a deaktivace zasílání informační SMS o nízkém kreditu

Zákazník Go zruší zasílání takto:

SMS na číslo 999 111 ve tvaru DUET KD

Zákazník se smlouvou zruší zasílání takto:

SMS na číslo 999 111 ve tvaru DUET KD YYYYYY

(např. DUET KD 123456). Uvedené číslo je 6ti místné identifikační číslo zákazníka.

Opětovná aktivace je možná, musí ji však provést zákazník, který zasílání info SMS původně zrušil. Opětovná aktivace se provádí podobně jako zrušení.

Zákazník Go obnoví zasílání informativní SMS takto:

SMS na číslo 999 111 ve tvaru DUETG KA

Zákazník se smlouvou obnoví zasílání informativní SMS takto:

SMS na číslo 999 111 ve tvaru DUET KA YYYYYY

(např. DUET KA 123456). Uvedené číslo je šestimístné identifikační číslo zákazníka.

Jak je na tom konkurence?

Od prvního dubna letošního roku nabídl Oskar všem přátelům, zamilovaným párům, sourozencům, rodičům a dětem službu Moje Jednička. Díky ní si všechny dvojice s Oskarovými Tarify nové generace budou moci navzájet volat za 1,58 korun včetně DPH.

Za aktivaci služby Moje Jednička se platí jednorázový poplatek 210 korun jednomu z účastníků (190 korun jako součet za oba dva účastníky u Eurotelu) . Do konce května 2003 Oskar tento aktivační poplatek odpouští. Oba účastníci služby Moje Jednička musí mít jeden z Tarifů nové generace, tedy Řekni mi, Povídej, nebo Nezavěšuj. Výhod služby Moje Jednička mohou využít jak stávající, tak noví zákazníci. Službu může zrušit kterýkoliv z dvojice účastníků.