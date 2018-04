Slušný "walkman" s mizerným mobilem – recenze Alcatel OT-E801

Před několika měsíci jsme vám představili dvojici modelů OT-E259 a OT-E260. Tyto přístroje jsou v současnosti nejlevnějšími telefony své konstrukce na našem trhu. Přitom jistou dávku stylu jim nikdo nemůže upřít.

OT-E801 je prvním telefonem klasické konstrukce z nové vlny modelů Alcatelu, se kterým se u nás setkáváme. Jestliže jsme u předchozích modelů mluvili o stylu, OT-E801 rozhodně není stylový mobil. I když jistou dávku elegance mu rovněž nelze upřít.

Katalog mobilů:

Katalog mobilů: Alcatel OT-E801 a další Alcately, modely OT-C635, OT-C630, OT-E260 a OT-E259.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Levný telefon s podporou paměťových karet a přehráváním MP3

Alcatel se tentokráte snaží zaujmout něčím jiným. A lákadlo je to v současné době poměrně slušné – v modelu OT-E801 totiž nalezneme nejlevnější hudební mobil na našem trhu. Pozoruhodné je především to, že se zatím žádný ani výprodejový mobil s hudebními schopnostmi tak nízko s cenou nedostal. Blíží se mu jen Motorola V360, která je ale o pár stokorun dražší.

Vzhled a konstrukce – jednoduchý elegán

Design OT-E801 je jednoduchost sama. Telefon kombinuje černou barvu na čelním a zadním krytu se stříbrnou na bocích telefonu. Telefon svým vzhledem působí velmi jednolitě a kompaktně, což nakonec dokazuje i samotná konstrukce telefonu. Nejen že nikde nic nevrže a neskřípe, Alcatel překvapí i jemným pogumováním, povrchových panelů, které známe spíše z dražších telefonů.

Jednoduchost designu vychází už třeba z faktu, že na telefonu najdeme minimum rušivých prvků. Vlastně, minimum jakýchkoli prvků. Čelní plocha je zcela rovná, jednotlivá tlačítka klávesnice mají přísně obdélníkový tvar s minimálními mezerami, což platí i pro navigační část, která není od numerické nikterak oddělena. Nad klávesnicí pak najdeme rozlehlé krycí sklíčko displeje. Tady se nejprve výrobce chlubí svým logem, pak teprve přichází na řadu samotný displej.

Zadní kryt je celý odnímatelný a jedinou jeho zajímavostí je, že si na něm můžeme přečíst slogan „music mobile by alcatel“. Plocha stříbrného plastu, který obepíná telefon kolem dokola, není na vrchní a pravé straně přístroje ničím narušena. Teprve vespodu najdeme datový konektor formátu miniUSB a v rohu očko pro provlečení poutka.

Nejvíce k vidění toho je na levém boku telefonu. Úplně dole se nachází gumová krytka, která již svým popiskem jasně říká, co že se pod ní skrývá. Pod nápisem microSD se tedy nekrývá nic jiného, než slot na paměťové karty příslušného formátu. V ceně telefonu je karta o kapacitě 128 MB. Výše, zhruba v oblasti displeje pak nalezneme trojici kláves, které slouží pro ovládání hudebního přehrávače. Ty trochu vystupují nad povrch a jsou tak velmi snadno nahmatatelné.

To je vše, co je na telefonu k vidění. OT-E801 je jinak docela malý a lehký přístroj, což potvrzují i papírové hodnoty – 96 x 45 x 17 mm a hmotnost 76 gramů.

Displej a ovládání – jednoduchost není vždy nejlepší

Jednoduchost designu se u Alcatelu jaksi přenáší i na displej telefonu. Jedná se o pasivní CSTN prvek s podporou zobrazení 65000 barev a rozlišením 128 x 128 pixelů. Jistě, v levném telefonu dnes stále ještě nemůžeme očekávat o mnoho lepší parametry, tady závažný důvod ke kritice nemáme. Jeho čitelnost na přímém slunečním světle není zrovna nejlepší, ale to se od použitého typu technologie dá očekávat.

Co je ovšem horší je uživatelské prostředí telefonu. I OT-E801 používá menu ve stylu svých levnějších sourozenců. Nedisponuje tedy hezkým grafickým ikonovým menu s následným textovým seznamem položek. Naopak, menu jako celek je pouhý textový seznam, ještě ke všemu vyvedený poměrně nevzhledným fontem. Před každou textovou položkou se nachází malá ikonka, která je ale tak nevýrazná, že si jí ani nevšimnete. Částečně za to může také fakt, že na poměrně malém displeji se zobrazuje hned sedm položek menu a spodní navigační řádek.

Osoby se zhoršeným zrakem by tak mohly mít s čitelností údajů na displeji poměrně problémy. Změna velikosti písma není možná. Menu má tedy podobu seznamu položek a je poměrně nevzhledné, Alcatel se takto ale zbavil nutnosti vybavovat telefon pětisměrnou navigační klávesou, nebo joystickem.

K pohybu v menu tak slouží pouze dvě klávesy se směry nahoru a dolů. Tyto v pohotovostním slouží ke vstupu do telefonního seznamu a ke zprávám, levá kontextová klávesa vstupuje do menu a následně potvrzuje výběr. Pravá kontextová klávesa vás zavede k administraci seznamu a v menu slouží k návratu. Při tomto způsobu ovládání bychom očekávali trochu rychlejší reakce telefonu na pokyny uživatele.

Klávesnice samotná nepatří k tomu nejlepšímu, co jsme měli možnost vyzkoušet, zároveň však nezavdává důvody k přílišné kritice. Faktem je, že klávesy jsou poměrně malé a osoby s většími prsty mohou mít s jejím používáním problémy. Ocenili bychom i o trochu lehčí chod klávesnice.

Baterie - průměr

Jelikož je OT-E801 jednoduchý telefon, který je na množství funkcí skoupý, dá se od něj očekávat rozumná výdrž baterie. Při běžném používání se dostanete někam na čtyři dny výdrže. Přehrávání hudby ovšem odsává energii z baterie podstatně rychleji. Konkrétní test výdrže přehrávání jsme nezvládli provést, ovšem Alcatel i zde bude patřit k průměru. Odhadujeme tedy výdrž maximálně 10 hodin přehrávání.

Telefonování a zprávy – menší kapacita musí stačit

Alcatel je telefon jednoduchý a tak i v oblasti telefonování a zpráv nabízí pouze základní funkce. Začíná to hardwarem, který dovolí použití telefonu jen v sítích GSM 900/1800 MHz. Tento fakt v našich končinách asi nikoho trápit nebude.

Horší to ale už může být se schopnostmi vestavěného adresáře. Ten má poněkud nezvyklou kapacitu 255 čísel. Na vícepoložkové kontakty zapomeňte. Telefon alespoň umí zobrazit zároveň kontakty na SIM i ve vnitřní paměti. Sestavovat si také můžete skupiny volajících a těm následně přiřazovat individuální vyzvánění, nebo upozornění na SMS. Problematické je rovněž vyhledávání v seznamu. To totiž funguje jenom podle prvního písmene.

Co se zpráv týče, nabídka také není nijak bohatá. Telefon zvládne pouze zprávy SMS. Píše se slovníkem T9, diakritika se tentokráte do psaní nemíchá. Odpočítávání znaků se taktéž nedočkáme, OT-E801 alespoň ukazuje počet zpráv, do kterých bude napsaný text rozdělen. Největší vymožeností modelu tak jsou předdefinované zprávy a archiv o neznámé kapacitě.

Výbava pro telefonování je tedy opravdu chudá, alespoň že při samotné této činnosti poskytuje přístroj dostatečnou kvalitu zvuku. Kdyby totiž i tady přístroj selhal, asi bychom nad ním začali lámat hůl.

Organizace a data – můžeme rovnou přeskočit

Už pouze základní funkčnost vestavěného adresáře dávala tušit, že z organizačního hlediska na tom nebude OT-E801 příliš dobře. Realita je ovšem ještě horší, než jakékoli možné představy. Na data rovnou zapomeňte, Alcatel neumí ani WAP.

V oblasti organizace telefon také naprosto zklame. Nabízí totiž pouze budík a kalkulačku. Budík není opakovaný, ale můžete si nastavit čtyři nezávisle na sobě. K čemu je to ovšem dobré netušíme, leda, že se chcete nechat budit čtyřikrát denně.

Přehrávání hudby – hlavní lákadlo telefonu

Záměrně jsme tuto kapitolu recenze nazvali přehrávání hudby. Obyčejně se na tomto místě bavíme o zábavě, jenže Alcatel je i v této oblasti velmi skoupý. Podpora Javy je mu cizí, telefon nabídne pouze dvě vestavěné hry. Tetris (nazvaný Rusko) a variaci na Arkanoid, který je neskutečně pomalá a naprosto nudná. Z fotografií jste si jistě všimli, že fotoaparát přístroji rovněž chybí. Bavit se tedy opravdu nebudete.

Nejdůležitějším lákadlem telefonu tak je přehrávání hudby. Alcatel nabízí bezkonkurenčně nejlevnější hudební mobil na našem trhu. Výprodejová Motorola V360 se mu sice cenou může blížit, jenže v jejím balení nenaleznete 128 megabajtovou paměťovou kartu a sluchátka. Alcatel tohle nabízí a přidává k tomu i USB kabel na připojení k počítači.

U takto levného telefonu může ale třeba kvalita dodávaných sluchátek budit obavy. Stejně tak si nemusíme být jisti kvalitou samotného přehrávacího softwaru. V jedné z těchto dvou disciplín opravdu Alcatel neexceluje. A jak už napověděla pasáž o vzhledu a konstrukci telefonu, tím slabým článkem opravdu nejsou dodávaná sluchátka.

Ta se podobají těm, co přibaluje Apple ke svým iPodům. Připojují se do miniUSB konektoru v telefonu a na kabelu mají mikrofon, kolečko pro regulaci hlasitosti a tlačítko pro přijetí hovoru. Co nás ovšem zajímá nejvíc je zvuk samotných sluchátek. Nemohli jsme tomu téměř věřit, ale to co tato dodávaná sluchátka předvádějí je téměř neuvěřitelné. Kvalita poslechu je opravdu na vysoké úrovni, takže běžného uživatele nebude trápit problém, jak připojit nějaká kvalitnější sluchátka.

Horší je to už se softwarovou stránku věci. Předně, telefon se při připojení kabelem k počítači okamžitě nezahlásí jako USB mass storage zařízení, připojení musíte vyvolat v menu telefonu. Samotnému telefonu pak chybí jakýkoli správce souborů, který by vám dovolil si muziku uspořádat. Přehrávač jako takový spustíte buď z menu, nebo některým z bočních tlačítek. Tlačítky pro přeskakování skladeb pak můžete listovat v nabídce písniček, tlačítkem Play/Pause vybraný song pustíte.

Jenže to je také téměř všechno, co můžete s přehrávačem dělat. Ten pak hraje dál další písničky, dokonce ani náhodné přehrávání písniček nezvládá. Umí ale opakovat playlist stéle dokola. Když jsme u playlistu, ten také vlastně neexistuje, telefon prostě v přehrávači zobrazí všechny mp3 soubory, které se nacházejí v adresáři mp3 na paměťové kartě. Cokoli nakopírujete jinam, telefon neuvidí. Jedinou další funkcí přehrávače je ekvalizér.

Shrnutí – zbytečné kaňky