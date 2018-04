Slušnost usnadňuje život i v textovkách

Již mnohokrát zazněl od různých lidí na různých místech názor, že je třeba přijmout nové normy chování spjaté s používáním mobilních telefonů. Tyto apely se však týkaly především hovoru a vyzvánění, ostatních služeb si zatím nikdo příliš nevšímal. Co však SMS zprávy, které jsou dnes suverénně nejoblíbenější formou komunikace pomocí mobilů? Přestože nejde o klasickou korespondenci, i pisatelé krátkých textových zpráv by měli dodržovat určitá pravidla. Budeme-li s tím počítat, můžeme ušetřit sobě i ostatním nemálo nepříjemností a vyhneme se někdy velmi ošklivým nedorozuměním.

Rozetnout gordický uzel zatím přehlížené „SMS slušnosti“ se nedávno pokusil server TheFeature.com, který provozuje finská Nokia. Pravidla, která zde najdete, jsou celkem prostá a netýkají se pouze slušnosti. Naleznete v nich i rady, jak se vyhnout nedorozuměním a problémům vzniklým ze špatné formulace. Pravidla znějí takto:

1. Slušné chování se pořád nosí. Navzdory rozšířenému názoru je sepisování textových zpráv uprostřed osobního rozhovoru stejně neslušné jako telefonování.

2. Nezapomeňte, že SMS jsou neformální. Nehodí se pro formální pozvání, ani když se chcete rozejít se svým partnerem. Povrchnost SMS zpráv oslabuje sílu a význam vašeho sdělení.

3. Neurážejte se, když nedostanete odpověď. Než někomu pošlete textovou zprávu a naštvete se, že vám neodpověděl, zkontrolujte si, že dotyčný umí s touto službou pracovat.

4. Dávejte si pozor na svůj tón. Je velice obtížné rozeznat v textových zprávách tón, zrovna jako je obtížné jej poznat v emailech. To, co vám připadá jako naprosto nevinná zprávička, může příjemce pochopit úplně jinak. Buď mu to může být nepříjemné, nebo mu to může i ublížit.

5. Nepište textové zprávy při řízení. Telefonování stačí. Nikdy nevíte, co do vás vrazí — nebo do čeho vrazíte — zatímco bušíte zprávu na klávesnici.

6. Slang nechte dětem. Nečekejte, že vaši škrobení nadřízení v práci budou s přehledem používat SMS slang. Ani u svých dětí nezískáte body, když se budete snažit být „cool“.

7. Zprávy z webu jsou anonymní, adresát tedy nemusí pochopit, kdo mu zprávu píše. Je dobré se podepsat.

8. Buďte citliví na životní rytmus ostatních. Nečekejte, že když vy jste vzhůru, pracujete, nudíte se nebo máte siestu, je na tom stejně i osoba, které píšete textovou zprávu. Kolikrát opakované SMS pípání člověka vyruší z příjemného pochrupávání.

9. Pokud nějaká záležitost spěchá, zavolejte. Pokud se nedovoláte a na textovou zprávu nedostanete odpověď, má to asi nějaký důvod. Pořád jsou i chvíle, kdy člověk nemůže odpovědět.

10. Váš telefon se dá i vypnout. Na světě je jen velice málo věcí, které absolutně nemůžou počkat.

Toto desatero není prvním pokusem o to, vytvořit nějaký řád v naprostém chaosu, jakým mobilní komunikace jsou. Již před více než půl rokem proběhla v americkém městě San Diego akce podporující ohleduplné používání mobilního telefonu. Tato regionální kampaň měla zapůsobit na občany a uvést do praxe jakási "pravidla slušnosti při používání mobilního telefonu" (článek Zkuste být při telefonování slušní). O tom, že je třeba přijmout jakýsi nový kodex chování při používání mobilu, se hovoří i dnes stále častěji. Základní poučka je však stejná jako v každé jiné situaci – snažte se chovat tak, abyste neomezovali svobodu ostatních.

V souvislosti se svobodou ostatních a SMS zprávami se objevují také případy, které jsou ještě mnohem dál za hranicí pouhé neslušnosti. Jde přímo o psychické týrání a trestný čin – vyhrožování přes SMS. Ve valné většině případů však nejde o skutečné vyhrožování, řekněme, svědkovi důležitého případu, ale o hloupou hru největších nadšenců SMS – teenagerů. Dívky nebo chlapci vynervovaní až na hranici únosnosti, kteří jsou dokonce schopni si sáhnout na život, taková je bilance na první pohled nevinných studentských legrácek. Dívka, která denně dostane deset až dvacet obscéních zpráv s popisem více či méně bestiálních praktik, se velmi snadno zhroutí. Zábava několika jejích kamarádů pak může skončit sebevraždou postižené. Takových případů se již v Británii a Spojených státech stalo několik.

Pochopitelně tak drastických případů, jako je vydírání, je naštěstí celkem málo. Ovšem drobné obtěžování textovými zprávami jako „KUK, VZBUD SE, VZDYT JE UZ PUL TRETI RANO“ dokáže často také dost rozladit. Pochopitelně ještě nevhodnější je peskovat svého zaměstnance takto: „Jak to, že jsi mi hned neodpověděl na tu SMS, co jsem ti posílal včera v deset večer?!“ A proto nezapomínejte na jednu z nejdůležitějších zásad, kterou by měl mít stále na paměti každý uživatel mobilního telefonu, a která se objevuje i v desateru vydaném serverem TheFeature: „Váš telefon se dá i vypnout. Na světě je jen velice málo věcí, které prostě nemůžou počkat.“ Z jiného zdroje, tentokrát z Bible, si pak můžete vzít radu druhou: „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň druhým.“