Slušně vybavený Huawei Honor s androidem vydrží na příjmu až tři dny

Nový smartphone Honor by měl podle výrobce nabídnout nejdelší výdrž ve své třídě. Díky baterii s velkou kapacitou 1 900 mAh Huawei uvádí výdrž v pohotovostním režimu až tři dny. Tenký smartphone s tloušťkou 10,9 milimetru ale nabídne i bohatou výbavu.

Dotykový displej s úhlopříčkou čtyři palce nabízí rozlišení 854 × 480 obrazových bodů. K fotografování poslouží osmimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Samozřejmostí jsou již dnes běžné funkce jako satelitní navigace, wi-fi, hudební a video přehrávač nebo FM rádio.

Huawei Honor používá operační systém Android ve verzi 2.3.5 Gingerbread s vlastní uživatelskou nadstavbou. O svižný provoz se stará jednojádrový procesor s taktem 1,4 GHz. Paměť RAM má kapacitu 512 MB. Uživatel může využít vestavěnou paměť 4 GB, která je dále rozšířitelná.

Čínský výrobce začne model Honor nejdříve nabízet v černém provedení v Číně, Asii, Rusku a na Blízkém východě, a to ve čtvrtém čtvrtletí. Výrobce slibuje před Vánoci uvést další barevná provedení, která by se mohla podívat i do Evropy. Vzhledem k cenové politice čínského výrobce by mohlo jít o zajímavé zpestření nabídky.

Huawei Honor technická specifikace: