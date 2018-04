Slunce může vypnout mobily nebo bankomaty

Úřad, který je součástí Ministerstva obchodu USA, potvrdil začátek čtyřiadvacátého slunečního cyklu 5. ledna, tedy před několika dny. Nový jedenáctiletý cyklus se bude postupně projevovat stále intenzivnějšími slunečními bouřemi a také větším množstvím slunečních skvrn. Za sluneční skvrnu se považuje oblast na povrchu Slunce, kde je zaznamenána větší magnetická aktivita.





Ačkoliv vědci předpovídají, že největšího maxima dosáhne cyklus v roce 2011 nebo 2012, silné elektromagnetické bouře se mohou projevit prakticky v jakoukoliv dobu. Energeticky nabitý materiál, který může směřovat od Slunce přímo k naší planetě, dokáže způsobit nemalé problémy.

Vedle výpadku mobilních sítí dokáže poškodit elektrickou rozvodnou síť či škodlivým zářením dokonce ohrozit pasažéry na palubách letadel. Podle zprávy NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru) mohou navíc v některých částech světa přestat fungovat vedle počítačových sítí například i satelitní televize nebo dokonce bankomaty.

Může nastat energetický kolaps

O tom, že magnetické bouře mohou způsobit velké problémy, svědčí případ z března roku 1989. Když tehdy nabité částice dorazily k Zemi, vyhořela hlavní transformátorová stanice v kanadské provincii Quebec, což způsobilo výpadek elektrické sítě nevídaných rozměrů. V celé provincii tehdy po několik minut nefungoval jediný elektrický přístroj.

Několik dní po celé události zaznamenali lidé zvláštní chování u některých přístrojů fungujících na bázi radiové komunikace. Svědci uvádějí, že například garážová vrata na dálkové ovládání se tehdy chovala naprosto nepředvídatelně. Magnetická bouře totiž na několik dní narušila i zemskou ionosféru, která má obrovský význam pro rádiové vlny.

Když vezmeme v potaz, že od roku 1989 uběhlo téměř dvacet let a lidstvo je na technice závislé několikanásobně více, mohou elektromagnetické bouře způsobit vážné problémy.

Jak to vidí astronomové

Vliv slunečních erupcí na probíhající telefonní hovory potvrdili v minulém roce vědci z kanadské Queen’s University. Ve své zprávě uvedli, že díky zvýšené sluneční aktivitě může dojít až k devítiprocentnímu nárůstu přerušení hovorů.

CME - Koronální výtrysk hmoty Slunce

Problémy spojené s erupcemi samozřejmě mohou pocítit i lidé v České republice. "Pokud by Zemi přímo zasáhl velký CME (Coronal Mass Ejection - Koronální výtrysk hmoty) spojený se sluneční bouří typu X (nejsilnější typ slunečních bouří X-class) s hodnotou větší než 10, zcela určitě bychom si toho povšimli i u nás. A to minimálně ti z nás, kteří mají satelitní příjem televize. Určitě by došlo ke zhoršení, ne-li výpadkům v jejím příjmu. Zajisté by si toho povšimla i značná část lidí ze skupiny nemocných se srdečními problémy, revmatickými problémy nebo vysokým krevním tlakem," popsal možná rizika Ing. Tomáš Metelka z Hvězdárny Uherský Brod.

Co je to CME? CME – Coronal Mass Ejection, výron sluneční koronální hmoty se zachyceným ("zamrzlým") magnetickým polem do meziplanetárního prostoru. K výronům CME dochází na Slunci pravidelně, jejich četnost odpovídá sluneční aktivitě. V minimu dochází ke slabším CME přibližně jednou za den nebo méně, v maximu dochází k CME až třikrát denně a jsou mnohem mohutnější než v minimu. Rychlé a mohutné výrony CME se mohou dostat až do vzdálenějších oblastí Sluneční soustavy, kde byly zaznamenány např. sondami Voyager. Ing. Tomáš Metelka, Hvězdárna Uherský Brod

Metelka ale pokračuje: "Obyvatelé ČR se v souvislosti s nadcházejícím 24. slunečním cyklem nemusí ničeho zvláštního obávat. Žádné dramatické události v ČR totiž pravděpodobně nenastanou - míníme-li tím například hromadná úmrtí pacientů v důsledku selhání kardiostimulátorů nebo výpadků přístrojů v nemocnicích, pády letadel a srážky vlaků či jiné katastrofy."

"Slunce tu je déle než samotné lidstvo. Jsme vlastně jeho dětmi a zatím jsme všechny jeho rozmary bez úhony přežili. Pravdou ale je, že až doposud jsme nikdy nepoužívali tak vyspělou techniku a nebyli jsme na ní tak závislí jako dnes," doplňuje Metelka.