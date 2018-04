Sluchátka B-Speech – funkční design

B-Speech plus

Sluchátko B-Speech plus patří v oblasti Bluetooth headsetů k designové špičce. Zajímavý vzhled je zároveň spojen s velmi dobrou ovladatelností. Oproti staršímu modelu B-Speech má lepší výdrž baterie. Pojďme se na něj podívat blíž.

Přístroj ve tvaru šipky působí velmi zajímavě a "vzdušně", a to především díky vykrojené špici. Sluchátko je na uchu opravdu nenápadné, decentnost podtrhuje kombinace černé a stříbrné barvy. Ovládací tlačítka jsou umístěna svrchu. Jsou sice vypouklá, necvičený prst je ale přesto bude hmatat s obtížemi - neškodilo by třeba rýhování povrchu. Diody jsou skryty za šasím, prosvěcují dírkami. Poblikávání modré stavové diody je vidět dostatečně, i střídavé poblikávání modré a červené (párování) je informativní. Jen při vypínání občas nezachytíte zabliknuti červené diody. O vypnutí sluchátko informuje vnitřní zvukem - pokud nemáte sluchátko na uchu, neslyšíte ho.

Zajímavě je řešen úchyt na ucho: díky jeho kloubu se tělo přístroje vyklápí. Úchyt však není moc bytelný, horní čep přidržující osu odpadl. Kdy? Při odnímání klipsu. Sluchátko totiž můžete nosit bez klipsu, na reproduktor se nasadí plastový nástavec - ten rozšíří obvod reproduktorové části, sluchátko pak drží v uchu samostatně. Tento způsob je velmi pohodlný. Sluchátko nosíte na šňůrce na krku (je v balení i s praktickým plastovým úchytem), v případě potřeby jednou rukou headset nasadíte do ucha. Přístroj lze z úchytu také velmi snadno vyjmout (snad až moc, při poklusu by se mohl vyvléknout). Dost ovšem závisí na průměru vnějšího zvukovodu. Lehké sluchátko v uchu téměř necítíte. Při "demontáži" klipsu je tedy třeba dát pozor.

Zvuk

Sluchátko jsme provozovali s telefony Sony Ericsson T68i, Nokia 6310i, 3650, Siemens S55). Ke zvuku obecně. Hlasitost je dostatečná, při používání bez klipsu zvuk neruší vnější hluky (reproduktor ucho utěsňuje). Druhá strana si ale zase stěžovala na tlumený, málo hlasitý zvuk - tento jev se objevoval, jen pokud jsme používali sluchátko bez klipsu, zasazené hlouběji do ucha. Mikrofon v raménku se totiž opíral o tvář, vstupní otvor byl zakryt. Při používáni klipsu se tento problém neobjevil.

Spárované sluchátko se po zapnutí k telefonům automaticky připojí (Nokia 6310i, 3650 – pokud je zařízení označeno jako ověřené). U Ericssonu bylo třeba připojení iniciovat stiskem tlačítka. Při běžném provozu fungovalo hlasové vytáčení korektně u všech mobilů. Přidržení menšího tlačítka aktivuje vytočení naposledy volaného čísla, u všech telefonů v pořádku. Tímto tlačítkem můžete hovor odmítnout, umí také další zajímavou funkci – přidržením můžete přijmout druhý příchozí hovor. Opětovným stiskem se vrátíte do 1 hovoru, druhý se ovšem ukončí (přepínat mezi nimi tedy nelze). Cenou za nízkou hmotnost je nižší, přesto však dostatečná výdrž baterií.

B-Speech plus je rozhodně dobrá volba. Poskytne všechny očekávané funkce, má zajímavý a nenápadný vzhled.

Hmotnost: 9g, s klipsem 13g

Rozměry: 27×9×70 mm

Dosah: do 8 m

Pohotovost/hovor: 75/2,5-3 hod.

Doba nabíjení: 2 hod.

Tabulka kompatibility (PDF, 911 KB)

Cena: 2 600 Kč včetně DPH

B-Speech Elect

Další headset tohoto výrobce opět designově i konstrukčně zaujme. Přístroj je buclatější, přesto velmi nenápadný. Prostorově náročná část headsetu, totiž baterie, je schována v klipsu za uchem. Klips je odpojitelný – pokud ho připojíte na opačnou stranu sluchátka, můžete headset používat na levém uchu. Tato konstrukce přináší další výhodu: snadnou výměnu baterie. Vypouklá tlačítka by opět mohla mít povrchové zvýraznění, přesto se subjektivně zdají být lépe hmatatelná než u předchozího modelu. Reproduktor má velmi šikovný uhel, na ucho skutečně dolehne. Sluchátko pevně sedí na uchu – baterie za boltcem ho hezky vyvažuje. Přístroj si opět můžete pověsit na krk, není zde však žádné speciální uchycení, poutko se pouze zachytí za tenkou část klipsu. Sluchátko o zapnutí a vypnutí informuje i vnějším, pisklavým zvukem. Pokud máte přístroj na uchu, je to signál dost nepříjemný.

Zvuk

Po funkční stránce je headset s B-Speechem plus totožný (neumí jen přijmutí druhého hovoru). S testovanými telefony se choval prakticky totožně, jen k Nokii 3650se nepřipojoval automaticky po zapnutí, ale až po stisknutí tlačítka, což zároveň nechtěně iniciovalo hlasové vytáčení. Zvuk sluchátka je kvalitní, hlasitost je oproti „plusku“ horší (reproduktor není zaveden přímo do ucha). Druhá strana byla s kvaliltou zvuku spokojena, jen jetřeba vhodně nastavit hlasitost sluchátka – při vyšší úrovni má přístroj tendanci ke zpětné vazbě (volaného silně rušila ozvěna jeho hlasu).

I B-Speech Elect je dobrou variantou. Oceňujme snadnou výměnu baterie i ergonomii, přístroj je k uchu co možná nejšetrnější.

Hmotnost: 18,5 g

Dosah: do 10 m

Pohotovost/hovor: 120/4 hod.

Doba nabíjení: 2,5-3 hod.

Tabulka kompatibility (PDF, 1,07 MB)

Cena: 2 300 Kč včetně DPH

Za zapůjčení děkujeme firmě Profitec.