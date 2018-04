Složte si vyzváněcí melodii pro Nokii, Siemens nebo Ericsson

Nový program pro skládání vlastních melodií se týká mobilních telefonů Ericsson, Siemens a Nokia. Jedinou podmínkou pro jeho fungování je položka Skladatel v menu vlastního telefonu.

Následující odkazy nejsou určeny pro nejpohodlnější skladatele. Nepošlete si melodii kabelem, infraportem ani SMS. Vymačkávání notiček na telefonu se prostě nezbavíte. Přesto je program jistým způsobem praktický. Nemusíte totiž hledat, která nota se skrývá pod jakou klávesou, ale jednoduše mačkáte na svém mobilním telefonu čísla podle šablony, čímž vytváříte vlastní hudební dílo. Těm, kteří jsou zarputilými spisovateli SMS, to nebude dělat nejmenší potíže a během dvou minut svou melodii vloží do přístroje. Pro ty, kteří se svým telefonem pracují teprve krátkou dobu, to může být alespoň malé cvičení.

Při vyhledávání melodií u každého typu mobilního telefonu se vám objeví na počítači okno rozdělené do několika částí podle toho, jakým písmenem začínají obsažené melodie. V každém okně je velké množství not a málokde na internetu naleznete tolik kousků pohromadě.

Ericsson

Siemens

Nokia

Telefony Ericsson již dříve měly vestavěný jednoduchý editor vyzváněcích tónů. Ve většině nových přístrojů společnosti Ericsson (A2618, R310, R320, T20, T28s) také najdete editor zvonění, dokonce se většinou jedná až o čtyři volné pozice pro vlastnoručně vytvořené vyzvánění.Návod k tvorbě melodií naleznete zde.Mobilní telefony značky Siemens jsou v současné době jedny z nejpopulárnějších a velkou měrou k tomu přispěla i tvorba vlastních melodií nebo loga. Položku Skladatel naleznete ve většině novějších přístrojů tohoto výrobce (S,C35; S,C,M35i; SL45).Šablony pro skládání melodií na mobilní telefony Siemens naleznete zde Nokia a vlastní melodie k sobě patří jako ryba k vodě. Na internetu naleznete nepřeberné množství programů pro tvorbu vlastních vyzváněcích tónů na Nokie a snad každý, kdo vlastní Nokii s položkou Skladatel v menu, již okusil komponování. Nejsnazší skládání melodií je především na modelech 3210 a 3310, ale s tímto programem není třeba dělat rozdíly mezi typy.Melodie na mobilní telefony Nokia naleznete zde

Programy, které jsme vám dnes představili, jsou praktické a, přestože se jedná o manuální vkládání not do telefonu, i jednoduché. Je třeba říci, že stahování programů probíhá v delším časovém rozhraní a než se dostanete ke kýženému návodu, můžete strávit u počítače i deset minut. Nicméně dlouhé čekání je odměněno a z portfolia vyzváněcích tónů si vybere snad opravdu každý.