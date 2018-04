Složte si origami nebo vyhledávejte pohodlně Wi-Fi sítě

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

PALM OS

PDA Check

Program PDA Check zobrazí různé systémové informace o vašem palmu. Ty jsou děleny tématicky podle kategorií - můžete tak zjistit stav baterie, rozlišení displeje, velikost a obsazení pamětí, verzi OS, typ procesoru a další.

Pick A Number

Aplikaci Pick A Number využijete například pro generování čísel do náhodného typu Sportky. Stačí zadat nejnižší a nejvyšší číslo a jejich počet a program se pak postará o zbytek.

KoolWeekDay

KoolWeekDay je jednoduchým programem, který určí den v týdnu podle zadaného data.

Origami On The Go

Program Origami On The Go přináší návod krok za krokem, jak sestavovat origami. Aplikace je doplněna také historií tohoto tradičního japonského umění. Její nová verze je kompletně předělána, přináší řadu změn a podporu jak pro landscape, tak portrait mód.

POCKET PC

Tascal Close All

Jednoduchý program pro uzavření všech běžících aplikací. Stačí stisknout zástupce CloseAll a veškeré programy budou ukončeny.

Currency Converter 2005

Další převodník měn pro PocketPC. Aktuální kurzy si program stahuje z internetu a následně umožňuje převod měn mezi sebou.

Hitchhiker

Hitchhiker pomůže s vyhledáním veřejných přístupových bodů k Wi-Fi. Stačí kliknout na tlačítko Connect a během chvíle se zobrazí seznam dostupných sítí včetně adresy či síly signálu. Aplikace zobrazuje i historii připojení a umožňuje mnoho nastavení. Poslední verze přináší podporu pro VGA zařízení a systém Windows Mobile 5.

Pocket TV Classic

Pocket TV Classic je přehrávač, který si poradí nejen s MPEG soubory, ale také s interpretací hudby či obrázků. Při přehrávání .mpg souborů je samozřejmě podporován fullscreen režim. Nechybí také populární snímač obrazovky. Uživateli je program velmi chválen, zejména pro svoji malou velikost, ale přitom slušnou stabilitu a kvalitu přehrávaného obrazu. Nová řeší několik problémů s WM5.



