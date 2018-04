Slownik 2.0 - hledejte rychlostí blesku (recenze aplikace)

Před několika dny byla vydána již druhá verze programu Slownik, jehož recenzi vám nyní přinášíme. Duchovními otci aplikace jsou Adam Koppel a Juraj Cibula. Aplikace Slownik vznikla na popud situace, která v dané době panovala. Tj. nedostupnost slovníkových engine, nebo-li nástrojů k prohlížení/vyhledávání. A take malá dostupnost slovníkových databází. Vznikl produkt, který za přijatelnou cenu nabízel základní funkce. Chybělo mu však k dokonalosti ještě dost vlastností. Nová verze 2.0 se to snaží napravit, podařilo se?

Vlastnosti nové verze aplikace Slownik:



- Rychlé vyhledávání slov a výrazů bez nutnosti zadávat diakritiku

- Automatický překlad bez nutnosti potvrzování vyhledávání (po 1.5 vteřiny nečinnosti se aktivuje automatické vyhledán slova v databázií).

- Uložení slovníkových databází v paměti RAM i na paměťové kartě (//Slownik/)

- Kopírování, vkládání a mazání označeného textu

- Výběr ze 3 různých velikostí fontu

- Inteligentní historie vyhledávání (ukládají se do historie pouze potřebná slova)

- Výběr slovníkových databází

- Zobrazení informací o slovníkové databázi (počet výrazů a umístění databáze)

- Smazání databáze z paměti RAM, či paměťové karty

- Prohození provázaných slovníků (např. ENG-CZE na CZE-ENG a opačně)

- Podpora rozlišení 320x320 HiRes

- Podpora rozlišení 320x480 a 480x320 (Tungsten T3 a Tungsten T5)







Ovládání:

Je velice intuitivní a jednoduché. Jediné, co je potřeba si pamatovat, je význam každého piktogramu na ikonce. Pak už jen vybíráte danou slovníkovou databázi otevřenou knížečkou, měníte cyklicky překlad z cizího jazyka a zpět pomocí otáčejících se šipek, íčkem si zjišťujete informace o databázi, křížkem jí mažete z RAM, nebo paměťové karty.

Databáze byly obohaceny o další výrazy a významně rozšířeny. Jejich kapacita teď čítá desítky tisíc výrazů. Můžete vybírat z anglického slovníku (oboustranného), výkladového slovníku, slovníku výrazů a povolených slov pro Scrabble a další se připravují.

Závěr:

Aplikace je dobře optimalizována, a to jak po stránce své rychlosti, tak co se týče paměťové náročnosti. Na kartě jsou uložena slovíčka v separátních souborech, takže jsou vždy zobrazována podle počátečního písmene. To urychluje proces vyhledání. Čas potřebný k nalezení výrazu se pohybuje cirka kolem jedné vteřiny na hledané slovíčko, rychlost se samozřejmě odvíjí od použitého PDA či paměťové karty.

Velice potěšující je podpora hires+ a možnost mít databáze na paměťové kartě, odkud se načítají a nezabírají drahocenné místo v paměti RAM.

Jako registrovaný uživatel má každý nárok na bezplatný update aplikace Slownik. Nyní by měl každý takový uživatel obdržet e-mail, ve kterém je o této záležitosti informován. Pro úspěšný update na verzi 2.0, je nutné nejprve smazat původní verzi a to včetně databází! Až poté lze nainstalovat novou. Tu naleznete na adrese www.pajda.cz/slownik/ a to včetně podrobného návodu, jak aplikaci nainstalovat a zaregistrovat. Pozn.: pro registraci je potřeba znát HotSync name a ID kód vygenerovaný aplikací (zobrazí se v hlavním uvítacím okně). Na základě těchto údajů bude vygenerován registrační klíč, který pak obdržíte e-mailem.



Koncová cena byla stanovena na přijatelných 499Kč. Recenzi první verze Slowniku naleznete zde.